מרמורק עשתה היסטוריה בגביע המדינה לנערים

מחלקת הנוער של הפועל מרמורק רחובות ממשיכה בקו ההתקדמות המאפיין אותה בעונות האחרונות. לעונה הזו התייצבה המחלקה לראשונה בהיסטוריה, כששלוש קבוצות הגיל הבכירות המייצגות אותה משחקות בליגת המשנה של שנתוני הנוער, נערים א' ונערים ב'. מחזור הגביע שנערך בימים האחרונים היה כל כך מוצלח בגזרת קבוצות הנערים, שלמעשה עזרו ליצור היסטוריה.

למועדון תהיה נציגות בשלב שמינית הגמר של משחקי הגביע בשנתוני נערים א' ונערים ג' וכן בשלב רבע הגמר של שנתון נערים ב'. מי שעוד תייצג את המועדון בשלב שמינית הגמר היא קבוצת ילדים ב' המשחקת תחת השם מכבי רחובות, שמצויה תחת ניהול משותף עם מרמורק. מובילים אותה בצד הניהולי שני אנשי כדורגל, מיכאל אטין וירון גפני, כשעל הניהול המקצועי מופקד המאמן הוותיק, אלי חייט.

קבוצת נערים א', שמודרכת ע"י עידן בן יוסף, מדורגת במקום ה-12 בטבלת ארצית דרום. מאז תפס עליה פיקוד המאמן שהגיע ממחלקת הנוער של בני יהודה ת"א, הקבוצה בתהליך התאוששות מרשים, ולאחר חמישה משחקי ליגה ללא הפסד, בשניים מהם גם זכתה בניצחון, במוצאי השבת הצליחה הקבוצה לנצח 2:4 בתום הארכה את משחק הגביע הביתי והמאתגר מול מ.כ ירמיהו חולון, המדורגת בצמרת ליגת מרכז.

שחקני מרמורק מניפים את דגל המדינה ושלט לזכרו של אפיק טרי ז"ל (ליר שאולי)

חולון צעדה ביתרון החל מהדקה ה-12 בזכות גול שכבש אופק אסולין, אך שער שכבש בדקה ה-89 דניאל וולדמיכאל קבע שוויון 1:1, ששלח את המשחק להארכה. צמד שערים שכבש ישי שלום מדר (100’, 102’) חוללו מהפך, שער שכבש עמיר חסן צימק את יתרונה של מרמורק ל-2:3. שער שכבש נדב פלום בתוספת הזמן של ההארכה סגר עניין.

קבוצת נערים ג', שמודרכת ע"י יוסף שלוש, מוליכה את טבלת מחוז שפלה. לאחר שביום רביעי ספגה הפסד ראשון העונה - 1:0 במשחק הביתי מול קבוצת הצמרת של עירוני אשדוד. ביום ראשון נפגשו הקבוצות למשחק גביע באשדוד, שהוכרע כבר בדקה השניה עם שער שכבש ניל גדסי, שסלל את דרכה של מרמורק לניצחון ולעפלה לשלב הבא.

הפועל מרמורק נערים ג' (באדיבות המועדון)

קבוצת נערים ב', שמודרכת ע"י אודי קפיטמן, מדורגת במרכז טבלת ארצית דרום. לאחר שהדיחה בביתה שתי קבוצות מליגת העל - הפועל ראשל"צ (1:3) ומ.ס אשדוד (0:1), אמש (שני) זכתה הקבוצה בניצחון 0:1 את מ.כ נהלל יזרעאל, משער דרמטי שהבקיע בשלהי המשחק נוף מיימוני, שעלה כמחליף במהלך המחצית השניה.

הסיפור הגדול סביב השער הזה טמון בפתק שכתב השחקן, אותו תוכלו לראות בתמונה. יום לפני המשחק המאמן המנטלי של המחלקה, אבי לאונוב, ביקש משחקני הקבוצה לכתוב על פתק את מטרותיהם ומשאלות לבם לקראת המשחק. נוף מיימוני שיתף, שברצונו לעלות מהספסל ולכבוש שער ניצחון - מה שאכן התגשם במציאות.

הפתק שכתב נוף מיימוני (פרטי)

אלי חייט משתף בתחושותיו, ושם את הדגשים להצלחת הקבוצות: "אכן, היסטוריה במועדון שלנו. קבוצת נערים ב' היא הראשונה מבין קבוצות הנערים, שמגיעה לשלב רבע הגמר. עונה ראשונה שבה תהיה לנו נציגות בשלב שמינית הגמר ויותר מכך במחצית מהשנתונים בהם משחקים בגביע המדינה. ההצלחות בגביע הן המשך ישיר להצלחות מהעונה שעברה, שהסתיימה עם שתי אליפויות ועליות ליגה.

“אני שמח שראשי המחלקה, מיכאל אטין וירון גפני, נותנים לנו את הכלים הדרושים להצלחה. יש לנו צוותי אימון מצוינים, הרבה פרגון בין המאמנים במחלקה, תמיכה בונה מצד המעטפת המקצועית - שכוללת מאמן שוערים, מאמן כושר, אנליסט ומאמן מנטלי. אני שמח שאנחנו קוצרים פירות, אבל יש לנו עוד עבודה רבה ודרך ארוכה לעשות כדי להמשיך ולקדם את המחלקה".