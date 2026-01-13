בית"ר הודיעה על החתמתו של חלוץ קולומביאני

שחקן חדש בבירה. בית”ר ירושלים הודיעה הערב (שלישי) על צירופו של החלוץ הקולומביאני אפמאמגאסונד גונזאלס, שמצטרף למועדון הירושלמי בהשאלה עם אופציה לרכישה עד תום העונה.

בבית”ר מסרו: “גונזאלס (26, 1.89 מטרים), המשחק בעמדת החלוץ המרכזי, מגיע לאחר שצבר ניסיון בליגות הבכירות. במועדון מאמינים כי הוא יוכל לתרום לחלק הקדמי של הקבוצה ולסייע לה בהמשך המאבקים בצמרת הטבלה. הוא מצטרף למצבת הזרים של הקבוצה שכוללת את מיגל סילבה, בריאן קראבלי, אריאל מנדי, אילסון טבארס, בוריס אינו, סמואל קאלו ולוקה גדראני”.

עוד הוסיפו הירושלמים: “הקולומביאני מגיע אלינו מסין לאחר שכבש 17 שערים ב-28 משחקים בליגה הסינית ובליגה הבוליביאנית הראשונה בשנת 2025. גונזאלס הוא הרכש השני של בית”ר ירושלים בחלון ההעברות של חודש ינואר והגיע באמצעות סוכנו של השחקן, רפי אפשטיין”.

לאחר החתימה אמר גונזאלס: “שמעתי לא מעט על בית"ר ירושלים, על הקהל המדהים ועל המצב של המועדון כרגע. אני שמח להגיע לישראל ולהיות חלק מהמועדון הזה. מחכה כבר לחגוג עם החברים החדשים ועם הקהל. שמח מאוד להגיע לכאן”.

מבחינת פרטי החוזה, אפמאמגאסונד גונזאלס ירוויח שכר של 150 אלף דולר עד לסיום העונה. דמי ההשאלה עומדים על סכום של 50 אלף דולר, כאשר אופציית הרכישה המדוברת עומדת על סכום של 400 אלף דולר בסיום העונה.