הפתעה גדולה: 0:2 ליפו שהדיחה את מכבי נתניה

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נערכים בשעה זו. אחד מהם מפגיש את מכבי נתניה מליגת העל עם מכבי יפו מהליגה הלאומית באצטדיון מרים שבנתניה, כשרק אחת תעפיל אל רבע הגמר.
היהלומים מגיעים אחרי ימים סוערים במיוחד, שכללו זעזוע על הקווים אחרי הפיטורים של יוסי אבוקסיס. הרוחות במועדון לא שקטות, כשהצהובים יודעים שניצחון יכול להסב קצת שקט לקבוצה.
מי שיעמוד על הקווים הוא מאמן שמוכר מאוד לקהל הצהוב בדמותו של בני לם, שמחליף זמנית את יוסי אבוקסיס, עד שימונה מאמן קבוע. נתניה מגיעה עם שני ניצחונות בלבד בתשעה משחקים, כשאחד מהם היה במסגרת הגביע כשהביסו 0:6 בסיבוב הקודם את בני יפו.
מן העבר השני, האורחת מגיעה מתחתית הליגה הלאומית, כשרק הפרש שערים מפריד כרגע בינה לבין הקו האדום. יפו ניצחה במחזור האחרון 0:1 את כפר כאסם, ובסיבוב הקודם השיגו סנסציה גדולה בדמות ניצחון 0:2 על בני סכנין מליגת העל.
מחצית שניה
-
'70
- שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: היהלומים בהלם מוחלט. אינוסנט קינגסלי הרים טוב ומנסור באדג'י נגח אל הרשת
-
'67
- כובש השער סאלי גנון יצא ודודי תירם נכנס במקומו
-
'67
- גיל יצחק פינה את מקומו ליואל אבוחצרה
-
'65
- סאלי גנון בעט מרחוק ושיגר טיל אדיר למשקוף
-
'56
- סאלי גנון כמעט השלים צמד, אך הבעיטה שלו נעצרה אצל עומר ניראון
מחצית ראשונה
-
'45+1
- המארחת המשיכה לנסות, הפעם עוז בילו בעט לכיוון השער, אבל רוי ברנס המשיך לעשות עבודה טובה בין הקורות
-
'44
- מקסים פלקושצ'נקו בעט חזק מרחוק, רוי ברנס עצר פעם נוספת
-
'41
- גונטי דיומנדה נגח טוב מתוך הרחבה, אבל רוי ברנס עצר טוב
-
'34
- בני לם ביצע חילוף מוקדם, הריברטו טבארש פינה את מקומו לגונטי דיומנדה
-
'31
- הריברטו טבארש ביצע עבירה וקיבל כרטיס צהוב
-
'28
- מנסור באדג'י ביצע פעולה נפלאה וגם בעט טוב, אבל עומר ניראון זינק מצוין ומנע מהכדור להגיע אל הרשת
-
'20
- האורחת לא הורידה את הרגל מהגז ומתן בית יעקב ניסה את כוחו עם בעיטה אדירה מרחוק, אך הפעם עומר ניראון הגיב היטב ועצר לקרן
-
'11
- שער! מכבי יפו עלתה ליתרון 0:1: הקבוצה מתחתית הליגה הלאומית הותירה את המארחת בהלם. רונן פרץ ניסה לבעוט אל השער, אך הבעיטה נחסמה ומשם הכדור הגיע לסאלי גנון שבעט מתוך הרחבה אל הרשת של עומר ניראון
-
'6
- עזיז אואטרה ניסה לאיים על השער מרחוק, אבל הבעיטה שלו הלכה גבוה ופספסה את המסגרת
-
'5
- דקה חלפה ועזיז אואטרה גם קיבל כרטיס צהוב, לאחר שביצע עבירה על מתן בית יעקב
-
'4
- מתן בית יעקב ביצע עבירה על יובל שדה במרכז המגרש וגל לוי שלף לעברו את הכרטיס הצהוב
-
'1
- השופט גל לוי שרק לפתיחת ההתמודדות