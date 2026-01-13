יום שלישי, 13.01.2026 שעה 14:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

עוזב את מכבי ת"א: אבישי כהן סיכם במ.ס אשדוד

חשיפת "שיחת היום": אחרי שכמעט לא שיחק במדי אלופת המדינה, המגן הימני יעשה את הדרך לעיר הנמל ויחזק את הקבוצה שרק לאחרונה פיטרה את חיים סילבס

|
אבישי כהן (רדאד ג'בארה)
אבישי כהן (רדאד ג'בארה)

חשיפת התוכנית “שיחת היום” ב-ONE: אחרי פיטוריו של המאמן חיים סילבס, מ.ס אשדוד מתחזקת במטרה להימנע ממאבקי הירידה. מגן מכבי תל אביב, אבישי כהן, צפוי לחתום אצל הקבוצה מעיר הנמל, שלא הצליחה לרשום ניצחון מאז חודש נובמבר.

אבישי כהן לא זכה לדקות משחק במכבי תל אביב העונה. כמה קבוצות התעניינו בשירותיו, ביניהן גם בני ריינה שנקלעה למקום האחרון ומחפשת חיזוק, אבל בסופו של דבר השחקן צפוי לעבור לשחק במ.ס אשדוד במטרה לעזור לה לצאת מהמצב, ולעזור לעצמו לחזור לשחק את הענף אותו כל כך אוהב.

לאשדוד יש בעיה של מגנים. אחרי הפציעה של טום בן זקן, רז מאיר קיבל את ההזדמנות לשחק לאחרונה, אבל במועדון החליטו להתחזק בעמדה זו כדי להימנע מירידת ליגה. כל זאת, לאחר שהקבוצה הובסה 5:2 על ידי עירוני קרית שמונה במחזור האחרון.

במ.ס אשדוד החליטו לזעזע וסיים את דרכו של המאמן חיים סילבס בקבוצה, כאשר ניר ביטון, שחקן הקבוצה, מונה לבינתיים להיות על הקווים. הדרומיים במקום ה-11 בליגה עם 18 נקודות בזכות ארבעה ניצחונות, שש תוצאות תיקו ושמונה הפסדים, כאשר הם שש נקודות מעל הקו האדום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */