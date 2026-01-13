"ניצחון בגביע יכול לתת רוח טובה לבני יהודה"

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה בישראל יתחילו הערב (שלישי), כאשר במפגש אחד יתמודד קרב על טהרת הליגה הלאומית, בו בני יהודה תארח את מכבי הרצליה. לקראת המפגש, שחקן שלבש את המדים הכתומים, דן מורי התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

דן אתה זכית עם בני יהודה בגביע נכון?

”כן, כן. הקבוצה הזאת היא קבוצת גביע טיפוסית, יש לה שני גביעים בעשור האחרון. זה מפעל שבני יהודה מאוד מחבבת. זה יכול להוציא אותה מקרבות תחתית ויכול לתת לה רוח טובה”.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”מכבי הרצליה פייבוריטית לפי הטבלה. בני יהודה באים באנרגיה טובה אחרי תוצאות טובות. מחפשים שם הרבה פעמים דרך חדשה ואין כמו גביע כדי לצאת לדרך חדשה ולהשאיר את העונה רלוונטית ומי יודע, אולי עם חיזוק נכון בינואר היא תגיע לצמרת”.

שחקני בני יהודה בעננים (שחר גרוס)

הליגה הזאת לא צפויה.

”קשה לדבר על עלייה עם פערים כאלה כרגע, אבל עם ריצה טובה ורכש נכון הפער מחיק”.

זאת ליגה משוגעת.

”לגמרי, הכל יכול להיות בליגה הזאת”.

מה אתה עושה היום?

”אני לומד את שוק ההון, מתעסק בתחום הזה כסוחר. רציתי ללמוד את השוק הזה המון זמן. רציתי להתנתק מהכדורגל”.

דן מורי (עמרי שטיין)

עם רישיון והכל?

”כמובן, לפי החוקים. יש למקצוע הזה המון, אני לומד חוקר ומבין איך החיים עובדים מחוץ לכדורגל. לאט לאט נבין איך להכניס את הידע הזה לתוך הכדורגל ואז כולנו נרוויח”.

תוצאה להיום ממה שאתה מכיר?

”מהניסיון שלי, 1:2 לבני יהודה. בגביע הולך לה טוב, הקבוצה שרוצה יותר ויש לה קהל מנצחת”.