יום שלישי, 13.01.2026 שעה 21:58
כדורגל ישראלי

גדל בפרטיזן בלגרד: בלם חדש להפועל חיפה

הצפוניים הודיעו על החתמה חדשה, כשמדובר על שחקן ההגנה בן ה-29 איוון קריצ'אק ששיחק ב-6 העונות האחרונות בשבדיה. מצטרף עד סוף העונה עם אופציה

|
איוון קריצ'אק (IMAGO)
איוון קריצ'אק (IMAGO)

הפועל חיפה מתחזקת. הצפוניים הודיעו היום (שלישי) על החתמתו של הבלם איוון קריצ'אק, שסיכם בקבוצה ויחבור לחבורה של גל אראל עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת. שחקן ההגנה החדש הוא בן 29, ומתנשא לגובה של 1.82 מטרים.

המועדון מהכרמל הציג את הרכש: “הבלם הסרבי שגדל בפרטיזן בלגרד שיחק ב-6 העונות האחרונות בקבוצות אוסטרס ומיאלבי בליגת העל השבדית, והוא רשם 133 הופעות בהן כבש 10 שערים. קריצ'אק סיכם באמצעות סוכנו פרנק בלחסן”.

אחרי הקשר הגיאורגי הבינלאומי סנדרו אלטונשוילי, קריצ'אק הוא הזר השני שמגיע לצד האדום של חיפה. הקבוצה של גל אראל לא ניצחה כבר שלושה משחקים ברציפות ומקווה לייצב גם את החלק האחורי בדרך למגמת שיפור.

