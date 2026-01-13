יום שלישי, 13.01.2026 שעה 15:28
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"אשדוד במצב לא טוב, השחקנים הרגישו בנוח מדי"

אקס הקבוצה, דוד רביבו, דיבר ב'שיחת היום': על סילבס ("לא רק הוא אשם"), ג'קי בן זקן ("יש לו אהבה למועדון"), רוי ("מאמין בו"). וגם: האם יחזור?

|
שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)
שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

במ.ס אשדוד החליטו לזעזע ודרכו של חיים סילבס הסתיים בקבוצה, כאשר הדרומיים כבר הודיעו שלבינתיים ניר ביטון יעמוד על הקווים. בגביע עדיין אין למאמן הזמני משחק באמצע השבוע, והפנים כבר לעבר המשחק הבא בליגה ביום שבת הקרוב נגד מכבי בני ריינה. מי שעלה לדבר על כל הנושאים הבוערים במועדון הוא אקס הקבוצה, דוד רביבו, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה דעתך על מה שקורה באשדוד?
”יש הרבה מה להגיד, אשדוד הקבוצה האהובה עליי. מאז הניצחון על הפועל חיפה, הגיעו ארבעה תוצאות תיקו ואז רצף הפסדים שהאחרון כבר היה כואב עם חמישייה נגד קריית שמונה. זה מועדון יקר ללב שלי ונתתי שם שנים יפות. הקבוצה במצב לא טוב אחרי עשרה משחקים ללא ניצחון”.

מה גרם לזה?
”אני חושב שהשחקנים הרגישו נוח מדי כנראה. יש להם 18 נקודות. אי אפשר להאשים רק את סילבס, כולם באותה סירה. השחקנים אשמים גם. התחילו טוב, ואומרים כל עוד אתה יכול תרצה, כי כשאתה רוצה אתה כבר לא יכול. ג’קי בחור טוב ואני סומך עליו”.

מה אומרים על זה בעיר?
"שמע, כולם מדברים על הירידה ביכולת, אבל אין מה לצפות. אף אחד לא מפנטז על אליפות. דיברו על פלייאוף. הקפטן נפצע, טום בן זקן, וכשקפטן נפצע זה משמעותי. אין לוקסוס של מחליפים. ג’קי וכל ההנהלה ימצאו פתרונות בינואר”.

גג'קי בן זקן (שחר גרוס)

ג’קי בעלים מאוד מעורב, ואצל סילבס גם אמרו שהיה מעורב. אולי הוא צריך לתת חופש?
”ג’קי יש לו אהבה לקבוצה, זה כמו כל בעלים שאוהבים לייעץ למאמן ולפעמים זה לטובה ולפעמים לא. בסך הכל, אנחנו לא אוהבים להאשים את אלה שלמעלה. אנחנו מאשימים את השחקנים והצוות. חיים מאמן נהדר, ראינו את זה. יש שם חומר טוב. השוער קצת בירידה ביכולת, יש ירידה ביכולת שלו ומשהו עבור עליו”.

אומרים שינסו להביא את יואב גראפי.
”הוא שוער מצוין, ותחרות זה טוב. אשדוד זה מועדון ראוי לליגת העל ויש פער משמעותי מהקו האדום כרגע. היה צריך לפחות לעשות תיקו נגד קריית שמונה. אני סומך על ההנהלה והצוות שיעשו הכל כדי לעשות עונה טובה”.

יואב גראפי (ראובן שוורץ)יואב גראפי (ראובן שוורץ)

ראית את האצטדיון החדש?
”כן, כן, שאפו לעירייה ולג’קי שעשו עבודה מדהימה. עם הזמן הקהל יבוא ויהיה עתיד טוב”.

אתה תחזור לאשדוד בקרוב בתפקיד מקצועי?
”תשאלו את ג’קי”.

היית רוצה?
”הייתי שמח לחזור לאשדוד, אני אוהב את העיר והמועדון. בוא ניתן להם לסיים את העונה כי שלושה ניצחונות ואתה למעלה ושלושה הפסדים אתה למטה. זה מה שקרה בנתניה”.

דוד רביבו (חגי מיכאלי)דוד רביבו (חגי מיכאלי)

מה עם רוי האחיין שלך?
“הוא מתרכז כרגע רק במכבי תל אביב, הוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר. הוא אחיין שלי ואני אומר שיש לנו יהלום בכדורגל הישראלי. הוא עושה הכל על הצד הטוב ביותר”.

מה השלב הבא?
”צריך להגיד בבירור שהוא מכוון לאירופה”.

רוי רביבו (שחר גרוס)רוי רביבו (שחר גרוס)

כמה עוד רביבו יש לכדורגל להציע?
”יש לא מעט. הם עדיין קטנים, בינתיים אני מאמין ברוי והשושלת של רביבו תמשיך”.

