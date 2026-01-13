"גם לי זה היה תמוה, קיבלתי הוכחות מהחברה"

עידן חדש בהפועל חיפה: אתמול (שני) איש העסקים אדיר סבג חתם על הסכם לרכישת 80% מהמועדון שנמצא בליגה הלאומית, בכפוף לבדיקה מעמיקה. רון פלדהיים שמר על 20% הנותרים. בינתיים, פלדהיים דיבר בתוכנית 'שיחת היום' ב-ONE על היממה הדרמטית שעברה על הצפוניים מהכרמל.

מה אתה יכול לספר על הקשר לוויג'ן וייב? האם בדקת? דיברת עם מישהו מהחברה?

”אדיר סבג הוא צעיר בן 20, גאון ושאפתן. קל לבוא מהצד השני של התקשורת ולנסות לפרק את הבן אדם”.

לא באים לפרק, חלילה, יש פה חברה בורסאית בנסד”ק. מה לה ולהפועל חיפה?

”בין החברה למועדון לא היה כלום. פגשנו את אדיר במקרה והתחלנו לדבר איתו. דיברנו על כדורסל ועל הנצחת אוהד הפועל חיפה משה הר אדיר ז”ל. הדברים התגלגלו בצורה מטאורית. הוא התלהב מהאוהדים והניצחון בדרבי והביע רצון להצטרף. ידענו שהוא נציג של ויג'ן, והחברה רכשה את החברה של שמוליק ינאי, אחיו של עופר ינאי”.

עופר ינאי (שחר גרוס)

אתה לא מדייק, זה לא מה שאמרנו. אמרנו שהוא חלק מבעלי המניות בוויג'ן וייב.

”החברה צעירה ובגידול מטורף. היא שווה רבע מיליארד דולר לאחר עסקאות בתחום הבינה מלאכותית והביטחון. אני לא מבין בבורסה, אותי מעניין לדבר עם אדם שיש לי איתו קשר חזק”.

אתה מדבר עם מישהו מהקבוצה הזאת?

“דיברתי עם היו”ר, דאג דיוויס. גם לי היה תמוה שילד בן 20 מציג את עצמו ככה, רציתי הוכחות וקיבלתי אור ירוק נציג החברה ויש לו יכולות להזרים כסף, אני איתו. יש קבוצות אחרות שרצו להצטרף ופתאום השמיים הגבול”.

יו”ר החברה דיבר איתך על סכומים?

”לא דיברנו על זה. זה שאדיר אמר את זה אתמול אני מרוצה לשמוע את זה. הוא אמר לי שאדיר מייצג אותם ושיש לו יכולות והוא יקבל כספים כדי להשקיע במועדון”.

אדיר סבג (אביה עמר)

מה המטרות שלו?

”תשאלו אותו. אם שואלים אותי, הוא רוצה להשקיע במועדון. הקשר לעופר ינאי מינורי, שמוליק בכלל לא שמע על הכוונות שלו ואין קשר בין הדברים. יש להם אופק כלכלי רציני”.

אז מה יש להם לחפש בהפועל חיפה?

”אם חברה בלי גיוס כספים משמעותי השיגה רבע מיליון דולר, צריך לתת לה כבוד. היא חברה בורסאית בארה”ב. יש שם אנשים מכל העולם”.

מה הם רוצים מהפועל חיפה?

”לא הסבירו לי כלום, אני התחננתי בפני אדיר שיצטרף אלינו לפרויקט הזה. אמרתי לו שזה פרויקט מרהיב ושהוא ייהנה. הוא היה עם שמוליק וזה נתן לו דרייב לקדם את החברה ואת עצמו”.

רון פלדהיים (עמרי שטיין)

איך זה מקדם אותו?

”הייתי עד לשתי פגישות עסקיות בסכומים שאי אפשר לדמיין. החברה הזאת הולכת לעשות דברים גדולים, זה סכומים לא הגיוניים”.

