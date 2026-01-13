יום שלישי, 13.01.2026 שעה 21:55

ג'ואל אוסטין ואורי צעדון (שחר גרוס)

אחרי פנדלים: בני יהודה ניצחה את מכבי הרצליה

ברזילי הורחק (3'), אך 120 של כדורגל לא התעלו לרמה גבוהה, הקבוצות ניגשו לדו קרב מהנקודה הלבנה לאחר 0:0 והכתומים ניצחו 2:3 ועלו לרבע גמר הגביע

יובל בר | 13/01/2026 19:00
יום שלישי, 13/01/2026, 19:00אצטדיון שכונת התקווהגביע המדינה - שמינית גמר
מכבי הרצליה
כרטיס אדום אוהד ברזילי (28)
הבקעת פנדל אילון ירושלמי
החמצת פנדל רן וטורי
הבקעת פנדל עלי כיאל
החמצת פנדל וילינטון אפונזה
החמצת פנדל שי אייזן
הסתיים
0 0
פנדלים: 3 - 2
שופט: יובל שטיין
הבקעת פנדל מתן לוי
הבקעת פנדל ויקטור סטינה
החמצת פנדל מור פדידה
הבקעת פנדל רז נחמיאס
בני יהודה
דו קרב פנדלים
0
נכנס1
הרכבים וציונים
 
 

המסע אל עבר הגביע נמשך גם הערב (שלישי) כשמשחקי שלב שמינית גמר גביע המדינה ווינר נפתחים בשעה זו עם ארבעה מפגשים מסקרנים. אחד מהם הוא מפגש על טהרת הליגה הלאומית, כשבני יהודה, שזכתה בשני גביעים בעשור האחרון, מארחת את מכבי הרצליה.

הכתומים מגיעים למשחק כשהם בתחתית הטבלה, אך במומנטום חיובי עם ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, שכללו שתי תוצאות תיקו נגד הפועל ראשון לציון והפועל כפר סבא, ניצחון ליגה מרשים בדמות 0:3 על כפר שלם וניצחון בשלב הקודם בגביע 1:2 על מכבי את ביאליק.

מנגד, מכבי הרצליה מגיע מצמרת הליגה הלאומית, כשהיא במקום השני בטבלה, המוביל לעליית ליגה בסיום העונה. הצהובים מגיעים אחרי שני הפסדי ליגה רצופים בדמות 2:1 לנוף הגליל, ו-2:0 להפועל רעננה. בסיבוב הקודם ניצחה 1:4 את מ.כ כפר סבא.

שתי הקבוצות נפגשו במסגרת הליגה בחודש שעבר, אז יצאה מכבי הרצליה עם ידה על העליונה כשניצחה 2:3 דרמטי במיוחד עם מבול שערים בדקות הסיום. שתי הקבוצות רוצות להיות סינדרלות ולהגיע מהליגה השנייה אל רבע גמר הגביע, אך רק אחת תצליח.

