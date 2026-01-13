יום שלישי, 13.01.2026 שעה 21:56

שחקני בני ריינה באים לחגוג עם איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

בגביע כן הולך לה: 1:2 לבני ריינה על הפועל פ"ת

נועלת טבלת ליגת העל הצליחה לגבור על המלאבסים בזכות צמד של חלאילי ולהבטיח את המקום בין שמונה האחרונות. מזל השווה זמנית, שער ענק של אדניי נפסל

שקד ברנשטיין | 13/01/2026 19:30
יום שלישי, 13/01/2026, 19:30אצטדיון שלמה ביטוחגביע המדינה - שמינית גמר
מכבי בני ריינה
שער איאד חלאילי (19)
שער איאד חלאילי (82)
הסתיים
1 2
שופט: אוראל גרינפלד (ציון: 4)
שער שביט מזל (46)
הפועל פ"ת
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איאד חלאילי, ציון: 7
הקיצוני המוכשר של בני ריינה היה נייד, ייצר לעצמו שני מצבים ומצא בהם את הרשת
השחקן המאכזב
עומר כץ, ציון: 4
משחק חלש של השוער שטעה בענק בשני השערים שספג
הרכבים וציונים
 
 

אחת הקלישאות הגדולות והמוכרות בעולם הכדורגל הוא שלגביע חוקים משלו. מעין יקום אחר, מקביל, שלא בהכרח מתקשר אל מה שקורה בליגה. בני ריינה הוכיחה הערב (שלישי), שהקלישאה נכונה אחרי שהצליחה לגבור בשלב שמינית הגמר 1:2 על הפועל פתח תקווה.

האורחת הגיעה מתחתית טבלת ליגת העל ופגשה את המרעננת הרשמית של אותה הליגה, ונישאה על גבי הרוחות החזקות כשכבר אחרי פחות מ-20 הצליח איאד חלאילי לנצל טעות של עומר כץ כדי לעבור אותו ולגלגל אל הרשת את היתרון של קבוצתו.

המארחת ניסתה להגיב אבל הייתה לא מדויקת, ועמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה מור ברמי הפיל את רועי דוד ברחבה, אך שופט המשחק, יחד עם שופטי ה-VAR, קבעו כי אין פנדל לטובת המלאבסים. אלא שעם החזרה מההפסקה שביט מזל הגיב מיידית ואיזן בצ’יפ גדול מעל ליאור גליקליך.

קבוצתו של אדהם האדיה החלה להגביר שוב את הקצב ובסופו של דבר באה על שכרה עם גול נוסף של הקיצוני המוכשר, שהיתל בשלושה שחקנים ולבסוף בעט כדור שפגע בנועם גיסין המחליף, הטעה את כץ והכניע אותו פעם נוספת. לקראת הסיום ג’יימס אדניי שיגר פצצה לרשת של האורחת ממרחק רב, אבל לרוע מזלו ולרוע חברו להתקפה, שביט מזל נכח בעמדת נבדל ובעקבות כך הגול נפסל.

