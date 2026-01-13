נערים א': חגיגה אדומה בדרבי התל אביבי

ערב עוצמתי במתחם חודורוב בת"א. עם 2:4 מרשים בסיום, קבוצת נערים א' של הפועל ת"א הצליחה לעשות את מה שלא הצליחו לעשות 16 קבוצות לפניה - לזכות בנקודות מול מכבי תל אביב, שהתייצבה הערב (שלישי) למשחק הדרבי מול הפועל, כשלזכותה מאזן מושלם והיא מקדימה בשמונה נקודות את יריבתה האדומה, שדורגה במקום השני וידעה שכל תוצאה מלבד ניצחון תפתח פער דו ספרתי, שככל הנראה לא ייסגר בפלייאוף העליון, שייצא לדרך בשבת הקרובה.

במזג אוויר סוער, שכלל רוחות עזות וגשם מעת לעת, עלו למשחק הדרבי שתי הקבוצות, כשהן נחושות לנצח. צוות השיפוט בראשותו של השופט הבכיר, מנשה משיח, כלל גם צמד קוונים בדמותם של ירון קדוש הוותיק ומאור אשרף, וכן שופט רביעית בדמותה של מורן מגידיש.

מאבק עיקש על הכדור (מיכה בננו)

המשחק נפתח בגישושים משני הצדדים, כבר לאחר דקה ורבע הפועל זכתה בבעיטת קרן, לאחר שכדור שנבעט מחוץ לרחבה וקיפץ על המשטח, נהדף ע"י שוערה של מכבי, עמנואל לוקה. בהמשך יוזמות התקפיות של מכבי נבלמו ע"י הגנת הפועל, וזיכו את מכבי בבעיטות קרן.

בדקה ה-14 התמסרות מיותרת של שחקני ההגנה של מכבי ת"א יצרה מצב מסוכן, זאת לאחר שיותם כלפה, חטף כדור וזכה לתיקול מצד שחקן מכבי ת"א - סיטואציה שישנם שופטים, שעשויים היו גם לפרש כמוצדקת לפסיקה לבעיטת פנדל.

בדקה ה-17 הגבהת כדור חופשי לזכותה של הפועל ת"א מ-35 מטרים, בוצעה בצורה מצוינת ע"י עילאי מליחי, שמצא את ראשו של המגן השמאלי, ולנטין קודזין, שנגח מחמישה מטרים לרשת ובשערו הראשון העונה העלה את האדומים ליתרון 0:1.

ליאם מלכה מבקיע (מיכה בננו)

המשחק המשיך עם יוזמה התקפית משני הצדדים, אך הגנות הקבוצות ידעו לבלום את שחקני ההתקפה היריבים, טרם יצירת מצבי הבקעה משמעותיים.

איתמר אטיאס מנסה לחטוף (מיכה בננו)

בדקה ה-32 עילאי מליחי הוכיח, שהוא יודע גם להבקיע בבעיטות מרחוק. מליחי השתלט על הכדור באגף שמאל, מרכז את תנועתו, תוך שהוא חולף על שחקנים של מכבי ת"א ובעט מכ-23 מטרים בעוצמה לרשת הצהובה - 0:2 לזכות הפועל ת"א, שער שישי העונה לעילאי מליחי.

מכבי ת"א עלתה למחצית השנייה עוצמתית הרבה יותר מהמחצית הראשונה. בדקה ה-52 מסירת רוחב אלכסונית מרגלו של המגן השמאלי, דניאל דודי, מצאה את רוני האוזי, שהגיח מאחור, הושיט את רגלו וכבש מטווח אפסי שער, שצימק את היתרון האדום ל-1:2. שער תשיעי העונה לשחקן ההתקפה, שבעונה שעברה היה מלך שעריה של הפועל רעננה.

שחקני הפועל ת"א נערים א' (מיכה בננו)

בדקה ה-55 התקפה מהירה של מכבי ת"א הסתיימה בשער מקרי משהו. דניאל בן שושן, שנכנס כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה, השתלט על הכדור כ-18 מטרים אלכסונית משערה של הפועל. בן שושן נראה שהתכוון לשלוח מסירת עומק, אך הכדור עשה את דרכו לפינה הנגדית של הרשת האדומה, בן שושן בשערו השישי העונה קבע שוויון 2:2.

מנשה משיח (מיכה בננו)

שחקני הפועל חוגגים (מיכה בננו)

הפועל ת"א חידשה את המשחק, כעבור פחות מדקה החזירה לעצמה את היתרון, לאחר שהגבהת כדור קרן מצד שמאל הסתיימה בנגיחה מטווח קצר של הבלם והקפטן, נועם נונה, שבשערו השני העונה העלה את הפועל ליתרון 2:3.

בדקה ה-65 התקפה מתפרצת מהירה של האדומים, שהוביל אורי רבינוביץ', שדהר עם הכדור, ממחצית המגרש של הפועל לתוך מחצית המגרש של מכבי, הסתיימה במסירה אלכסונית מדודה לחלוץ פואד גנאים, שבעט לפינה הנגדית, אך דגל הנבדל הונף והתוצאה נותרה בעינה.

בדקה ה-74 מכבי ת"א הייתה קרובה לכבוש שער שוויון, זאת לאחר שהגבהת כדור מאגף שמאל מרגלו של רוני האוזי מצאה את ראשו של עידו יוסף, שנגח מקרוב בסמוך לקורה.

הפועל תל אביב נערים א' חוגגים עם הקהל (מיכה בננו)

הפועל ת"א יצאה להתקפה מהירה, שהוביל אורי רבינוביץ', יותם כלפה השתלט על הכדור מטרים ספורים לאחר עיגול האמצע והחל לבצע סלאלום מרשים, תוך שהוא חולף על מספר שחקנים צהובים ומסיים בבעיטה מכ-12 מטרים לרשת ומעלה את הפועל ליתרון 2:4.

עד לסיום המשחק נרשמה יוזמה התקפית דו צדדית, שלא יצרה מצבים הבקעה משמעותיים ליד השערים והתוצאה נותרה בעינה. בסיום, ניצחון 2:4 משכנע ומרשים לזכות החניכים של אוהד אשכנזי.