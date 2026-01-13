יום שלישי, 13.01.2026 שעה 17:23
עסקים קיבלו אישור למכור אלכוהול לפני הדרבי

מפקד מחוז ת"א, חיים סרגרוף, קבע שניתן לעסקים הסמוכים לאזור בלומפילד למכור משקאות חריפים לפני המשחק בין הפועל ת"א למכבי ת"א מחר בגביע המדינה

שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)
שוטרים בבלומפילד (דוברות המשטרה)

לא מעט חששות יש לקראת הדרבי התל אביב מחר (רביעי, 20:30) בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב בשמינית גמר גביע המדינה בבלומפילד, וזאת לאחר שהדרבי הראשון העונה שהיה אמור להיות בליגה לא שוחק בסופו של דבר, אלא פוצץ בעקבות זריקת פירוטכניקה לדשא על ידי הקהל של האדומים.

בינתיים, בדיון בנושא הדרבי התל אביב של הגביע בראשות מפקד מחוז תל אביב, החליט מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, לאפשר בסופו של דבר מכירת אלכוהול בעסקים הסמוכים לאצטדיון בלומפילד, כלומר שהעתירה שהוגשה בטלה.

המשמעות היא שכל קיוסק או מסעדה באזור יוכל למכור אלכוהול ואוהדים יוכלו לקנות, כאשר לאחר מכן במשטרת ישראל יהיו אמונים על הסדר במפגש במטרה שלא להגיע למצב כמו שקרה אז, ולנסות למנוע את הכנסת הפירוטכניקה מראש על היציעים.