הניצחון הערב הבטיח כי בני ריינה תהיה בין שמונה האחרונות במפעל ועם העלייה לשלב הבא, תקווה להמשיך במסע גם ברבע הגמר, על מנת להשיג משהו מהעונה הזו. במקביל, הפועל פתח תקווה תעבור להתמקד במאבקי הפלייאוף העליון בליגת העל.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • זהו זה! אוראל גרינפלד שרק לסיום ההתמודדות! בני ריינה ניצחה 1:2 את הפועל פתח תקווה והבטיחה את מקומה בין שמונה האחרונות בגביע המדינה
  • '89
  • נבדל
  • המזל לא עם שביט וחבריו! החלוץ השתלט על כדור עומק והוריד אחורה אל ג'יימס אדניי, שממרחק רב שיגר בעיטה שנעצרה רק במשקוף ואז ברשת, רגע לפני שריקת הסיום, אלא שלצערם מזל היה בנבדל בתחילת המהלך ולכן הגול נפסל
  • '86
  • חילוף
  • עומר פרץ שלח כלי אחרון למערכה, כששלח את עידו טסה לכר הדשא במקום עידן כהן
  • '84
  • חילוף
  • מור ברמי סיים את חלקו בהתמודדות, כשמי שעלה במקומו הוא מילאדין סטבאנוביץ', שינסה לעזור לחבריו לשמור על היתרון
  • '82
  • שער
  • שער! היתרון שב אל בני ריינה שעלתה ל-1:2: כובש השער הראשון, איאד חלאילי, קיבל כדור באגף השמאלי, עבר שלושה שחקנים ובעט בעיטה חזקה שפגעה בנועם גיסין והלכה לרשת של הקבוצה הביתית
  • '75
  • חילוף
  • גם זה טורבו פינה את מקומו בשביל אסיל כנאני
  • '75
  • חילוף
  • חילופים ראשונים אצל אדהם האדיה, כשעאיד חבשי יצא ובמקומו נכנס עידן גורן
  • '73
  • חילוף
  • נעם כהן נוסף עלה לצד הכחול של המגרש, כשהחליף את רועי דוד
  • '71
  • החמצה
  • עמנואל באנדה ניסה להעיר את הקבוצה שלו עם בעיטה חזקה מרחוק שהלכה החוצה
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • נועם גיסין הפך למוצהב הראשון בשורות הפועל פתח תקווה אחרי שביצע עבירה
איהאב גנאים מול ג'יימס אדניי (רדאד ג'בארה)איהאב גנאים מול ג'יימס אדניי (רדאד ג'בארה)
  • '63
  • החמצה
  • מארק קוסטה ניסה את מזלו לראשונה מאז שנכנס למשחק, כששלח מקצה הרחבה בעיטה חזקה שנעצרה אצל גליקליך
  • '59
  • החמצה
  • החמצה כפולה של ריינה! קרן של מוחמד שכר מצאה את ראשו של איאד חוטבא, שנגח אל גופו של כץ שהדף עד למור ברמי, והאחרון השיב בנגיחה משלו כדור שנקלט בידיו של השוער
  • '50
  • חילוף
  • חילוף נוסף בשורות המארחת, כשמארק קוסטה החליף את צ'יפיוקה סונגה שהרגיש את המפשעה במהלך הריצה עם החזרה מההפסקה
  • '47
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה השוותה עם פתיחת המחצית השנייה: בהזדמנות הראשונה של המלאבסים עם החזרה מההפסקה, איתי רוטמן שלח כדור עומק יפהפה אל שביט מזל, שניצל יציאה לא טובה של ליאור גליקליך כדי להקפיץ מעליו באומנות צ'יפ שנעצר רק ברשת
מוחמד שכר מנסה להתל באיתי רוטמן (רדאד ג'בארה)מוחמד שכר מנסה להתל באיתי רוטמן (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • גם נעם כהן עלה עם חבריו לכר הדשא במחצית השנייה במקום עמית גלזר
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל פתח תקווה עם החזרה מההפסקה, כשנועם גיסין עלה במקום גולן בני
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החלטת שופט
  • מור ברמי הכשיל את רועי דוד ברחבה אחרי כדור עומק של שביט מזל, אלא ששופט המשחק החליט לא לתת פנדל. אחרי בדיקת VAR, שופטי המסך הסכימו עם החלטתו של גרינפלד
זה טורבו מחפש חבר פנוי (רדאד ג'בארה)זה טורבו מחפש חבר פנוי (רדאד ג'בארה)
  • '37
  • החמצה
  • עילאי אלמקייס ניסה לנצל עוד טעות בהגנת הפועל פתח תקווה, היתל בנדב נידם ובעט מתוך הרחבה כדור שפספס את המסגרת
  • '33
  • החמצה
  • צ'יפיוקה סונגה עלה להגבהה שהגיעה לרחבת היריבה, אבל נגח בצורה לא מדויקת כדור שהלך החוצה
איאד חלאילי בהומאז' לאחיו ענאן (רדאד ג'בארה)איאד חלאילי בהומאז' לאחיו ענאן (רדאד ג'בארה)
שחקני בני ריינה באים לחגוג עם איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)שחקני בני ריינה באים לחגוג עם איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)
איאד חלאילי חוגג (רדאד ג'בארה)איאד חלאילי חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '19
  • שער
  • שער! בני ריינה עלתה ליתרון: מתן גושה החזיר אחורה כדור לעומר כץ, שנאלץ להתמודד ללא הצלחה ברוח החזקה שגרמה לו להתקשות בשליטה עליו. מי שניצל זאת היה איאד חלאילי, שחטף לו את הכדור, עבר אותו וגלגל אל הרשת את ה-0:1 של האורחת
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • גם עאיד חבשי ספג כרטיס צהוב. בתוך פחות מרבע שעה, שני שחקני הגנה של האורחת צריכים להיזהר
שביט מזל מוקף בין שחקני בני ריינה (רדאד ג'בארה)שביט מזל מוקף בין שחקני בני ריינה (רדאד ג'בארה)
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה להפועל פתח תקווה וגם החמצה ראשונה. כדור של איתי רוטמן הוגבה לרחבת בני ריינה ופגש את רגלו של ג'יימס אדניי שנותר ללא שמירה, אבל הבעיטה שלו הלכה לשמיים
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • איאד חוטבא גלש בצורה מסוכנת לרגלי צ'יפיוקה סונגה וספג כרטיס צהוב בשלב מוקדם
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל פתח תקווה תעפיל לשלב רבע הגמר, או שבני ריינה תצליח להמתיק מעט את העונה עם מקום בין שמונה האחרונות?
קהל אוהדי הפועל פתח תקווה בא לתמוך בהמוניו (רדאד ג'בארה)קהל אוהדי הפועל פתח תקווה בא לתמוך בהמוניו (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (רדאד ג'בארה)
