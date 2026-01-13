יום שלישי, 13.01.2026 שעה 20:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

למרות הביקוש בקנזס סיטי: בלוריאן רוצה להישאר

הקבוצה מה-MLS מבקשת להחתים את הבלם באופן מיידי ואף הציעה לו חוזה ארוך טווח, אך הוא מצידו בחר לא לעזוב ולהישאר לעזור לקבוצה במאבק על האליפות

|
אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)
אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)

בשבועות האחרונים קיבלה הפועל באר שבע פנייה מקנזס סיטי, שמעוניינת לצרף באופן מיידי את הבלם אור בלוריאן. הקבוצה מה-MLS הציעה לו חוזה ארוך טווח ל-4 שנים, והבהירה כי היא מוכנה לשלם פיצוי ולצרף אותו עוד לפני פתיחת העונה בארצות הברית בסוף פברואר. השחקן מסיים חוזה בקיץ הקרוב וקיבל הצעה לחתום על חוזה חדש בקבוצה, אך לא נענה לה עד כה.

בלוריאן נחשב לאחד השחקנים הדומיננטיים בסגל של רן קוז'וק ועשה התקדמות גדולה ביחס לאיך שחזר לבירת הנגב, אחרי שירד ליגה עם הפועל תל אביב, כשהוא לקח חלק בכל המשחקים בהם היה זמין והוא שותף להגנה החזקה ביותר בליגה, בצוותא עם מכבי חיפה, עם 16 שערים בלבד שספגה.

למרות ההצעה האטרקטיבית מעבר לים, בלוריאן בחר שלא לעזוב באמצע העונה ולהישאר בבאר שבע, במטרה לעזור לקבוצה במאבק על האליפות העיקש נגד בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב, כשהוא מקווה להיות שותף להחזרת התואר לבירת הנגב, לראשונה מעונת 2017/18.

