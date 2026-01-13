יום שלישי, 13.01.2026 שעה 17:23
שונות  >> Winner השבוע

מעל כולם: רועי דוד הוא Winner המחזור

קשר הפועל פתח תקווה בלט בניצחון האחרון של קבוצתו על עירוני טבריה עם שער ובישול, ביצע מהפך בהצבעות ועקף את ירמקוב, רביבו, קורין, דרוויש וזמיר

|
ה-Winner של המחזור, רועי דוד (צור חלפון - גרפיקה)
ה-Winner של המחזור, רועי דוד (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-18 בליגת העל מאחורינו, כשהוא סיפק רגעים סוחפים, שערים גדולים ואירועים מרתקים. רגע לפני שחגיגת שמינית גמר גביע המדינה תקבל את הבמה, אתם קבעתם שמי שזכה ב-Winner המחזור הוא קשר הפועל פתח תקווה, רועי דוד.

שחקנה של המלאבסים, שנמצא בכושר נהדר בתקופה האחרונה, שוב בלט גם בניצחון 1:4 הגדול של קבוצתו על עירוני טבריה, כשכבר אחרי שתי דקות בישל לקליי ובדקה ה-15 מצא את הרשת בעצמו, כדי לסיים את המשחק עם שער ובישול שמיקמו אותו ואת חבריו במקום השישי.

דוד למעשה הצליח ברגע האחרון לעקוף את גאורגי ירמקוב, שוערה של מכבי חיפה, ואת מגנה השמאלי של מכבי תל אביב רוי רביבו, כשגם רוי קורין מהפועל תל אביב, נדב זמיר מהפועל ירושלים ועובדיה דרוויש מעירוני קריית שמונה היו במרוץ עד הרגע האחרון.

