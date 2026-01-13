עוזב את מכבי ת"א: אבישי כהן סיכם במ.ס אשדוד

חשיפת התוכנית “שיחת היום” ב-ONE: אחרי פיטוריו של המאמן חיים סילבס, מ.ס אשדוד מתחזקת במטרה להימנע ממאבקי הירידה. מגן מכבי תל אביב, אבישי כהן, צפוי לחתום אצל הקבוצה מעיר הנמל, שלא הצליחה לרשום ניצחון מאז חודש נובמבר.

אבישי כהן לא זכה לדקות משחק במכבי תל אביב העונה. כמה קבוצות התעניינו בשירותיו, ביניהן גם בני ריינה שנקלעה למקום האחרון ומחפשת חיזוק, אבל בסופו של דבר השחקן צפוי לעבור לשחק במ.ס אשדוד במטרה לעזור לה לצאת מהמצב, ולעזור לעצמו לחזור לשחק את הענף אותו כל כך אוהב.

לאשדוד יש בעיה של מגנים. אחרי הפציעה של טום בן זקן, רז מאיר קיבל את ההזדמנות לשחק לאחרונה, אבל במועדון החליטו להתחזק בעמדה זו כדי להימנע מירידת ליגה. כל זאת, לאחר שהקבוצה הובסה 5:2 על ידי עירוני קרית שמונה במחזור האחרון.

במ.ס אשדוד החליטו לזעזע וסיים את דרכו של המאמן חיים סילבס בקבוצה, כאשר ניר ביטון, שחקן הקבוצה, מונה לבינתיים להיות על הקווים. הדרומיים במקום ה-11 בליגה עם 18 נקודות בזכות ארבעה ניצחונות, שש תוצאות תיקו ושמונה הפסדים, כאשר הם שש נקודות מעל הקו האדום.