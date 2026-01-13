אוהדי נתניה זעמו, נטען כי בן שבת קיבל סטירה

לא רגוע בסיום המשחק בין מכבי נתניה למכבי יפו: אחרי ההדחה של היהלומים מגביע המדינה כבר בשמינית הגמר, לאור הפסד 2:0 לבולגרים, אוהדי הקבוצה הביתית, שהיו מאוכזבים, זעמו על ההפסד של קבוצתם והביעו את זעמם.

הקהל הצהוב-שחור קילל את השחקנים, כאשר בסיום אף מספר אוהדים הצליח להגיע לאזור של מנהרת השחקנים עד שכוחות האבטחה הגיעו.

על הבלם איתי בן שבת, נזרקו כוסות ויש טענות שגם ניתנה לו סטירה, כאשר הקהל הנתנייתי חיכה מחוץ למגרש כשמדובר ביותר ממאה אוהדים. כל שחקן יצא בליווי אבטחה, השחקנים יצאו לאט לאט כשעשרות אוהדים עליהם.