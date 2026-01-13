יום שלישי, 13.01.2026 שעה 17:29
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

עקב הביקוש: ירמקוב צפוי לבקש שדרוג לחוזהו

בהתאם להפיכתו לאחד השחקנים החשובים במכבי חיפה, ולאור ההתעניינות מצד קבוצות בטורקיה ואוקראינה, השוער רוצה להיות בין המשתכרים הבכירים במועדון

|
גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)
גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

אחרי שחוזהו של גיאורגי ירמקוב הוכפל בתחילת העונה מ-100 אלף אירו ל-200 אלף אירו, עשוי שוער מכבי חיפה לבקש שדרוג לשכרו בעקבות ההצעות שזורמות לשולחן המועדון מקבוצות בטורקיה ואוקראינה, המוכנות לשלם סכום של מעל מיליון אירו עבור השוער ולהציע לשוער חוזה כפול מזה שיש לו בחיפה.

במועדון מהכרמל כאמור כבר הכפילו את שכרו של השוער אבל מודעים לכך שירמקוב, שנחשב לאחד מהשחקנים הבכירים והמצטיינים של הקבוצה, מצפה לשכר גבוה יותר ולא להיות בין מקבלי השכר הנמוכים בקרב השחקנים הבכירים.

במקביל לכך, סאגת מתיאס נהואל לא יורדת מהפרק. נהואל יחזור מחר (רביעי) לארץ אחרי שקיבל מספר ימי חופשה בגלל סיבות אישיות. השחקן מן הסתם לא יהיה בסגל למשחק הגביע מחר (20:00) מול הפועל רעננה.

