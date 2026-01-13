אחרי פנדלים: בני יהודה ניצחה את מכבי הרצליה

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נפתחים בשעה זו עם ארבעה מפגשים מסקרנים. אחד מהם הוא מפגש על טהרת הליגה הלאומית, כשבני יהודה, שזכתה בשני גביעים בעשור האחרון, מארחת את מכבי הרצליה.
הכתומים מגיעים למשחק כשהם בתחתית הטבלה, אך במומנטום חיובי עם ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, שכללו שתי תוצאות תיקו נגד הפועל ראשון לציון והפועל כפר סבא, ניצחון ליגה מרשים בדמות 0:3 על כפר שלם וניצחון בשלב הקודם בגביע 1:2 על מכבי את ביאליק.
מנגד, מכבי הרצליה מגיע מצמרת הליגה הלאומית, כשהיא במקום השני בטבלה, המוביל לעליית ליגה בסיום העונה. הצהובים מגיעים אחרי שני הפסדי ליגה רצופים בדמות 2:1 לנוף הגליל, ו-2:0 להפועל רעננה. בסיבוב הקודם ניצחה 1:4 את מ.כ כפר סבא.
שתי הקבוצות נפגשו במסגרת הליגה בחודש שעבר, אז יצאה מכבי הרצליה עם ידה על העליונה כשניצחה 2:3 דרמטי במיוחד עם מבול שערים בדקות הסיום. שתי הקבוצות רוצות להיות סינדרלות ולהגיע מהליגה השנייה אל רבע גמר הגביע, אך רק אחת תצליח.
פנדלים
- שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1 בפנדלים: ירושלמי לקח את הבעיטה הראשונה, לא התקשה וכבש
הארכה
-
'114
- חילוף בהרצליה. צעדון יצא, כארם בדראן נכנס
-
'112
- הזדמנות טובה לבני יהודה, שמחפשת להכריע את המשחק. חסאן הכניס כדור עומק לסטינה, שבעט חלש לידיים של בומשטיין
-
'108
- שי אייזן בעט בכדור אחרי שריקה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'100
- חילוף בבני יהודה. ארד בר יצא, דולב בלולו נכנס
-
'98
- וטורי לקח את הבעיטה החופשית, עבר את החומה ובעט למסגרת, אור יצחק היה במקום והדף
-
'96
- ברמן ביצע עבירה ונכנס לפנקס של השופט
מחצית שניה
-
'90+6
- השופט יובל שטיין שרק לסיום ההתמודדות! אלא שלא נגמר, בני יהודה ומכבי הרצליה מסיימות ב-0:0 אחרי 90 דקות ונכנסות להארכה
-
'87
- סטינה נתן כדור לשגיא דרור, שעבר לרגל ימין וניסה בעיטה חזקה ושטוחה, אך פספס את המסגרת
-
'79
- גם אלעד שחף יצא, אורי חסאן נכנס
-
'79
- חילוף כפול בבני יהודה. שיבלי יצא, מור פדידה נכנס
-
'79
- חילוף בהרצליה. הרמן יצא, רן וטורי נכנס
-
'71
- חילוף בהרצליה. משען יצא, אופק עובדיה נכנס
-
'67
- הזדמנות טובה לבני יהודה. ויקטור סטינה קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, התקדם ומעט ושחרר בעיטה טובה, בומשטיין היה במקום והדף
-
'64
- גם ג'ואל אוסטין יצא, מיכאל פיסטינר נכנס
-
'64
- חילוף כפול בבני יהודה. רוחנא יצא, ויקטור סטינה נכנס
-
'61
- האיומים של בני יהודה לא מסוכנים, כאשר שגיא דרור ניסה להפתיע מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'60
- הקבוצות מחפשות את השער הראשון, אך לא מגיעות למצבים מסוכנים. הכתומים מתקשים למרות היתרון המספרי, הרצליה מנגד נמצאת במשחק
מחצית ראשונה
-
'45+5
- דני עאמר ניסה להגיע לכדור רוחב, אך תוך כדי הגלישה פגע בטל בומשטיין וקיבל כרטיס צהוב
-
'45
- כדור שהורחק לא מספיק טוב הגיע למתן לוי, שבעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
-
'30
- חילוף כפוי בהרצליה בעקבות האדום. תוליץ' יצא, וילינטון אפונזה נכנס
-
'27
- מכבי הרצליה נותרה ב-10 שחקנים! מכה לקבוצה של אלעד בראון, כאשר ברזילי ביצע עבירה גסה על ברמן ואחרי בדיקת VAR, הוא ראה את הכרטיס האדום הישיר והורחק
-
'17
- הזדמנות נוספת לבני יהודה. שיבלי פרץ באגף שמאל ונכנס פנימה על סף הקו הלבן, ומזווית קשה בעט וסחט הדיפה טובה מבומשטיין
-
'8
- הזדמנות ראשונה לבני יהודה. שגיא דרור פרץ מימין לשמאל ובעט חזק ושטוח, טל בומשטיין קלט
-
'1
- השופט יובל שטיין הוציא את ההתמודדות לדרך!