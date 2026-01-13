למרות הביקוש בקנזס סיטי: בלוריאן רוצה להישאר

בשבועות האחרונים קיבלה הפועל באר שבע פנייה מקנזס סיטי, שמעוניינת לצרף באופן מיידי את הבלם אור בלוריאן. הקבוצה מה-MLS הציעה לו חוזה ארוך טווח ל-4 שנים, והבהירה כי היא מוכנה לשלם פיצוי ולצרף אותו עוד לפני פתיחת העונה בארצות הברית בסוף פברואר. השחקן מסיים חוזה בקיץ הקרוב וקיבל הצעה לחתום על חוזה חדש בקבוצה, אך לא נענה לה עד כה.

בלוריאן נחשב לאחד השחקנים הדומיננטיים בסגל של רן קוז'וק ועשה התקדמות גדולה ביחס לאיך שחזר לבירת הנגב, אחרי שירד ליגה עם הפועל תל אביב, כשהוא לקח חלק בכל המשחקים בהם היה זמין והוא שותף להגנה החזקה ביותר בליגה, בצוותא עם מכבי חיפה, עם 16 שערים בלבד שספגה.

למרות ההצעה האטרקטיבית מעבר לים, בלוריאן בחר שלא לעזוב באמצע העונה ולהישאר בבאר שבע, במטרה לעזור לקבוצה במאבק על האליפות העיקש נגד בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב, כשהוא מקווה להיות שותף להחזרת התואר לבירת הנגב, לראשונה מעונת 2017/18.