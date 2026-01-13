בגביע כן הולך לה: 1:2 לבני ריינה על הפועל פ"ת

דעת המבקר

השחקן המצטיין איאד חלאילי, ציון: 7

הקיצוני המוכשר של בני ריינה היה נייד, ייצר לעצמו שני מצבים ומצא בהם את הרשת איאד חלאילי, ציון: 7הקיצוני המוכשר של בני ריינה היה נייד, ייצר לעצמו שני מצבים ומצא בהם את הרשת השחקן המאכזב עומר כץ, ציון: 4

משחק חלש של השוער שטעה בענק בשני השערים שספג עומר כץ, ציון: 4משחק חלש של השוער שטעה בענק בשני השערים שספג

הרכבים וציונים

אחת הקלישאות הגדולות והמוכרות בעולם הכדורגל הוא שלגביע חוקים משלו. מעין יקום אחר, מקביל, שלא בהכרח מתקשר אל מה שקורה בליגה. בני ריינה הוכיחה הערב (שלישי), שהקלישאה נכונה אחרי שהצליחה לגבור בשלב שמינית הגמר 1:2 על הפועל פתח תקווה.

האורחת הגיעה מתחתית טבלת ליגת העל ופגשה את המרעננת הרשמית של אותה הליגה, ונישאה על גבי הרוחות החזקות כשכבר אחרי פחות מ-20 הצליח איאד חלאילי לנצל טעות של עומר כץ כדי לעבור אותו ולגלגל אל הרשת את היתרון של קבוצתו.

המארחת ניסתה להגיב אבל הייתה לא מדויקת, ועמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה מור ברמי הפיל את רועי דוד ברחבה, אך שופט המשחק, יחד עם שופטי ה-VAR, קבעו כי אין פנדל לטובת המלאבסים. אלא שעם החזרה מההפסקה שביט מזל הגיב מיידית ואיזן בצ’יפ גדול מעל ליאור גליקליך.

קבוצתו של אדהם האדיה החלה להגביר שוב את הקצב ובסופו של דבר באה על שכרה עם גול נוסף של הקיצוני המוכשר, שהיתל בשלושה שחקנים ולבסוף בעט כדור שפגע בנועם גיסין המחליף, הטעה את כץ והכניע אותו פעם נוספת. לקראת הסיום ג’יימס אדניי שיגר פצצה לרשת של האורחת ממרחק רב, אבל לרוע מזלו ולרוע חברו להתקפה, שביט מזל נכח בעמדת נבדל ובעקבות כך הגול נפסל.

הניצחון הערב הבטיח כי בני ריינה תהיה בין שמונה האחרונות במפעל ועם העלייה לשלב הבא, תקווה להמשיך במסע גם ברבע הגמר, על מנת להשיג משהו מהעונה הזו. במקביל, הפועל פתח תקווה תעבור להתמקד במאבקי הפלייאוף העליון בליגת העל.