יום שלישי, 13.01.2026 שעה 17:21
אופק ביטון היה מעורב בתאונת דרכים ולא התאמן

חלקו הקדמי של רכב הקשר נפגע ולמזלו הוא יצא מהאירוע בשלום, כשכבר מחר הוא אמור לחזור לאימונים. סאנה גומס צפוי לפתוח בהרכב מול קריית שמונה

אופק ביטון (עמרי שטיין)
אופק ביטון (עמרי שטיין)

קשר הפועל חיפה, אופק ביטון, נעדר אתמול (שני) מהאימון אחרי שהיה מעורב בתאונת דרכים. החלק הקדמי של רכבו נפגע, ולמזלו של ביטון הוא יצא בשלום מהאירוע. מיד לאחר התאונה השחקן הגיע לבדיקות, וכבר מחר הוא אמור לחזור לאימונים.

איתי בוגנים, שנשלח אתמול למקלחת מוקדמת בגלל עימות עם סאנה גומס, נכנס לשיחה אצל גל אראל והתנצל על מה שקרה. המאמן החליט לאפשר לשחקן לחזור ולהתאמן כרגיל. מי שיחזור להרכב מול עירוני ק"ש הוא אותו גומס, שיפתח על חשבונו של אורן ביטון.

איתי בוגנים (עמרי שטיין)איתי בוגנים (עמרי שטיין)

על האדומים מהכרמל עוברת עונה לא קלה עד כה, כשמלבד ההדחה בגביע עם 5:0 מול מכבי ת”א, החבורה של גל אראל מתקשה גם בליגה כשהיא נמצאת במקום ה-10 בטבלה עם 19 נקודות, מרחק 7 מהקו האדום.

