יום שלישי, 13.01.2026 שעה 15:24
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"ניצחון בגביע יכול לתת רוח טובה לבני יהודה"

שחקן הכתומים לשעבר, דן מורי, דיבר לקראת הגביע ב-19:00: "זה יכול להוציא מקרבות התחתית ועם חיזוק נכון, אולי להגיע לצמרת". וגם: מה תהיה התוצאה?

|
שחקני בני יהודה חוגגים עם אביחי וודג'ה (שחר גרוס)
שחקני בני יהודה חוגגים עם אביחי וודג'ה (שחר גרוס)

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה בישראל יתחילו הערב (שלישי), כאשר במפגש אחד יתמודד קרב על טהרת הליגה הלאומית, בו בני יהודה תארח את מכבי הרצליה. לקראת המפגש, שחקן שלבש את המדים הכתומים, דן מורי התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

דן אתה זכית עם בני יהודה בגביע נכון?
”כן, כן. הקבוצה הזאת היא קבוצת גביע טיפוסית, יש לה שני גביעים בעשור האחרון. זה מפעל שבני יהודה מאוד מחבבת. זה יכול להוציא אותה מקרבות תחתית ויכול לתת לה רוח טובה”.

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”מכבי הרצליה פייבוריטית לפי הטבלה. בני יהודה באים באנרגיה טובה אחרי תוצאות טובות. מחפשים שם הרבה פעמים דרך חדשה ואין כמו גביע כדי לצאת לדרך חדשה ולהשאיר את העונה רלוונטית ומי יודע, אולי עם חיזוק נכון בינואר היא תגיע לצמרת”.

שחקני בני יהודה בעננים (שחר גרוס)שחקני בני יהודה בעננים (שחר גרוס)

הליגה הזאת לא צפויה.
”קשה לדבר על עלייה עם פערים כאלה כרגע, אבל עם ריצה טובה ורכש נכון הפער מחיק”.

זאת ליגה משוגעת.
”לגמרי, הכל יכול להיות בליגה הזאת”.

מה אתה עושה היום?
”אני לומד את שוק ההון, מתעסק בתחום הזה כסוחר. רציתי ללמוד את השוק הזה המון זמן. רציתי להתנתק מהכדורגל”.

דן מורי (עמרי שטיין)דן מורי (עמרי שטיין)

עם רישיון והכל?
”כמובן, לפי החוקים. יש למקצוע הזה המון, אני לומד חוקר ומבין איך החיים עובדים מחוץ לכדורגל. לאט לאט נבין איך להכניס את הידע הזה לתוך הכדורגל ואז כולנו נרוויח”.

תוצאה להיום ממה שאתה מכיר?
”מהניסיון שלי, 1:2 לבני יהודה. בגביע הולך לה טוב, הקבוצה שרוצה יותר ויש לה קהל מנצחת”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */