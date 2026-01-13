קמארה התאמן באופן מלא והנטייה היא שיפתח

בלם מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה, ככל הנראה יפתח מחר (רביעי, 20:30) בשמינית גמר גביע המדינה בדרבי הגדול מול הפועל. השחקן הגינאי, שחזר לישראל שלשום והספיק להשלים שני אימונים עם הקבוצה, נמצא חזק בתכניות של ז’רקו לאזטיץ’ להרכב הפותח בדרבי אף על פי שהחמיץ תקופה לא מבוטלת מאז שהורחק למעשה נגד עירוני טבריה.

הוא כפי הנראה יפתח במקום איתי בן חמו הצעיר. כזכור, קמארה הורחק בכרטיס אדום שערורייתי מצידו בתיקו נגד נתניה, אך תשעה ימים לאחר מכן כבר חזר להרכב במשחק מול עירוני טבריה. למחזור לאחר מכן הוא כבר לא הופיע והחמיץ למעשה את שני המשחקים האחרונים נגד בני סכנין והפועל ירושלים, זאת כאשר שהה לצד אשתו שילדה את בתם הבכורה.

אם יפתח זו לא תהיה הפעם הראשונה שהוא חוזר אחרי היעדרות ועם אימונים מועטים ישירות להרכב, כך קרה גם אחרי שתמה השעייתו מוקדם יותר העונה מול אסטון וילה. קמארה כאמור צפוי לשתף פעולה בהגנה עם טייריס אסאנטה, רז שלמה ורוי רביבו. השאלה שעדיין נותרה פתוחה היא בנוגע לדור פרץ, שגם הוא התאמן ביומיים האחרונים עם הקבוצה, אך לגביו עדיין לא היה ניתן להעריך בצורה ברורה יותר שהוא אכן יעלה ב-11.

רגע לפני הדרבי: להפועל ת"א יש מגן זר חדש

בנושא אחר, רגע לפני הדרבי, מכבי ת”א הרחיקה אוהדים אשר שרו “טועמה מחבל” לפני שריקת הפתיחה למשחק הליגה האחרון נגד בני סכנין. המועדון הזהיר בשבוע שעבר כי קריאות שכאלה יובילו להרחקה, שלילת מנוי ואף צעדים משפטיים נוספים על רקע הכנסת תקנון הענישה החדשה בגין גזענות.