יום שלישי, 13.01.2026 שעה 14:48
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"הפועל פ"ת המלהיבה בליגה, ידעתי שתתפוצץ"

אגדת המלאבסים, מחפוד, דיבר לקראת הגביע ב-19:30: "זו קבוצה מרגשת שלא צריכה לפחד משום משחק, התוצאה? 0:2". וגם: דעתו על עומר פרץ וסוגיית טאבי

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (חג'אג' רחאל)
ארבעה משחקים ישוחקו היום (שלישי) במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, ארבעה משחקים שבעצם יזניקו את השלב לדרך. אחד המשחקים יהיו במושבה, שם הפועל פתח תקווה תארח את מכבי בני ריינה (19:30) במפגש על טהרת ליגת העל. לקראת ההתמודדות, אגדת המלאבסים אלי מחפוד עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את הקבוצה כעת? היא נמצאת בכושר טוב.
גם כשהלך פחות טוב ידעתי שהקבוצה בסוף תתפוצץ, הפועל פ”ת לא צריכה לפחד משום משחק, בטח לא בגביע. 33 שנים אחרי שהנפתי שם גביע, הגיע הזמן שיקחו שוב.

מה מייחד אותם?
”כמו שאני מכיר את האנשים שם, גם עומר פרץ וגם ניר לוין, הם לא יזלזלו בשום משחק. הם יעשו הכל כדי לעבור את המשחק בצורה טובה”.

חבר אמר לי שמשנות ה-90 הוא לא נהנה ככה מהקבוצה, אתה מסכים?
”חד משמעית, זאת הקבוצה הכי מרעננת ומלהיבה בליגה. קבוצה מרגשת כמו שעומר פרץ אמר”.

כשאימנת עם ניר לוין את הקבוצה, הפסדתם לאשדוד בגביע והקהל היה על הגדרות.
”היינו קבוצת צמרת לכל דבר ואז הסתבכנו שם עם הקהל. גידי עשה לנו שריפות”.

לאן הקבוצה הולכת?
”קח את ההקלטה שלי מלפני חודש, שכולם אמרו שנפסיד למכבי ת”א ואמרתי שיהיה תיקו וצדקתי. אמרתי אז שהקבוצה תסיים במקומות 6-8”.

מה אתה וחשב על רועי דוד הבן של פרדי?
”הוא צעיר, מלא כישרון, הוא שחקן אדיר עם המון פוטנציאל”.

מה קורה עם טאבי? הבנו שהעסקה אולי קרובה לפיצוץ?
”הפועל פ”ת יש לה עדיפות למכור אותו בינואר, כי אפשר להסתדר בלעדיו, הוא שחקן מצוין, אבל אפשר להסתדר. וגם הפועל פ”ת תרוויח כסף אם יעזוב עכשיו. לדעתי בסוף הוא יחזור להפועל פ”ת עד סוף העונה”.

מה יהיה היום?
”הפועל פ”ת תנצח 0:2. המטרה היא לעבור שלב”.

מי תרצה בשלב הבא?
”אם נעבור לדעתי נקבל קבוצת צמרת”.

