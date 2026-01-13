קוז'וק: במחצית השנייה הפסקנו לשחק, לא זזנו

זה לא הלך לה בקלות, אבל הפועל באר שבע הצליחה להבטיח הערב (שלישי) את מקומה בין שמונה האחרונות בגביע המדינה כשניצחה 1:2 את הפועל ירושלים במפגש על טהרת ליגת העל, זאת במסגרת שלב שמינית גמר המפעל, ולשמור על חלום הדאבל בחיים.

מאמן המנצחת, רן קוז’וק, אמר בסיום: “לא אהבתי את החלק שהפסקנו לשחק בו. באיזשהו שלב במחצית השנייה הפסקנו לשחק, לא זזנו ולא ייצרנו מצבים, נתנו להפועל ירושלים לחזור. במצב הראשון שלהם במשחק הם חזרו. אני שמח שבסוף הצלחנו לנצח את המשחק”.

על מוחמד כנעאן: “הוא עשה גול ענק, אבל יש לנו הרבה דברים לשפר בתוך המשחק שלנו”.

קוז׳וק: היה לנו חשוב לעבור שלב, היה קשה

על הרכש העתידי והחלון שייפתח: “אנחנו מעוניינים לחזק את הקבוצה. אם אני חוזר לחמודי, בפעם הראשונה ששאלו אותי עליו, צריך לתת קרדיט אדיר לצוות הרפואי שעשה חתיכת עבודה להחזיר אותו בריא, אבל גם הוא צריך לקבל קרדיט על עבודה בלתי מתפשרת. אני מחפש עוד שחקן או שניים לקבוצה שיתנו לנו עוד טיפה איכות. צריכים להיות מדויקים, אבל אני מרגיש שנצטרך את זה בשלבים המאוחרים של העונה”.

על הצהוב החמישי של גיא מזרחי: “הוא שחקן משמעותי אצלנו, אבל הוכחנו בעבר שיש אחרים שממלאים את המקום של החסרים בהצלחה, זה יהיה נכון גם במקרה הזה. במקרה של רועי לוי, יש לו יום הולדת אז מזל טוב. הוא שחקן מצוין, התאמן טוב, היום הוא לא היה בסגל, מחר זה יכול להיות מישהו אחר, אבל הוא שחקן חשוב שנשתמש בו”.

על אילון אלמוג: “הוא התלבש היום אחרי כמה משחקים שלא התלבש. זה נכון גם לגביו”.

מוחמד כנעאן מאושר (חגי מיכאלי)

גם כובש שער הניצחון, מוחמד כנעאן, התייחס למשחק: “שמח שהשער שלי עזר לקבוצה לעלות שלב, זה מה שחשוב בגביע”.

על הקושי לחזור מהפציעות: “זה לא קל, זה מבאס. אני בן אדם מאמין ואני מאמין שהכל כתוב, כל אחד והזמן שלו. בסוף עובדים, צריך להשתפר ולהתחזק, וממשיכים הלאה.

על המילים של קוז’וק כלפיו: “אני מרגיש טוב בתקופה האחרונה, אני שמח שאני בא ומביא את זה למשחק. המאמן והאוהדים יגידו את דעתם לגביי, אני רק עושה את העבודה שלי”.

זיו אריה (חגי מיכאלי)

גם מאמן הקבוצה המפסידה, זיו אריה, דיבר: “זה הסיפור של העונה שלנו. היה לנו מצב מצוין לעשות 1:2 ובמקום זה קיבלנו גול בצד השני. אין לנו הרכב חזק, הייתה מחשבה מי ההרכב הכי טוב שצריך לשחק פה”.

על סדריק דון: “לא היה סיפור מהתחלה. ההנהלה סיימה את הנושא ביום חמישי”.

על המשחק מול טבריה במחזור הליגה הקרוב: “אין לנו משחק שהוא לא חשוב כרגע”.