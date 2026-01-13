"הצטמררתי כשחתמתי, באתי כדי לזכות בתארים"

ברצלונה הודיעה אתמול (שני) רשמית על כך שז’ואאו קנסלו מצטרף למועדון, כשהיום המגן שחוזר ללבוש את מדי הבלאוגרנה גם חתם על החוזה וסיים את חלקו לעת עתה באל הילאל הסעודית. לאחר העניינים הבירוקרטיים, הפורטוגלי הוצג וערך מסיבת עיתונאים לצד הנשיא ז’ואן לאפורטה.

“זה כבוד עבורי לייצג את המועדון הזה, תמיד רציתי לשחק כאן וכבר זכיתי לעשות את זה לפני שנתיים. באתי לכאן כדי לעזור ולנסות לזכות בתארים”, פתח את דבריו קנסלו ושיתף: “בארסה היא מיוחדת והחברים כאן קיבלו אותי מאוד יפה, הייתה לי צמרמורת כשחתמתי”.

קנסלו קיבל את הספרה 2 ולמעשה יזכה לשחק לראשונה כשחקן הקטלונים בקאמפ נואו, לאחר שבתקופה בה הוא לבש את האדום-כחול הקבוצה עוד שיחקה באצטדיון המונז’ואיק. “דיברתי עם אל הילאל והם סיפרו שיש לי אפשרות לעזוב. היו כמה הצעות, אבל דקו התקשר ואמרתי להם שאחכה לברצלונה, שזו האופציה הראשונה שלי. לפני הרגשתי הרבה חרדה. חיכיתי וזה לא קרה. בסופו של דבר, הכל הלך טוב”, אמר המגן שכזכור היה מבוקש גם על ידי אינטר.

ז'ואאו קנסלו, ז'ול קונדה ורוברט לבנדובסקי (רויטרס)

השחקן ששב לתקופה נוספת בבלאוגרנה נשאל אם הוא דיבר עם האנזי פליק: “כן, דיברתי איתו. יש כאן קבוצה מוכשרת מאוד, חלק מהחבר’ה גדלו והפכו לגברים. הם התפתחו המון. שוב, באתי לעזור לחבורה הזו ואם אפשר גם לזכות בתארים. אני מזדהה מאוד עם התרבות של המועדון. שיחקתי כאן רק עונה אחת, אבל היום חזרתי והרגשתי ממש בבית בחדר ההלבשה. יש לי רגש מיוחד למועדון הזה”.

בהמשך, קנסלו גם התייחס לצד המקצועי ולעניין שמעסיק לא מעט אוהדי ברצלונה, מצבו הפיזי: “אני מרגיש בסדר פיזית. בערב הסעודית יש הגבלה על מספר השחקנים הזרים והיה לי מזל רע להיפצע בספטמבר. אני מוכן לנסות לשחק. התפקיד שלי? אתן את כל כולי, אני מרגיש בנוח גם כמגן ימני וגם כמגן שמאלי”.

ז'ואאו קנסלו וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

על האם הוא מוכן להישאר מעבר לתקופת ההשאלה, אמר: “קשה לי לענות כי יש לי עדיין חוזה עם אל הילאל”. קנסלו עוד סיפר כי שמר על קשרים טובים עם הסגל הקיים: “הייתי בקשר כמעט עם כולם. הייתה לי מערכת יחסים טובה עם כולם. קוברסי, פרמין, לאמין ימאל, ראפיניה ואראוחו”. הוא גם התייחס לתחרות על המקום בהרכב: “קונדה, ג’רארד מרטין, באלדה ואריק מוצלחים מאוד. אני אוהב אתגרים”.

לקראת סיום המסע”ת, קנסלו גם נשאל על המשבר הגדול אצל היריבה המרה – ריאל מדריד, שנפרדה מהמאמן שלה צ’אבי אלונסו לאחר ההפסד לברצלונה בסופרקופה: “מועדון גדול לא רוצה לראות מועדון גדול אחר נכשל. ברצלונה תמיד מנסה לנצח, בלי קשר אם מדריד מצליחה או לא”.