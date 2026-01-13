עקב הביקוש: ירמקוב צפוי לבקש שדרוג לחוזהו

אחרי שחוזהו של גיאורגי ירמקוב הוכפל בתחילת העונה מ-100 אלף אירו ל-200 אלף אירו, עשוי שוער מכבי חיפה לבקש שדרוג לשכרו בעקבות ההצעות שזורמות לשולחן המועדון מקבוצות בטורקיה ואוקראינה, המוכנות לשלם סכום של מעל מיליון אירו עבור השוער ולהציע לשוער חוזה כפול מזה שיש לו בחיפה.

במועדון מהכרמל כאמור כבר הכפילו את שכרו של השוער אבל מודעים לכך שירמקוב, שנחשב לאחד מהשחקנים הבכירים והמצטיינים של הקבוצה, מצפה לשכר גבוה יותר ולא להיות בין מקבלי השכר הנמוכים בקרב השחקנים הבכירים.

במקביל לכך, סאגת מתיאס נהואל לא יורדת מהפרק. נהואל יחזור מחר (רביעי) לארץ אחרי שקיבל מספר ימי חופשה בגלל סיבות אישיות. השחקן מן הסתם לא יהיה בסגל למשחק הגביע מחר (20:00) מול הפועל רעננה.