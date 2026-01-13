יום שלישי, 13.01.2026 שעה 21:56
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

לא שם נוצץ, אך במגמת עלייה: הכירו את גונזאלס

החלוץ החדש של בית"ר לא בלט בליגת המשנה בארגנטינה ובליגה בדרום אפריקה, אך שיפר את המספרים שלו בשנים האחרונות בליגה בבוליביה ובליגת המשנה בסין

|
ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)
ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים הודיעה הערב (שלישי) על החתמת זר שמיני. החלוץ הקולומביאני, אפמאמגאסונד גונזאלס, הצטרף למועדון הירושלמי בהשאלה עם אופציה לרכישה עד תום העונה.

גונזאלס (26, 1.89 מטרים) נולד בעיר אנטיוקיה וגדל באתלטיקו נסיונל הקולומביאנית. את קריירת הבוגרים שלו החל בסי איי אולד בויז מליגת המשנה בארגנטינה. ב-30 משחקים במדיה, כבש שני שערים והוסיף בישול אחד.

בינואר 2023 עבר לריאל סנטה קרוז מהליגה הבוליביאנית, ואחרי חצי שנה עבר לקייזר צ’יפס מהליגה הראשונה בדרום אפריקה בהשאלה לחצי שנה, הופיע במדיה 13 פעמים אך לא היה מעורב באף שער.

הוא רשם חצי שנה נוספת במדי סנטה קרוז (הופיע במדיה בסך הכל בשתי הקדנציות 39 פעמים, כבש 14 שערים והוסיף בישול) ואז עבר לקבוצה אחרת בליגה הראשונה בבוליביה, אולווייס ראדי, הרשית במדיה 12 פעמים ב-15 הופעות והוסיף בישול אחד.

ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים. עוד שותף לחוליית ההתקפה (חגירדן שועה ועומר אצילי חוגגים. עוד שותף לחוליית ההתקפה (חג'אג' רחאל)

גם במדיה הוא החזיק חצי שנה בלבד, ואז עבר בהשאלה לחצי שנה בשיג’יאזואנג גונגפו מליגת המשנה בסין, אצלה הופיע 12 פעמים וכבש 5 שערים ובישל פעמיים (גם היא, כמו בית”ר, שילמה עבור שאילתו לחצי עונה סכום של 50 אלף דולר). כעת, אחרי שסיים את ההשאלה אצלה, הוא יוצא להשאלה נוספת לחצי עונה, לבית”ר ירושלים.

הוא יקווה שהקבוצה מבירת ישראל, ששילמו עבור שאילתו 50 אלף דולר, תממש את אופציית הרכישה שלה עליו בתום העונה, תשלם לאולווייס ראדי הבוליביאנית 400 אלף דולר ותסיים את קרוסלת המעברים בה הוא נמצא בשנים האחרונות.

