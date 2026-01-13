יום שלישי, 13.01.2026 שעה 21:55

הפתעה גדולה: 0:2 ליפו שהדיחה את מכבי נתניה

אחרי פיטורי אבוקסיס ועם לם על הקווים, היהלומים המשיכו בהתרסקות. הקבוצה מהלאומית חוללה הפתעה ענקית והעפילה לשלב רבע הגמר, גנון ובאדג'י כבשו

תומר חבז | 13/01/2026 19:45
יום שלישי, 13/01/2026, 19:45אצטדיון מריםגביע המדינה - שמינית גמר
מכבי יפו
שער סאלי גינון (10)
שער מנסור באדג'י (70)
הסתיים
0 2
שופט: גל לוי
מכבי נתניה
הרכבים וציונים
 
 

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נערכים בשעה זו. אחד מהם מפגיש את מכבי נתניה מליגת העל עם מכבי יפו מהליגה הלאומית באצטדיון מרים שבנתניה, כשרק אחת תעפיל אל רבע הגמר.

היהלומים מגיעים אחרי ימים סוערים במיוחד, שכללו זעזוע על הקווים אחרי הפיטורים של יוסי אבוקסיס. הרוחות במועדון לא שקטות, כשהצהובים יודעים שניצחון יכול להסב קצת שקט לקבוצה.

מי שיעמוד על הקווים הוא מאמן שמוכר מאוד לקהל הצהוב בדמותו של בני לם, שמחליף זמנית את יוסי אבוקסיס, עד שימונה מאמן קבוע. נתניה מגיעה עם שני ניצחונות בלבד בתשעה משחקים, כשאחד מהם היה במסגרת הגביע כשהביסו 0:6 בסיבוב הקודם את בני יפו.

מן העבר השני, האורחת מגיעה מתחתית הליגה הלאומית, כשרק הפרש שערים מפריד כרגע בינה לבין הקו האדום. יפו ניצחה במחזור האחרון 0:1 את כפר כאסם, ובסיבוב הקודם השיגו סנסציה גדולה בדמות ניצחון 0:2 על בני סכנין מליגת העל.

מחצית שניה
  • '70
  • שער
  • שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: היהלומים בהלם מוחלט. אינוסנט קינגסלי הרים טוב ומנסור באדג'י נגח אל הרשת
  • '67
  • חילוף
  • כובש השער סאלי גנון יצא ודודי תירם נכנס במקומו
  • '67
  • חילוף
  • גיל יצחק פינה את מקומו ליואל אבוחצרה
  • '65
  • החמצה
  • סאלי גנון בעט מרחוק ושיגר טיל אדיר למשקוף
  • '56
  • החמצה
  • סאלי גנון כמעט השלים צמד, אך הבעיטה שלו נעצרה אצל עומר ניראון
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • המארחת המשיכה לנסות, הפעם עוז בילו בעט לכיוון השער, אבל רוי ברנס המשיך לעשות עבודה טובה בין הקורות
  • '44
  • החמצה
  • מקסים פלקושצ'נקו בעט חזק מרחוק, רוי ברנס עצר פעם נוספת
רותם קלר עם הכדור (רועי כפיר)רותם קלר עם הכדור (רועי כפיר)
  • '41
  • החמצה
  • גונטי דיומנדה נגח טוב מתוך הרחבה, אבל רוי ברנס עצר טוב
  • '34
  • חילוף
  • בני לם ביצע חילוף מוקדם, הריברטו טבארש פינה את מקומו לגונטי דיומנדה
הריברטו טבארש (רועי כפיר)הריברטו טבארש (רועי כפיר)
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • הריברטו טבארש ביצע עבירה וקיבל כרטיס צהוב
עזיז אואטרה עם הכדור (רועי כפיר)עזיז אואטרה עם הכדור (רועי כפיר)
  • '28
  • החמצה
  • מנסור באדג'י ביצע פעולה נפלאה וגם בעט טוב, אבל עומר ניראון זינק מצוין ומנע מהכדור להגיע אל הרשת
  • '20
  • החמצה
  • האורחת לא הורידה את הרגל מהגז ומתן בית יעקב ניסה את כוחו עם בעיטה אדירה מרחוק, אך הפעם עומר ניראון הגיב היטב ועצר לקרן
שחקני מכבי יפו חוגגים (רועי כפיר)שחקני מכבי יפו חוגגים (רועי כפיר)
סאלי גנון חוגג (רועי כפיר)סאלי גנון חוגג (רועי כפיר)
סאלי גנון רץ לחגוג (רועי כפיר)סאלי גנון רץ לחגוג (רועי כפיר)
הכדור נכנס לרשת (רועי כפיר)הכדור נכנס לרשת (רועי כפיר)
  • '11
  • שער
  • שער! מכבי יפו עלתה ליתרון 0:1: הקבוצה מתחתית הליגה הלאומית הותירה את המארחת בהלם. רונן פרץ ניסה לבעוט אל השער, אך הבעיטה נחסמה ומשם הכדור הגיע לסאלי גנון שבעט מתוך הרחבה אל הרשת של עומר ניראון
מנסור באדג'י (רועי כפיר)מנסור באדג'י (רועי כפיר)
  • '6
  • החמצה
  • עזיז אואטרה ניסה לאיים על השער מרחוק, אבל הבעיטה שלו הלכה גבוה ופספסה את המסגרת
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • דקה חלפה ועזיז אואטרה גם קיבל כרטיס צהוב, לאחר שביצע עבירה על מתן בית יעקב
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • מתן בית יעקב ביצע עבירה על יובל שדה במרכז המגרש וגל לוי שלף לעברו את הכרטיס הצהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לוי שרק לפתיחת ההתמודדות
אוהד מכבי נתניה ביציע (רועי כפיר)אוהד מכבי נתניה ביציע (רועי כפיר)
אוהדי מכבי נתניה ביציע (רועי כפיר)אוהדי מכבי נתניה ביציע (רועי כפיר)
אוהדי מכבי יפו (רועי כפיר)אוהדי מכבי יפו (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי יפו (רועי כפיר)שחקני מכבי יפו (רועי כפיר)
