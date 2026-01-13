יום שלישי, 13.01.2026 שעה 21:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הפועל העמק הודיעה על החתמת ניק אונגנדה

אחרי שמימש את סעיף היציאה מנתניה לפי החוזה שלו, הסנטר בן ה-25 הצטרף רשמית לצפוניים. המאמן שרון אברהמי: "מקווה שהוא יממש את הפוטנציאל אצלנו"

|
ניק אונגנדה (רועי כפיר)
ניק אונגנדה (רועי כפיר)

הפועל העמק הודיעה הערב (שלישי) על צירופו של השחקן ניק אונגנדה. בן ה-25 שמתנשא לגובה של 2.11 מטרים מגיע לצפוניים מאליצור נתניה, שם קלע 11.4 נקודות ולקח 7.3 ריבאונדים בממוצע למשחק.

הסנטר הוא בוגר מכללת דה פול, במדיה הוביל את ליגת המכללות בחסימות בעונתו האחרונה עם 4.4 בממוצע למשחק. בעונה שעברה שיחק באנוויל ולוצלאווק הפולנית, בה רשם במסגרת היורופקאפ ממוצעים של 11 נקודות ו-5.5 ריבואנדים למשחק.

נתניה השיגה אמש ניצחון ליגה שני בלבד מתחילת העונה, כשגברה 80:94 על עירוני קרית אתא, בהתמודדות בה אונגנדה שיחק למעשה את משחקו האחרון בקבוצה ולאחר מכן שוחרר ממנה, לאחר שמימש את סעיף היציאה בחוזה שלו, כפי שפרסמנו הבוקר ב-ONE.

שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק, על ההחתמה: “אחרי הפציעה של קיידין חיפשנו שחקן גבוה ואני שמח שנוצרה לנו הזדמנות להביא את ניק. שמענו עליו דברים טובים מאוד וגם שיחקנו מולו. ניק שחקן צעיר ומוכשר, ואני מקווה שיממש את הפוטנציאל שלו אצלנו, יעבה את הקו הקדמי שלנו וישתלב במהרה”.

