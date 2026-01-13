עונש כבד לאוהד שזרק כיסא על שחקן קבוצתו

מקרה חריג נרשם בעונה החולפת בליגה הסקוטית, כשבתאריך ה-17 במאי 2025, ג’ק מקנזי שחקנה של קבוצת אברדין לשעבר, ופליימות’ ארגייל בהווה, השתתף בהפסד קבוצתו דאז 2:1 למארחת דנדי יונייטד במסגרת המחזור ה-38.

בסיום המשחק מקנזי הגיע לכיוון הקהל משם נזרק לעברו מושב מהיציע שפגע קשות בפניו. כעת, כשמונה חודשים לאחר המקרה, התפרסם עונשו של דיוויד גוואנס, מבצע העבירה. אוהד אברדין יספוג 18 חודשי מאסר בפועל בנוסף לעשר שנים של הרחקה מכלל אצטדיוני הכדורגל במדינה.

ביום שני האחרון, בית המשפט בהובלת השריף אליסטר קרמייקל, גזרו את עונשו של האוהד. השריף טען בדבריו: "המעשים שלך היו אנוכיים, טיפשיים, מסוכנים וחסרי אחריות לחלוטין, בטח ידעת שעל ידי זריקת הפריט הזה מישהו עלול להיפגע ואם לא לקחת בחשבון את האפשרות הזו, רמת הפזיזות כאן מדהימה”.

ג'ק מקנזי, עם נזק בלתי הפיך בפניו (IMAGO)

השופט הוסיף ואמר שיש "תמונה רחבה יותר" לאירוע, בכך שהוא קרה במשחק כדורגל ויכול היה לגרום להתפרעויות נוספות בקהל. בדיון קודם הוצגו לבית המשפט צילומי מצלמות האבטחה של האירוע, בהם נראה מקנזי שוכב על המגרש במשך דקות ממושכות לאחר שנפגע, בזמן שהצוות רפואי מטפל בו.

עורך דינו של גוואנס, לארי פלין, טען בבית המשפט כי מרשו היה שיכור בזמן ביצוע העבירה, כל כך שיכור שאף החמיץ את אוטובוס האוהדים הביתה לאברדין. אך השריף דחה את ההסבר והמשיך: "אין חלופה סבירה למאסר, זה נחוץ בגלל חומרת הפשע. חייב להעניש אותך כראוי ולבטא את אי ההסכמה הציבורית מסוג התנהגות שכזו, ולהרתיע אחרים מלהתנהג בצורה דומה".

בנוסף לגזר דינו של גוואנס ל-18 חודשי מאסר, ניתן לו צו איסור הגעה אל משחקי כדורגל למשך 10 שנים - שלדברי קרמייקל הייתה "התקופה המקסימלית שאני יכול להטיל". גם מועדון הכדורגל אברדין בחר להעניש את האוהד שקיבל השעיה לכל החיים ממשחקי המועדון.