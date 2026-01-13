הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם: הרכישה של הפועל חיפה, מה קורה עם אצטדיון בלומפילד וההכנות לקראת גביע המדינה גידי ליפקין ואסי ממן | 13/01/2026 13:00 ראיין טוראל (לילך וויס-רוזנברג) הרכישה של הפועל חיפה, מה קורה עם אצטדיון בלומפילד וההכנות לקראת גביע המדינה. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורטהתוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש