יום שלישי, 13.01.2026 שעה 17:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

חבר חדש לסולומון? האריסון בדרך לפיורנטינה

העברות: הוויולה ישאילו מלידס את הכנף האנגלי, במהלך שעשוי לעזור למנור. וגם: מנצ'סטר סיטי רוצה לצרף את הבלם המבוקש, והיעד החדש של טימו ורנר

|
ג'ק האריסון (IMAGO)
ג'ק האריסון (IMAGO)

חלון ההעברות של חודש ינואר פה כבר תקופה ונמצא בעיצומו, כשגם היום (שלישי) ישנן שמועות רבות ועסקאות שנרקמות בעולם הכדורגל, לקראת החצי האחרון והמכריע של העונה. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר.

דיווחים חמים

# העיתונאי ג’יאנלוקה די מארציו מדווח כי פיורנטינה בדרך להשאיל את ג’ק האריסון מלידס. הצירוף של האנגלי עשוי להיות חדשות טובות עבור מנור סולומון, משום שזהו עוד צעד בדרך לשינוי המערך לכזה שמכיל שחקני כנף, מה שיכול לתת לישראלי את המקום בהרכב.

גג'ק האריסון (IMAGO)

# לפי דיווח של העיתנואי בן ג’ייקובס, מנצ’סטר סיטי מכינה הצעה על מארק גואהי מקריסטל פאלאס. כזכור, הבלם הנהדר מסיים חוזה בקיץ, ועל כן פפ גווארדיולה מאמין כי הקבוצה מדרום לונדון תורד מהדרישה הנוכחית שלה, שעומדת על כ-40 מיליון אירו.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

# פבריציו רומאנו טוען כי העברתו של טימו ורנר לסן חוזה ארת’קוויקס מה-MLS נסגרה, והשחקן, שהתקשה למצוא את עצמו מאז הפריצה ברד בול לייפציג, צפוי לעבור לקבוצה באופן קבוע.

טימו ורנר (IMAGO)טימו ורנר (IMAGO)

# על פי דיווח ב’סקיי ספורט איטליה’, רומא הגיעה להסכמות עם אסטון וילה על השאלה עם אופציה לרכישה של דונייל מאלן. באיטליה נטען כי במידה והזאבים ירצו לקנות את שחקן הכנף ההולנדי, יהיה עליהם לשלם סכום שנע סביב 25 מיליון אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */