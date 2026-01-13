יום שלישי, 13.01.2026 שעה 20:55
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

דוד ואדניי בהרכב הפועל פ"ת, חלאילי בריינה

הקשר שנמצא בכושר נפלא ימשיך ב-11 של עומר פרץ, כמו גם שחקן ההתקפה שעלה מהספסל בליגה. בצד השני, הכישרון הצעיר פותח אצל אהדיה, חבשי וברמי בהגנה

|
שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי, 19:30) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נפתחים עם ארבעה מפגשים מסקרנים. בשעה זו, מתקיים מפגש על טהרת ליגת העל, כשהפועל פתח תקווה מארחת את בני חיינה בקרב ישיר על השלב הבא במפעל.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן , איתי רוטמן, עמית גלזר, מתן גושה, נדב נידם, גולן בני, צ’יפיוקה סונגה, רועי דוד, ג’יימס אדניי ושביט מזל.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, עאיד חבשי, מור ברמי, איאד חוטבא, נבו שדו, איאד חלאילי, עמנואל בנדה, עילאי אלמקייס, איהאב גנאים, מוחמד שכר וז’ה טורבו.

בצד של המארחת, החבורה של עומר פרץ מגיעה בכושר שיא עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. בשלב הקודם, המלאבסים עברו את עירוני כרמיאל מליגה א’, שלא עשתה חיים קלים, והמשחק הסתיים ב-1:2 צמוד במיוחד.

מן העבר השני, החבורה של אדהם הדיה נמצאת בעונה מזעזעת. לנועלת טבלת ליגת העל שני ניצחונות בלבד העונה בליגה והם מגיעים אחרי שני הפסדים רצופים. בסיבוב הקודם, ניצחה הקבוצה מהצפון 0:1 את הפועל כפר שלם מהליגה הלאומית.

שתי הקבוצות נפגשו ממש לפני עשרה ימים בלבד, במסגרת הליגה, כשהפועל פתח תקווה חגגה עם 1:4 גדול. בסיבוב הראשון העונה, המלאבסים הביסו גם עם 1:6 אדיר, והמפגשים בין הקבוצות הראו חד צדדיות. כעת, חיינה תנסה להפתיע ולצאת לדרך חדשה בעזרת הגביע, בעוד הפועל פ”ת תקווה להמשיך בעונה הנהדרת שלה. 

