"כבר ראינו הפתעות בגביע, נחכה להגרלה"

בני יהודה נמצאת בעונה קצת פחות טובה בליגה הלאומית, אך בגביע המדינה היא מצליחה לעשות חייל עד כה כשעלתה הערב (שלישי) אל שלב רבע הגמר אחרי 2:3 בדו קרב פנדלים על מכבי הרצליה, זאת אחרי 0:0 ב-120 דקות במשחק על טהרת הליגה הלאומית.

מאמנה, אלי לוי, אמר בסיום המשחק: “אני יוצא שמח מהמשחק כי הכי חשוב לעלות שלב במשחקי גביע ועלינו שלב, אז זה מתוק וכיף, למרות שלא היינו מספיק טובים ביצירת מצבים גם מול עשרה שחקנים, אבל גם לא ספגנו גול, אז אנחנו לוקחים את הדברים הטובים והכי חשוב שעלינו שלב. אנחנו קודם כל רוצים להישאר עם אפס ספיגות, נעבוד יותר על ההתקפה ואני מאמין שזה יגיע בהמשך, אנחנו צריכים לייצר יותר מצבים אבל, הכיוון טוב וזה מה שמעודד אותי. כרגע אנחנו בשמונה האחרונות בגביע, הגרלה כזו או אחרת ואפשר להגיע למקומות גבוהים, כבר ראינו הפתעות כאלה ואחרות בגביע, אז נחכה להגרלה ונעשה מה שאנחנו יכולים כדי להתקדם כמה שאפשר במפעל”.

אור יצחק הוסיף: “אני שמח בשביל הקבוצה מאוד, היינו צריכים את זה ורצינו את זה מאוד, זה ייתן לנו מומנטום טוב לליגה שחשוב לנו. אני שמח מהחיבור עם הקהל, נתתי משחקים טובים לאחרונה ואני מקווה שימשיכו לעודד אותי ככה, הם רק מפרגנים לי, הקהל של בני יהודה הוא קהל מדהים. אנחנו יכולים ללכת הכי גבוה מבחינתי, לגביע חוקים משלו וכל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה, אז אני מאמין בנו לגמרי”.

שחקני בני יהודה בטירוף (שחר גרוס)

גם מאמן הקבוצה המפסידה, אלעד בראון, סיכם את ההתמודדות: “אני יוצא מעודד מהמשחק, הרבה זמן לא קיבלתי את הקבוצה שלי עם כזו לחימה ועבודה קשה, אני גאה בשחקנים ובקהל שבא לדחוף אותנו במזג אוויר לא פשוט, מגרש קשה וביתי, אבל לדעתי בני יהודה בקושי הגיעו למצבים וזה הרבה בזכות העמידה הנכונה שלנו, אז גאה בשחקנים שלי. אנחנו אחרי תקופה פחות טובה בליגה, אז המשחק הזה נתן לנו דחיפה טובה, נכון שהפסדנו בפנדלים בסוף המשחק על אף הלחימה שלנו, אבל אני גאה בשחקנים. אנחנו צריכים להתכונן כבר למשחק הבא מול קריית ים הכי מוכנים כדי לתת בראש”.