הוא אמר שדרך הפועל חיפה יכירו אותם, נשמע תמוה.

”האדם קיבל למעלה מאלף טלפונים, הוא לא הבין אתמול. אמרתי לו שהוא יקבל הרבה טלפונים, הוא לא תיאר לעצמו כמה”.

אתה חושב שהפועל חיפה כעת בידיים טובות ושבאמת ישקיעו את הכסף?

”בוא נתחיל מזה שהם כבר העבירו כספים. ביקשתי דמי רצינות ותוך 24 שעות זה כבר היה בחשבון”.

מאיפה הכסף הגיע?

”מהחברה, מארה”ב. מעבר לזה הם עברו את כל הבדיקות והאישורים שצריך לעבור. יש הרבה רגולציות ועברו את כולם. לאן זה יוביל אותנו? אני לא יודע. אני ויובל רוסמן ממשיכים במועדון, בניהול, יש לנו אחוזים”.

רוסמן היה יו”ר הקבוצה כשהיא קרסה.

”עכשיו הוא איתי והוא אחד האנשים החשובים במועדון”.

שחקני הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

הקבוצה הלכה לפירוק בתקופתו.

”גם הפועל חולון הלכה לפירוק ואותם אנשים נשארו והכל בסדר. לקחתי על עצמי את הקבוצה מאה אחוז כדי שהיא לא תתפרק. לקחתי אותה עם כל ההתחייבויות הכלכליות. אל תשכחו שהייתי במקצוע שלכם 30 שנה, לא באתי משוק ההון וכל זה”.

אתה יכול לאבד הרבה בגלל החיידק הזה.

”נכון. יש גם את דניאל חזן שאיתנו שותף”.

האם הוא נמצא בנהריה?

”ממש לא. קודם הוא עזב שם ואז הגיע אלינו. אולי לא כולם מכירים אותו, כי מהתקופה בנהריה יצא לו רושם לא הכי טוב, אבל מדובר באדם מדהים, סוכן מעולה שחושב קודם לטובת השחקן. יש לו עשרה שחקנים ב-NBA, שלושה שחקנים באירופה, וזו זכות שאדם כמוהו איתנו. הזכות הגדולה יותר היא שהצלחנו לחבר בין כולם, בינו לבין אדיר. תזכרו שאדיר לא בא מהתחום. הוא ילד בן 20, איש העולם הגדול שעוד יטרוף את העולם ויש דברים בספורט שהוא לא מבין. אתמול כשהוא אמר שהוא רוצה להגיע ליורוליג, תפסו אותו במילה ואמרו שהוא משוגע ולא רציני. הוא התכוון לזה שהוא רוצה להוביל את הקבוצה לצמרת. מבחינתו אין הבדל בין יורוליג ליורוקאפ, הכוונה הייתה שהוא רוצה להגיע רחוק”.

עופר ינאי לא קשור לקבוצה?

”בשום צורה, אפס קשר”.

עופר ינאי (רועי כפיר)

למה פניתם לשחקנים שלו?

”כי יש שם לא מעט שחקנים טובים”.

מישהו מהם יגיע אליכם?

”הם לא רוצים, לא בגלל הפן הכלכלי אלא כי זו קבוצה בלאומית. אם אני במקומם, הייתי בא לקבוצה שתעלה ליגה בעוד ארבעה חודשים ולבנות משהו יחד”.

מי יבוא? יפתח זיו לא יירד ליגה עם כל הכבוד.

”אנחנו ננסה”.

לא הפכתם להיות קבוצת בת של הפועל ת”א?

”חד משמעית לא”.

אני עדיין לא מבין את העסקה הזאת.

”בוא ניתן לזמן לעשות את שלו”.

אתה ישן רגוע בלילה?

”ארבעה וחצי חודשים לא ישנתי, מהרגע שחתמתי עם אדיר אני ישן טוב”.

רב הנסתר על הגלוי בעסקה הזאת.

”לאט לאט תראו שזה יהפוך למציאות”.