פנדלים
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1 בפנדלים: ירושלמי לקח את הבעיטה הראשונה, לא התקשה וכבש
הארכה
  • '114
  • חילוף
  • חילוף בהרצליה. צעדון יצא, כארם בדראן נכנס
  • '112
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לבני יהודה, שמחפשת להכריע את המשחק. חסאן הכניס כדור עומק לסטינה, שבעט חלש לידיים של בומשטיין
  • '108
  • כרטיס צהוב
  • שי אייזן בעט בכדור אחרי שריקה וראה את הכרטיס הצהוב
  • '100
  • חילוף
  • חילוף בבני יהודה. ארד בר יצא, דולב בלולו נכנס
  • '98
  • החמצה
  • וטורי לקח את הבעיטה החופשית, עבר את החומה ובעט למסגרת, אור יצחק היה במקום והדף
  • '96
  • כרטיס צהוב
  • ברמן ביצע עבירה ונכנס לפנקס של השופט
מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • השופט יובל שטיין שרק לסיום ההתמודדות! אלא שלא נגמר, בני יהודה ומכבי הרצליה מסיימות ב-0:0 אחרי 90 דקות ונכנסות להארכה
אילון ירושלמי במאבק (שחר גרוס)אילון ירושלמי במאבק (שחר גרוס)
דני עאמר ואילון ירושלמי (שחר גרוס)דני עאמר ואילון ירושלמי (שחר גרוס)
  • '87
  • החמצה
  • סטינה נתן כדור לשגיא דרור, שעבר לרגל ימין וניסה בעיטה חזקה ושטוחה, אך פספס את המסגרת
  • '79
  • חילוף
  • גם אלעד שחף יצא, אורי חסאן נכנס
  • '79
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני יהודה. שיבלי יצא, מור פדידה נכנס
  • '79
  • חילוף
  • חילוף בהרצליה. הרמן יצא, רן וטורי נכנס
אלעד בראון (שחר גרוס)אלעד בראון (שחר גרוס)
אלי לוי (שחר גרוס)אלי לוי (שחר גרוס)
  • '71
  • חילוף
  • חילוף בהרצליה. משען יצא, אופק עובדיה נכנס
  • '67
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לבני יהודה. ויקטור סטינה קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, התקדם ומעט ושחרר בעיטה טובה, בומשטיין היה במקום והדף
  • '64
  • חילוף
  • גם ג'ואל אוסטין יצא, מיכאל פיסטינר נכנס
  • '64
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני יהודה. רוחנא יצא, ויקטור סטינה נכנס
ג'ואל אוסטין (שחר גרוס)ג'ואל אוסטין (שחר גרוס)
טל בומשטיין (שחר גרוס)טל בומשטיין (שחר גרוס)
  • '61
  • החמצה
  • האיומים של בני יהודה לא מסוכנים, כאשר שגיא דרור ניסה להפתיע מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '60
  • אחר
  • הקבוצות מחפשות את השער הראשון, אך לא מגיעות למצבים מסוכנים. הכתומים מתקשים למרות היתרון המספרי, הרצליה מנגד נמצאת במשחק
מחצית ראשונה
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • דני עאמר ניסה להגיע לכדור רוחב, אך תוך כדי הגלישה פגע בטל בומשטיין וקיבל כרטיס צהוב
ארד בר בפעולה (שחר גרוס)ארד בר בפעולה (שחר גרוס)
  • '45
  • החמצה
  • כדור שהורחק לא מספיק טוב הגיע למתן לוי, שבעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
  • '30
  • חילוף
  • חילוף כפוי בהרצליה בעקבות האדום. תוליץ' יצא, וילינטון אפונזה נכנס
אוהד ברזילי הורחק (שחר גרוס)אוהד ברזילי מורחק (שחר גרוס)
אוהד ברזילאי אחרי העבירה על תמיר ברמן (שחר גרוס)אוהד ברזילאי אחרי העבירה על תמיר ברמן (שחר גרוס)
  • '27
  • כרטיס אדום
  • מכבי הרצליה נותרה ב-10 שחקנים! מכה לקבוצה של אלעד בראון, כאשר ברזילי ביצע עבירה גסה על ברמן ואחרי בדיקת VAR, הוא ראה את הכרטיס האדום הישיר והורחק
חמזה שיבלי בפעולה (שחר גרוס)חמזה שיבלי בפעולה (שחר גרוס)
חמזה שיבלי (שחר גרוס)חמזה שיבלי (שחר גרוס)
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לבני יהודה. שיבלי פרץ באגף שמאל ונכנס פנימה על סף הקו הלבן, ומזווית קשה בעט וסחט הדיפה טובה מבומשטיין
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לבני יהודה. שגיא דרור פרץ מימין לשמאל ובעט חזק ושטוח, טל בומשטיין קלט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יובל שטיין הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו