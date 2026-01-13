אתלטיקו ברבע גמר הגביע עם 0:1 על לה קורוניה

אחרי שסיימנו עם טירוף הסופרקופה בסעודיה, בו זכתה ברצלונה, שלב שמינית הגמר של הגביע המלך הספרדי נפתח אמש (שלישי), כשאתלטיקו מדריד ניצחה את דפורטיבו לה קורוניה מהליגה השנייה 0:1 בחוץ, הודות לבעיטה חופשית אדירה של אנטואן גריזמן.

דפורטיבו לה קורוניה – אתלטיקו מדריד 1:0

חמישה ימים בלבד אחרי שהפסידו 2:1 לריאל מדריד בחצי גמר הסופרקופה הספרדי, הקולצ’ונרוס התקשו נגד היריבה מהליגה השנייה בספרד, עד שהגיע אנטואן גריזמן, ששלח בעיטה חופשית אדירה לחיבורים בדקה ה-61, שהספיקה לקבוצה מהבירה בשביל להמשיך לרבע הגמר של הגביע.