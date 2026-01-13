יום שלישי, 13.01.2026 שעה 14:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"ברור שסלחתי לראיוס, הייתי רוצה לפגוש אותו"

אקס בני יהודה רפי דהן בשיחת היום על השינוי הגדול שלו: "ראיוס היה שליח, הטלתי קללה על חיפה? שטויות, אני מאושר היום". וגם: מה יעקב שחר אמר לו?

|
רפי דהן (נעם מורנו)
רפי דהן (נעם מורנו)

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה בישראל יתחילו הערב (שלישי), כאשר במפגש אחד יתמודד קרב על טהרת הליגה הלאומית, בו בני יהודה תארח את מכבי הרצליה. לקראת המפגש, רפי דהן, התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לעבר, למה הוא עושה היום, לרובן ראיוס וגם חשף פרט מפתיע על יעקב שחר.

מה שלומך, רפי?
”שלומי מצוין, ברוך השם”.

מה אתה עושה בימים אלו?
”עוסק בחממה של הבית, שמחים ומאושרים, יוצאים לזיכוי הרבים ברחבי הארץ, לומדים בכולל בבוקר. מאושרים מאוד”.

אתה מרוצה מחייך החדשים?
”מרגיש שנולדתי מחדש. השם יתברך עשה איתי חסד גדול. הרבה חושבים שאני מסכן, כי כדורגל זה אהבה. כל ילד נולד היום עם כדור. אני מכיר את זה על בשרי. כשהיו פיגועים, פחדתי לעלות לאוטובוס אבל עשיתי הכל כדי להגיע לאימון. אחרי מה שעשה איתי בורא עולם ומה שעברתי, ולא הכירו בפציעה, הרגשתי בסחרור בחיים ולא ידעתי מה קורה. פתאום הרגשתי שבורא עולם איתי בחושך. שיש לי אבא שמחזיק אותי והולך איתי יד ביד. אנשים חושבים שירדתי כלכלית, ובגלל זה חזרתי בתשובה. דווקא הפוך, בורא עולם העשיר אותי וקניתי בית בקיסריה. אני לא רוצה לדבר על הדברים הגשמיים. הילדים בלימוד תורה, אשתי עם כיסוי ראש, למרות שבעבר אמרה שזה לא יקרה והנה זה קורה”.

רפי דהן והתיקול המדובר (צילום מסך דיילי מירור)רפי דהן והתיקול המדובר (צילום מסך דיילי מירור)

היית בתקופה קשה בחיים.
”מאוד, זרקו אותי למגרש עם כדור וזה מה שהכרתי”.

אתה רואה כדורגל?
”אין לי טלוויזיה בבית. אני ניזון משמועות, מהתלמידים והחברים. שמעתי שהיה קלאסיקו לא מזמן”.

לרובן ראיוס סלחת?
”בטח! בטח. הייתי רוצה לפגוש אותו אבל כל אחד בשלו עכשיו”.

רובן ראיוס (עמרי שטיין)רובן ראיוס (עמרי שטיין)

היו לא מעט אמוציות?
”בסוף כולם שליחים של השם. ראיוס היה השליח. הבאתי ליעקב שחר, שבא לבקר אותי, כוס יין ודברי ברכה, והוא שאל אם השתגעתי כי הוא זה שצריך לבקש סליחה. אמרתי לו שהכל בסדר והשם יתברך איתי. אם ראיוס יבוא לארץ אני הראשון שאסע אליו”.

מתי הייתה השיחה עם יעקב שחר?
”לפני כחצי שנה”.

אמרו שחיפה נכנסה לשנים קשות כי התלת קללות על המועדון.
”אסור להאמין באמונות כאלה, זה שטויות. אני אדם מאושר היום. לא מאחל רע לאף אחד. שכולם יהיו שמחים ושנתעסק רק בגאולה וברכות”.

רפי דהן (משה חרמון)רפי דהן (משה חרמון)

אתה היום תלמיד תורה ועושה עוד משהו?
”לומד בכולל, מעביר שיעורים ברחבי הארץ. זהו”.

יש הרבה שחקני כדורגל שבאים לשיעורים?
”ארז איסקוב שהוא סלב היום אבל היה שחקן לשעבר, ערן לוי בא. רוצים לארגן מפגש עם שיר צדק ואייל גולסה”.

אם ילד שלך ירצה ללכת לכדורגל עכשיו?
”האבא הוא מראה של הילדים. מה שהילד רואה אותך עושה הוא יחקה אותך. היום הילדים שלי רואים אותי ורואים את אמא שלהם והם רוצים לחקות אותנו. האופציה פחות פתוחה להם, אבל אני כן משחק איתם כתחביב ולא כמקצוע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */