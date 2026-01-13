יום שלישי, 13.01.2026 שעה 19:18
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4317-4219אינטר1
4015-3019מילאן2
3917-3019נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1727-1319לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

הפעם הוא יפתח? גאנדלמן בסגל לצ'ה לאינטר

הקשר הישראלי, שחתם לפני ארבעה ימים והספיק לערוך הופעת בכורה בראשון בהפסד 2:1 לפארמה, ינסה להפתיע את הנראזורי מחר ב-21:45 בשידור ישיר ב-ONE2

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

המשכיות. אחרי שחתם רק לפני ארבעה ימים בלצ’ה והספיק לערוך את הבכורה שלו בראשון, עומרי גאנדלמן נכלל בסגל של קבוצתו לקראת המשחק מחר (רביעי, 21:45) נגד אינטר, שישודר בערוץ ONE2. 

הקשר הישראלי, שעלה כמחליף בדקה ה-78, כשקבוצתו הייתה בפיגור שחקן אחרי שחברו לשעבר במכבי נתניה, לאמק באנדה הורחק, לא הצליח לעזור לקבוצתו לחזור למשחק, שנגמר בהפסד 2:1 לפארמה, כשבסיום חבר נוסף לקבוצה, קיאלונדה גספאר הורחק לקראת הסיום.

מוקדם יותר היום, מאמנו של גאנדלמן, אוזביו די פרנצ’סקו, רמז שעקב החיסורים הרבים, ייתכן כי חלק מהרכשים החדשים יעלו בהרכב. ייתכן כי אף נראה את הקשר משתלב דווקא בעמדת החלוץ, כשגם שם המאמן סיפק אמירה כי עקב העובדה שאין חלוץ שני, יכול להיות שהוא “יגלה חלוץ חדש מחוליית הקישור”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */