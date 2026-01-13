ניצחון 12 ברציפות למטה אשר/עכו בכדורעף

מחזור 12 בליגת העל לגברים התרחש היום (שלישי) והביא עמו עוד פרק בסיפור של הפועל גליל מטה אשר/עכו שהמשיכה את רצף הניצחונות המושלם שלה עם 0:3 על הפועל כפר סבא, הפתעה מתוקה נוספת מהפועל ירושלים, שניצחה 1:3 את מ.ס עיילבון, משחק צמוד בהוד השרון שלבסוף נגמר ב-0:3 למכבי תל אביב וניצחון נאה של מכבי אשדוד בבית 0:3 על הפועל עירוני קריית אתא.

מכבי הוד השרון – מכבי תל אביב 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)

משחק צמוד היום בהוד השרון, כאשר השחקנים של גל גלילי ממכבי תל אביב מנצחים את המערכה הראשונה המרתקת, השנייה הלכה יותר בקלות לתל אביביים ואילו את המערכה השלישית פתחה הוד השרון ביתרון 0:3, עם 2 חסימות של זים וקירוש.

סוקולוב ממכבי תל אביב השווה ל-4:4 עם חסימה משלו, המשחק המשיך להיות צמוד כאשר בצ'קלה עם הנחתה מעלה את הצהובים ל-8:10, קוצ'נב עם אייס, העלה את הוד השרון ל-12:13, תל אביב השוותה ועילי חבר העלה אותה ל-14:15 עם הנחתה מוצלחת.

הצ'קלה עם משחק טוב העלה ל-15:18, וכאם כשנדמה היה שמכבי תל אביב בדרך לניצחון התעוררה הוד השרון ובעזרת טעות של סוקולוב צימצמה ל-21:22, אבל הידלגו עם שתי הנחתות מוצלחות ידע לנצח את המערכה ואת המשחק כולו עבור הצהובים.

הצטיינו במכבי תל אביב: הידלגו עם 17 נקודות ובצ'קלה עם 15.

הצטיינו בהוד השרון: קריטונוב עם 16 נקודות ודימה זים עם 12.

אומרי רויטמן הליברו של מכבי תל אביב: "אנחנו שמחים על הניצחון היום אחרי משחק מאוד קשה באירופה, אנחנו שמחים שהצגנו יכולת טובה, פנינו למשחק הבא, נעשה הכנה טובה וננוח ונתאושש בתקווה שנמשיך לעשות עונה טובה".

הפועל ירושלים – מ.ס עיילבון 1:3 (22:25, 14:25,28:26, 18:25)

ירושלים ממשיכה להיות המרעננת הלא רשמית של הליגה, כשהיום היא משיגה ניצחון ביתי נוסף וזאת לאחר שהעונה הקודמת הסתיימה עבורה עם אפס ניצחונות, הערב כאמור היא ניצחה את המערכה הראשונה שהייתה שוויונית, עיילבון ניצחה בשובר שוויון מאוחר את המערכה השנייה, אבל הקבוצה מהבירה שלטה בשתי המערכות האחרונות, בדרך לניצחון רביעי העונה, הפלייאוף כבר נראה בהישג יד.

הצטיינו בירושלים: ווסלנצ'י עם 24 נקודות ולוקיינטס עם 1.

הצטיינו בעיילבון: פיינרו עם 18 נקודות וסוארס עם 15.

שחקן הפועל ירושלים מנחית (באדיבות המועדון)

מכבי אשדוד – הפועל עירוני קריית אתא 0:3 (15:25, 17:25, 14:25)

ניצחון קל היום לרבוצה מעיר הנמל, ששלטה בשלוש המערכות ויתרונה לא הוטל בספק לכל אורך המשחק, בעקבות הניצחון אשדוד מצמצמת פערים לכיוון החלק העליון של הטבלה, בעוד קריית אתא עדיין נמצאת במקום האחרון.

הצטיינו באשדוד: סוארה עם 20 נקודות ואפונזה עם 14.

הצטיינו בקריית אתא: גאדו וגוז עם 6 נקודות כל אחד.

הפועל כפר סבא - הפועל גליל מטה אשר/עכו 3:0 (25:20, 25:13, 25:17)

המארחת דווקא החלה את המשחק טוב, והוא היה יחסית צמוד במערכה הראשונה, מטה אשר/עכו ידעה לנצח אותה והמשיכה עם עוד שני ניצחונות בשתי המערכות הנותרות, בדרך למאזן של 12 ניצחונות רצופים מפתיחת העונה, כפר סבא עם 4 ניצחונות מתחילת העונה.

הצטיינו בהפועל גליל מטה אשר/עכו: ווינקלמולר עם 19 נקודות ונונייז עם 12.

הצטיין בהפועל כפר סבא: לופז עם 10 נקודות.

המשחק האחרון של המחזור יתקיים בשבת הקרובה בשעה 19:00 ובו תארח מכבי רחובות את הפועל עמק חפר.