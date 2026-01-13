"אם סוגיית טאבי לא תיפתר, לא יודע אם נתחזק"

בני ריינה אומנם נועלת את טבלת ליגת העל, אך נראה שגביע המדינה הוא המפעל שלה. אחרי שבעונה שעברה הגיעה לחצי גמר גביע, הערב (שלישי) היא הפתיעה עם 1:2 בחוץ את הפועל פתח תקווה בזכות צמד של איאד חלאילי והעפילה לרבע הגמר של המפעל.

מאמנה, אדהם האדיה, אמר בסיום המשחק: “ידעתי שנבוא למשחק שונה משבוע שעבר. למדנו מהטעויות שלנו במשחק שעבר. לדעתי הניצחון היום הגיע לנו בענק, מגיע שאפו גדול לשחקנים. לא קל כל מה שאנחנו עוברים, גם השבוע נגד בית”ר ירושלים שיחקנו טוב ופספסנו. באנו מחויבים, שחקנים שקיבלו הזדמנות הוכיחו שמגיע להם לשחק. מגיע שאפו ענק לשחקנים. כשהתחלתי את הקדנציה פה היו לי הרבה חיסורים וחלאילי שיחק כמגן בקו 5, עכשיו כשיותר שחקנים כשירים הוא משחק בצד שמאל בהתקפה, איפה שהוא צריך לשחק, וחותך לאמצע. הוא יכול להתקדם ולהגיע רחוק”.

“גם ההקרבה של שאר השחקנים לא מובנת מאליה, ספגנו גול מכלום בתחילת המחצית ויצאנו מזה בגדול. הפועל פתח תקווה הקבוצה בכושר הטוב בליגה בתקופה האחרונה ועצרנו אותה. בכנות, אני לא יודע אם טוב לנו להמשיך בגביע עם הסגל הקצר שלנו, אבל כל משחק שאנחנו מנצחים נותן ביטחון לשחקנים, אני מרוצה ושמח, מגיע לשחקנים להיות שמחים. אנחנו עושים הכל כדי להגיע לכל משחק בכל הכוח, גם אם זה נגד הכל, אני חייב להיות חזק ולשדר לשחקנים שהכל אפשרי. חוץ מהמשחק הקודם מול הפועל פתח תקווה החודש שלנו היה טוב יחסית, יש לנו משחק חשוב בסוף השבוע בבית נגד מ.ס אשדוד ונקווה שהניצחון יביא ביטחון”.

אדהם האדיה (רדאד ג'בארה)

כובש הצמד, איאד חלאילי, הוסיף: “ממש מרגש לכבוד צמד ראשון כשחקן בוגרים. יישמנו את ההוראות של המאמן וזה עבד. הניצחון הזה יכול לעזור לנו לליגה כי להישאר בליגה זה הדבר החשוב באמת. אני מקווה שזה יעזור לנו לקראת המשחק ביום שבת. אנחנו סומכים אחד את השני בקבוצה ומאמינים שיכולים לצאת מהמומנטום הפחות טוב שהיה במשחק הזה”.

גם מאמן המפסידה, עומר פרץ, סיכם את ההתמודדות: “כבר חזרנו למשחק וזה היה 50:50 ולצערנו זה נפל על הצד של ריינה בסוף. ניסינו ללכת על הגביע, חבל שלא עברנו את השלב הזה, אבל מצד שני אנחנו על האדים ועם הרבה חוסרים. אנחנו צריכים סגל ארוך לעונה הזו וכרגע אנחנו די קצרים מדי. נצטרך להעריך את מצב הפצועים, יש לנו הרבה חוסרים. אנחנו צריכים לרענן את הסגל בינואר כדי להמשיך את העונה היפה שלנו. אנחנו ב’הולד’ כרגע עם כל הסיטואציה בינואר, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הנושא של טאבי, ואם הוא לא נפתר, אנחנו צריכים לראות איזה אפשרויות יש לנו כדי לחזק את הסגל, אם בכלל”.

איאד חלאילי בהומאז' לאחיו ענאן (רדאד ג'בארה)

שביט מזל הוסיף: “התחלנו את המשחק לא טוב, חזרנו אליו מהר עם פתיחת המחצית השנייה, השתלטנו עליו, אבל היה קשה קצת עם מזג האוויר, דברים לא הלכו כמו שצריך, מבאס, אבל אין מה לעשות, הפנים בליגה. זה יישמע כתירוץ, אבל זה לא הכדורגל שאנחנו רגילים לשחק כי אנחנו קבוצה שמשחקת על הקרקע ולא כדורים ארוכים. זה קצת מקשה, אבל זה לא תירוץ. לא נראינו טוב מתחילת המשחק, אני מבקש סליחה מהאוהדים, והמטרה שלנו זה להתמקד בליגה וזה מתחיל כבר ביום שבת. יש לנו שלושה משחקים בשבוע, לא מעט פציעות וחיסורים, אבל הוכחנו שכל שחקן שבסגל הוא ראוי להיות שחקן הרכב וכל מי שייחסר יהיה מי שימלא את המקום שלו”.