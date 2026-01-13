הפעם הוא יפתח? גאנדלמן בסגל לצ'ה לאינטר

המשכיות. אחרי שחתם רק לפני ארבעה ימים בלצ’ה והספיק לערוך את הבכורה שלו בראשון, עומרי גאנדלמן נכלל בסגל של קבוצתו לקראת המשחק מחר (רביעי, 21:45) נגד אינטר, שישודר בערוץ ONE2.

הקשר הישראלי, שעלה כמחליף בדקה ה-78, כשקבוצתו הייתה בפיגור שחקן אחרי שחברו לשעבר במכבי נתניה, לאמק באנדה הורחק, לא הצליח לעזור לקבוצתו לחזור למשחק, שנגמר בהפסד 2:1 לפארמה, כשבסיום חבר נוסף לקבוצה, קיאלונדה גספאר הורחק לקראת הסיום.

מוקדם יותר היום, מאמנו של גאנדלמן, אוזביו די פרנצ’סקו, רמז שעקב החיסורים הרבים, ייתכן כי חלק מהרכשים החדשים יעלו בהרכב. ייתכן כי אף נראה את הקשר משתלב דווקא בעמדת החלוץ, כשגם שם המאמן סיפק אמירה כי עקב העובדה שאין חלוץ שני, יכול להיות שהוא “יגלה חלוץ חדש מחוליית הקישור”.