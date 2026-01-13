יום שלישי, 13.01.2026 שעה 21:58
יום שלישי, 13/01/2026, 20:00אצטדיון טרנר - 5,646 צופיםגביע המדינה - שמינית גמר
הפועל ירושלים
שער אנדרו אידוקו (70)
דקה 96
2 1
שופט: דוד פוקסמן
שער אמיר גנאח (23)
שער מוחמד כנעאן (87)
הפועל ב"ש
איציק כלפי | 13/01/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)
קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)

המסע אל עבר הגביע נמשך כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נפתחים בשעה זו. במוקד - מפגש מסקרן על טהרת ליגת העל כאשר הפועל באר שבע, מחזיקת התואר, מארחת את הפועל ירושלים באצטדיון טוטו טרנר. 

החבורה מבירת הנגב רוצה לשמור על התואר, וכדי לעשות זאת היא תצטרך לנצח בדרך לשלב הבא, כשהיא מגיעה למשחק אחרי 0:0 נגד מכבי חיפה בליגה. בשלב הקודם, ניצחו הבחורים של רן קוז’וק 1:2 את שדרות מליגה ב’, תוצאה צמודה למדי בהתחשב בפערי הרמות.

מן העבר השני, האדומים מהבירה מגיעים במצב לא טוב כשהם מתחת לקו האדום בליגת העל. החבורה של זיו אריה חילצה נקודה דרמטית נגד מכבי נתניה במחזור האחרון בליגה, כשבמסגרת הגביע עברה בשלב הקודם את הפועל אום אל פאחם אחרי 0:2 בסיום.

שתי הקבוצות כבר נפגשו פעמיים העונה במסגרת הליגה, כשהתוצאות היו חד צדדיות לטובת הפועל באר שבע. בסיבוב הראשון זה נגמר ב-1:5 מהדהד באצטדיון טדי, בעוד במשחק השני, שנערך לפני כשבועיים, ב”ש ניצחה 1:4 בטרנר. איך זה יגמר הפעם?

מחצית שניה
  • '85
  • החמצה
  • ינאי דיסטלפלד היה צריך להשתלט על הכדור, אבל במקום זה הוא פגע בו ונקלט על ידי אופיר מרציאנו
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • דויד דומגיוני ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני הפועל באר שבע מתוסכלים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל באר שבע מתוסכלים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל ירושלים שמחים לאחר השוויון (חגי מיכאלי)שחקני הפועל ירושלים שמחים לאחר השוויון (חגי מיכאלי)
אנדרו אידוקו חוגג את שער השוויון (חגי מיכאלי)אנדרו אידוקו חוגג את שער השוויון (חגי מיכאלי)
  • '70
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים השוותה ל-1:1: המחליף אנדרו אידוקו קיבל כדור רוחב נהדר, הכניס את הרגל ומצא את הרשת. טרנר בהלם
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • גם לוקאס ונטורה נכנס לפנקס של דוד פוקסמן
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)רן קוז'וק (חגי מיכאלי)
תמיר חיימוביץ' (חגי מיכאלי)תמיר חיימוביץ' (חגי מיכאלי)
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • כנעאן רק נכנס וכבר קיבל כרטיס צהוב לאחר דריכה על איליי מדמון
  • '61
  • חילוף
  • גם רן קוז'וק עשה חילוף משולש. אופיר דוידזאדה עלה לדשא והלדר לופס יצא החוצה
  • '61
  • חילוף
  • דן ביטון החליף את זאהי אחמד
  • '61
  • חילוף
  • מוחמד כנעאן נכנס במקומו של כובש השער אמיר גנאח
לוקאס ונטורה בועט (חגי מיכאלי)לוקאס ונטורה בועט (חגי מיכאלי)
  • '59
  • החמצה
  • אחרי כמה דקות ללא מצבים סוף סוף קיבלנו איום על השער, אבל הבעיטה של לוקאס ונטורה עפה לה גבוה מעל המסגרת
  • '47
  • החמצה
  • איליי מדמון הגביה כדור חופשי שהגיע לאיזור המסוכן וחיכה לשחק שידחוף את הרגל, אבל בסופו של דבר אופיר מרציאנו קלט אותו ועצר
גיא מזרחי עם הכדור (חגי מיכאלי)גיא מזרחי עם הכדור (חגי מיכאלי)
  • '46
  • כרטיס צהוב
  • גיא מזרחי קיבל כרטיס צהוב וייעדר מהמשחק החשוב מול הפועל ת"א בליגה
זיו אריה (חגי מיכאלי)זיו אריה (חגי מיכאלי)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש של זיו אריה. אוהד אלמגור פינה את מקומו לאנדרו אידוקו
  • '46
  • חילוף
  • עומר אגבדיש נכנס במקומו של ינון אליהו
  • '46
  • חילוף
  • סדריק דון החליף את גיא בדש
מחצית ראשונה
  • '36
  • נבדל
  • קאנגווה הצליח להשתלט עם החזה על הכדור ובעט כדור שנכנס לשער, אך הקוון הרים דגל לנבדל
  • '29
  • החמצה
  • זאהי אחמד ביצע דריבל נהדר ובעט על סף הרחבה, אך הכדור שלו חלף על פני המסגרת
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (חגי מיכאלי)
אמיר גנאח חוגג עם מיגל ויטור (חגי מיכאלי)אמיר גנאח חוגג עם מיגל ויטור (חגי מיכאלי)
אמיר גנאח רץ לחגוג (חגי מיכאלי)אמיר גנאח רץ לחגוג (חגי מיכאלי)
אמיר גנאח מסובב את הכדור (חגי מיכאלי)אמיר גנאח מסובב את הכדור (חגי מיכאלי)
  • '23
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: איזה גול אדיר. אמיר גנאח קיבל כדור מהלדר לופס, חתך לאמצע וסובב כדור נפלא שהכניע את בן גורדין ונכנס לרשת
בן גורדין (חגי מיכאלי)בן גורדין (חגי מיכאלי)
  • '20
  • החמצה
  • הגבהה של קאנגווה הגיעה לאיגור זלאטנוביץ' שנגח טוב אבל נעצר אצל בן גורדין
  • '14
  • החמצה
  • גיא מזרחי ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אך לא היה מדויק
קינג סאנגווה מאוכזב לאחר ההחמצה (חגי מיכאלי)קינג סאנגווה מאוכזב לאחר ההחמצה (חגי מיכאלי)
קינגס קאנגווה נוגח (חגי מיכאלי)קינגס קאנגווה נוגח (חגי מיכאלי)
קינגס קאנגווה עולה לנגיחה (חגי מיכאלי)קינגס קאנגווה עולה לנגיחה (חגי מיכאלי)
  • '10
  • החמצה
  • הגבהה טובה של גיא מזרחי מצאה את קינגס קאנגווה לא מכוסה, אך הקשר לא הכניס טוב את הראש והכדור יצא החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! דוד פוקסמן הוציא לדרך את ההתמודדות
זיו אריה (חגי מיכאלי)זיו אריה (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)רן קוז'וק (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו