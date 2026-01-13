יום שלישי, 13.01.2026 שעה 23:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

ק"ש ניצחה 1:3 את ב"ש ויצאה מהמקום האחרון

המחזור ה-17 בנערים א': הצפוניים מציגים - ככה סוגרים סיבוב. נתניה חזרה מ'קצף' עם 0:2 על מכבי חיפה. נהלל יזרעאל, העולה החדשה, נועלת את הטבלה

קריית שמונה נערים א' (באדיבות המועדון)
קריית שמונה נערים א' (באדיבות המועדון)

הסערה מאחורינו, כך גם הסיבוב הראשון בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2009. הערב (שלישי) התקיימו להם משחקי המחזור ה-17, שקבעו מיהן שמונה הקבוצות שישחקו בפלייאוף העליון ומיהן 10 הקבוצות שיתמודדו בפלייאוף התחתון. תוצאת המחזור שייכת לקריית שמונה, שירדה דרומה ורשמה 1:3 ענק על הפועל באר שבע, כהיא יצאה מהמקום האחרון.

מעבר לכך, מכבי חיפה המשיכה ביכולתה ממשחקי גביע המדינה לשנתון 2009. אחרי שהובכה מול הפועל רמת גן, מהליגה השנייה והודחה, הרי שהיום הפסידה למכבי נתניה, באותה התוצאה, 2:0. הפועל ירושלים חזרה מנהלל עם 0:3 חלק מול העולה החדשה, שירדה אל המקום האחרון בטבלה. גם מכבי פתח תקווה ומ.ס. אשדוד השיגו ניצחונות. 1:1 בין הפועל חדרה להפועל רעננה.

| הפועל באר שבע – הפועל קריית שמונה 3:1

משחק הרואי של קריית שמונה הצפוני בעיר הבירה של הנגב, מה שאומר כי לנוכח הפסדה של נהלל יזרעאל להפועל ירושלים, קריית שמונה מסיימת סיבוב מעל המקום האחרון בטבלה. ניצחון רביעי בסך הכל לקבוצה של יצחק בכר. זיד עפיפי, שגדל בנצרת, ממשיך לככב בקבוצה ובמועדון והתכבד הוא הפעם במצד שערים, כשזוהר פרנקל הוסיף. יגל חדד צימק למקומיים.

| בית"ר טוברוק – מכבי פתח תקווה 3:0

שחקניו של יוסי בן שטרית נועלים הסיבוב הראשון ברגל ימין עם ניצחון 11 במספר, המעניק 36 נקודות. הפסד עשירי העונה ליוסי טוויל וטוברוק, שיתמודדו בפלייאוף התחתון. רק לאחר 78 דקות נפתח הסכר מצד מכבי פתח תקווה, כשטוברוק, עד אז, עמדה לא רע בכלל. איתי כרם, יעקב זדה ותמיר בר קבעו את תוצאת הסיום. בן זוארץ, הקפטן, ובנו של יו"ר ההתאחדות, רשם 67 דקות.

| מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל ירושלים 3:0

נהלל יזרעאל סוגרת את הסיבוב הראשון במקום האחרון, נוכח הפסד 13 העונה ולאור העובדה שחברתה לתחתית, הפועל קריית שמונה, ניצחה 1:3 את הפועל באר שבע. הקבוצה הצעירה של אלירן פנספורקר מסיימת 17 מחזורי ליגה עם 10 נקודות בלבד. איתי זליקוביץ (פנדל) הבקיע ראשון בדקה ה-33, אבי דאגים ואופיר שר-עידן השלימו. הפועל ירושלים תשחק בפלייאוף העליון.

נערים אנערים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

| מכבי חיפה – מכבי נתניה 2:0

הירוקים מהכרמל ממשיכים את יכולתם הירודה. אם לא די בסנסציה מהגביע, ממנו הודחה לאחר הפסד 2:0 להפועל רמת גן, מהליגה השנייה, הרי שהיום היה זה תור היהלומים לנצח, באותה התוצאה, את הירוקים ועוד בביתם, ב'קצף'. לאחר 55 דקות משחק, ירין אבוחצירה, המחליף, קבע 0:1, איתי רז השלים כשש דקות מאוחר יותר. הפער בין השתיים הצטמק לכדי חמש נקודות.

שחקני מכבי נתניה נערים אשחקני מכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

| הפועל חדרה – הפועל רעננה 1:1

מזג האוויר הכריע. אומנם לקראת תום ההתמודדות רעננה שלטה יותר, אבל הקור והגשם שלא הפסיק, הביא למשחק מפוזר במעט. אלון פלג כבש ראשון, כשקבע 0:1 בדקה התשיעית, יואב איזנברג השווה בדקה ה-25. נוכח הפרש שערים טוב יותר מצידה של הפועל ירושלים, הפועל חדרה עלולה לשחק בפלייאוף התחתון (תלויה בהפועל כפר סבא). רעננה תתמודד בפלייאוף העליון.

| בני יהודה ת"א – מ.ס אשדוד 1:0

הקבוצה מעיר הנמל השיגה ניצחון שביעי העונה בליגה, מה שאומר שלזכותה 23 נקודות, עם תום הסיבוב הראשון. למרות הניצחון, הקבוצה תתמודד החל מהמחזור הבא – בפלייאוף התחתון, בדומה ליריבה שאירחה אותה היום בספורטק דרום בתל אביב. ליאם מלכה הבקיע את השער היחיד בהתמודדות. 

| בית"ר ירושלים – הפועל פתח תקווה (הופסק)

המשחק לא הגיע לסיומו, כשהשופט הראשי, דניאל בוגוד, נאלץ לשרוק לסיום ההתמודדות בדקה ה-33, נוכח גשמים עזים שפקדו את עיר הבירה, בזמן ההתמודדות, מה שהביא לשטיפת כר הדשא בבית וגן 1 תחתון ומנע משחק כדורגל ראוי על כר הדשא הסינתטי. נקבע משחק חוזר כבר למחר (יום רביעי), 14/01, באותו המגרש, בשעה 20:15.

| בני סכנין – הפועל כפר סבא (14/01, סכנין אימונים, 14:45)

