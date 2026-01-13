"אני נאלץ להניף דגל אדום, זהו אינו אירוע רגיל"

יו”ר ובעלי מכבי עירוני רמת גן, חן שניידרמן, פרסם היום (שלישי) פוסט דרך העמוד הרשמי של הקבוצה ובו הוא מסביר כי לאור המצב התקציבי של המועדון, הוא קורא למשקיעים ובעלים פוטנציאליים להיכנס כשותפים. כמו כן, התייחס שניידרמן באותו הפוסט לבנו איתי, שנפצע בצורה מזעזעת וקשה במשחק חוץ במסגרת ליגת נערים א'.

הדברים המלאים של חן שניידרמן: “אוהדים יקרים, נערי וילדי המועדון, הורים ושותפים לדרך, אני כותב אליכם היום בגילוי לב, מתוך תחושת אחריות לעתיד המועדון שעבורי ועבור רבים מכם הוא בית ועבורי הוא ממש מפעל חיים.

בשש השנים האחרונות הובלנו יחד ובגיבוי עירוני מהפכה סופר מוצלחת בכדורסל בעיר. מחלקת הנוער צמחה מכ-900 ל-1,900 בני נוער וחזרה להיות מהמובילות בארץ, והקבוצה הבוגרת חזרה אחרי שנים ארוכות לקדמת הבמה של הכדורסל הישראלי והאירופי”.

חן שניידרמן, יו"ר מכבי רמת גן (גיא ביטמן, באדיבות מכבי רמת גן)

שניידרמן המשיך: “אולם היום, אני נאלץ להניף דגל אדום. המצב התקציבי הנוכחי מציב את המועדון בפני אתגר, המחייב צעדי חירום כדי לשמר את היקף הפעילות, היציבות וההישגים אליהם הגענו.

מדוע הגענו למצב זה? ראשית, מחיר ההצלחה בצל המלחמה. העפלת הקבוצה לליגה האירופית, שהייתה אמורה להיות רגע של גאווה, הפכה לנטל כלכלי כבד. בשל המלחמה נאלצנו לארח את משחקי הבית בחו"ל, דבר שגרר הוצאות עתק על טיסות ושהות לצד אובדן הכנסות משמעותי. למרבה הצער, קריטריונים שנויים במחלוקת של משרד הספורט מנעו מאיתנו את הפיצוי שניתן לקבוצות הגדולות והעשירות יותר בליגה.

שנית, כידוע לכם המלחמה לא פסחה גם על עסקיי הפרטיים ולאחר שנים של השקעת הון אישית ומשמעותית, הגעתי לנקודה שבה נדרש שינוי מודל והרחבת מעגל האחריות והשותפות במועדון”.

ראש עיריית ר"ג, כרמל שאמה עם יו"ר הקבוצה, חן שניידרמן (שחר גרוס)

שניידרמן הוסיף: “המצב הנוכחי הוא שסיימנו את העונה האחרונה בירידה תקציבית חדה, ולכן אני פונה בקריאה נרגשת לכל מי שעתיד הכדורסל והקהילה ברמת גן חשובים לו: אני קורא למשקיעים ובעלים פוטנציאליים להיכנס כשותפים למועדון עם תשתית אנושית, מקצועית ונדירה, עירייה תומכת ובסיס רחב של אלפי בני נוער.

במקביל, אני קורא לעיריית רמת גן, שאין ספק שעזרה מעל ומעבר, לגיבוש מיידי של חבילת עזרה תקציבית עירונית בנוהל חירום. זהו אינו אירוע רגיל אלא צעד הכרחי להצלת נכס צאן ברזל עירוני.

מכבי רמת גן היא הרבה יותר ממועדון כדורסל. היא עוגן, היא משפחה, והיא העתיד של ילדינו. אני מאמין שבעזרת שקיפות והתערבות מיידית של גורמים פרטיים בעלי הון והתגייסות חירום עירונית, מפעל החיים הזה המשרת אלפי ילדים ומשפחות ברמת גן לחינוך, ספורט וקהילה יוכל לצאת מהמשבר לדרך חדשה ויציבה”.

שחקני מכבי עירוני רמת גן (רועי כפיר)

שניידרמן סיכם: “איני יכול לסיים גילוי לב זה מבלי להודות לכולכם מקרב לב על הדאגה והתמיכה בחודשים האחרונים מאז שבני איתי, שחקן המועדון, נפצע קשה במהלך משחק חוץ והיה מחוסר הכרה ימים ארוכים.

חיממתם לכולנו את הלב וחיזקתם אותנו ברגעים הכי קשים שמי שהיה ממש קרוב יודע שגם במהלכם, כולל מחדר טיפול נמרץ המרוחק, המשכתי לטפל בענייני המועדון. המועדון שלנו הוא בעצמו מקור השראה למאבק ואמונה עד השנייה האחרונה וכך נפעל גם הפעם. שומרים על הבית, שומרים על מכבי רמת גן!”.