4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"ברגע שסילבס סיים, הרגשתי מחויב אליו וללכת"

עוזרו של המאמן באשדוד, אלעד גבאי, שעזב גם, דיבר ב'שיחת היום': "הוא הביא אותי ואני רציתי להישאר נאמן אליו. הקבוצה? יש חומר טוב, היא לא תרד"

|
שחקני מ.ס אשדוד מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד מאוכזבים (ראובן שוורץ)

במ.ס אשדוד החליטו על זעזוע והודיעו על סיום דרכו של מי שעמד על הקווים עד כה בקבוצה, חיים סילבס. מי שמונה לפחות בינתיים הוא שחקן הקבוצה ניר ביטון, שייקח פיקוד עד אשר יימצא מאמן קבוע, כאשר היום (שלישי) עוזר המאמן לשעבר בקבוצה, אלעד גבאי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על כל האירועים.

איך קיבלת את הפיטורים של חיים?
”אם מסתכלים בטבלה המצב יחסית בסדר. רצף התוצאות וההפסדים ואיך שנראינו על הדשא אז זה היה מתבקש. לא נפלנו מהכיסא”.

לא הופתעת מהפיטורים.
”לא אישית נגד חיים, אבל ידענו שצריך זעזוע. אנחנו מכירים את הכדורגל, כשלא הולך אז מזעזעים”.

חיים סילבס מתוסכל (ראובן שוורץ)חיים סילבס מתוסכל (ראובן שוורץ)

מה קרה? כי התחלתם מעולה ואז הגיע משבר.
”התחלנו את העונה צולע, ואז תוך כדי התחילה ריצה טובה ופתאום שני עוגנים נפצעו לנו. גם שחקני מפתח נעדרו פתאום כמו אורי עזו ונועם מוצ’ה. אני לא אגיד שהמשיכה קצרה, אבל אין לנו סגל של קבוצה גדולה. בלי קשר, המחליפים היו צריכים לספק יכולת טובה יותר. הגיעו הפסדים, והביטחון ירד, וזה הוביל לאן שהוביל. אני חושב שאשדוד מועדון טוב ויש בו אנשים טובים שמנהלים אותו. זה מועדון שראוי לליגת העל ובטח עם העתיד שמחכה להם עם האצטדיון החדש”.

הרבה פעמים עוזר מאמן נשאר, ואתה עזבת גם.
”חיים הביא אותי למועדון והרגשתי מחויב אליו לכל אורך הדרך. ברגע שחיים סיים היה לי אינסטינקט לקום וללכת. בסוף זה היה בהחלטה משותפת עם המועדון שברגע שחיים הולך אני הולך איתו. רציתי להישאר לויאלי לחיים שהביא אותי”.

אלעד גבאי (חגי מיכאלי)אלעד גבאי (חגי מיכאלי)

אשדוד תמנע ממאבקי תחתית?
”יש חומר טוב והקבוצה תתחזק בינואר. הקבוצה לא תרד, היא לא תהיה במאבקים לדעתי. אני צופה להם עתיד חיובי, גם הסגל הקיים וחיזוקים הצפויים פלוס הנקודות שכבר צברנו עד כה, אמור לתת להם שקט להמשך”.

