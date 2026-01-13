יום רביעי, 14.01.2026 שעה 00:08
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

אתלטיקו ברבע גמר הגביע עם 0:1 על לה קורוניה

הקולצ'ונרוס התקשו במשך 61 דקות, עד שהגיע אנטואן גריזמן, ששלח בעיטה חופשית אדירה לחיבורים של הקבוצה מהליגה השנייה, והעלה את קבוצתו לשלב הבא

|
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

אחרי שסיימנו עם טירוף הסופרקופה בסעודיה, בו זכתה ברצלונה, שלב שמינית הגמר של הגביע המלך הספרדי נפתח אמש (שלישי), כשאתלטיקו מדריד ניצחה את דפורטיבו לה קורוניה מהליגה השנייה 0:1 בחוץ, הודות לבעיטה חופשית אדירה של אנטואן גריזמן.

דפורטיבו לה קורוניה – אתלטיקו מדריד 1:0

חמישה ימים בלבד אחרי שהפסידו 2:1 לריאל מדריד בחצי גמר הסופרקופה הספרדי, הקולצ’ונרוס התקשו נגד היריבה מהליגה השנייה בספרד, עד שהגיע אנטואן גריזמן, ששלח בעיטה חופשית אדירה לחיבורים בדקה ה-61, שהספיקה לקבוצה מהבירה בשביל להמשיך לרבע הגמר של הגביע. 

