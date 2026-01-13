יום שלישי, 13.01.2026 שעה 14:47
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

רמת גן לא שילמה לזנדברג, שכר השחקנים נחשף

הקבוצה לא שילמה את שכר החודש האחרון למאמנה לשעבר שפוטר מתפקידו, השכר שלו במועדון נחשף. וגם: השכר של דגו, טוויטו, ברשצקי ועוד. המספרים נחשפים

|
מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)
מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)

הפועל רמת גן לא עמדה בתשלום למאמנה לשעבר מיכאל זנדברג בחודש שעבר, זאת למרות התחייבויותיה החוזיות. זנדברג, שפוטר מתפקידו והוחלף במסאי דגו, לא קיבל את שכרו עבור החודש האחרון לעבודתו במועדון. שכר הבסיס של זנדברג עמד על 212,718 ש"ח לעונה ברוטו, כאשר בצירוף תוספות ועלויות נלוות הגיע השכר ל-250,981 ש"ח, והעלות הכוללת מבחינת המועדון הסתכמה ב-267,481 ש"ח.

מנגד, העלות של מחליפו מסאי דגו נמוכה משמעותית. שכרו עומד על 137,596 ש"ח, ובצירוף תוספות שונות העלות הכוללת עבור הפועל רמת גן מגיעה ל-193,546 ש"ח. בסך הכל, עלות שכר המאמנים של רמת גן בעונה הנוכחית עומדת על 1,114,486 ש"ח, נתון שממחיש את ההוצאה המצטברת על עמדת האימון גם לאחר חילופי המאמנים.

במקביל, נחשף גם שכר השחקנים של הקבוצה, שעומד על 5,051,262 ש"ח לעונה, כאשר חלק מהמשכורות נחשבות גבוהות יחסית לליגה הלאומית. ניר ברדע משתכר 482,189 ש"ח לעונה, דודי טוויטו מרוויח 315,300 ש"ח, מוטי ברשצקי מקבל 343,638 ש"ח, ואיתמר ישראלי עומד על שכר של 297,331 ש"ח.

קנדי מוסונדה משתכר 378,734 ש"ח, עמית מאיר מרוויח 265,774 ש"ח לעונה, ותרזי תומא עומד על שכר של 248,342 ש"ח. הנתונים הללו מציפים את הפער בין עלויות השכר של הסגל לבין ההתנהלות הכלכלית סביב הצוות המקצועי.

