מרוץ נגד הזמן לסיום הבירוקרטיה של 3 הספורטאים

אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון ייצאו עם המשלחת לאולימפיאדת החורף? מרוץ נגד הזמן לסיום ההליך הבירוקרטי הסבוך, כאשר מחר (רביעי) מליאת הכנסת תידרש לאשר לראש הממשלה להעניק להם דרכונים קבועים על מנת שיוכלו לצאת ולייצג את המדינה באירוע הספורט הגדול הבא, שיתקיים בחודש הבא במילאנו-קורטינה שבאיטליה.

מחר (רביעי) תובא לאישור הכנסת ההצעה להעניק לראש הממשלה את סמכויותיו של שר הפנים כך שיוכל לחתום על אישור מתן הדרכונים לשלושת הספורטאים, עולים חדשים, על אף שמרכז חייהם הוא לא בישראל והם לא שוהים במדינה 36 חודשים מתוך 60 כפי שהחוק מחייב. כזכור, ההצעה כבר אושרה על ידי הממשלה אך נדרש גם אישור של הכנסת למהלך.

בימים האחרונים נעשה מאמץ עילאי לאשר זאת, בעקבות חשיפת התוכנית שיחת היום ב-ONE, על מנת שיהיה ייצוג הולם באולימפיאדת החורף 2026. הכדור נמצא כעת אצל חברי הכנסת, שצריכים לאשר זאת מהר ככל הניתן. מלבד אישור מליאת הכנסת למהלך, משרד הפנים עוד צריך להנפיק להם את הדרכונים והספורטאים נדרשים לאסוף אותם ולהירשם בוועד האולימפי הבינלאומי עד ליום ראשון הקרוב.

גורמים רבים בצמרת המדינה לוחצים על מנת שהכל יאושר ויוסדר בזמן, אחרי סאגה שנמשכת כחודשיים. גורמים ברשות האוכלוסין ובמשרד הפנים מניעים את ההליך, כמו גם בלשכת נשיא המדינה. גם ראש לשכתו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, חן אביטן, פועל מאחורי הקלעים כדי לסדר את האישורים הנדרשים מול יו״ר הקואליציה ח״כ אופיר כץ ומשרד ראש הממשלה. כמו כן, גם גורמים באופוזיציה, כמו חכ עודד פורר וח״כ סימון דוידסון, הודיעו כי יתמכו בכך במליאת הכנסת.

סגן יו”ר הכנסת, ח״כ סימון דוידסון, אמר: “צר לי שהיינו צריכים להגיע לדקה ה-90 כדי לאשר את הדרכונים לספורטאים היוצאים לאולימפיאדת החורף. בגלל שאין שר פנים למדינת ישראל היה צורך להעביר סמכויות לראש הממשלה כדי לאשר את הדרכונים, אני מודה ל-ONE על שהעלה את הנושא. חבל שהפוליטיקה נכנסת גם לעולמות הספורט, אבל לפחות בנושא זה יש הסכמה של קואליציה ואופוזיציה. מחר יעלה אישור העברת הסמכויות במליאה”.