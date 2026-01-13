"יודעים שבינואר המקום הראשון לא מבטיח כלום"

הסיבוב הראשון בליגה א' צפון הסתיים, ומכבי אחי נצרת מובילה את הטבלה. אחרי 15 משחקים, הקבוצה השיגה 11 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, עם מאזן שערים חיובי של 30:9 ו-35 נקודות. אחי נצרת היא הקבוצה הפורייה ביותר בליגה, והיא גם הקבוצה שספגה הכי מעט שערים עד כה.

מעניין לציין כי מכבי אחי נצרת מצליחה יותר במשחקי החוץ מאשר במשחקי הבית. בחוץ, הקבוצה השיגה שישה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת והפסד אחד, וספגה רק ארבעה שערים מתוך תשעה סך הכל. הצלחה של 79% במשחקי החוץ. בבית, אחי נצרת הפסידה פעם אחת, ניצחה בחמישה משחקים והשיגה תוצאת תיקו אחת.

עלאא סאיג, מאמן הקבוצה, מוכר היטב במכבי אחי נצרת, לאחר שבתחילת דרכו אימן במחלקת הנוער של המועדון. העונה הוא מוביל את הקבוצה להצלחות, ומביא אותה למקום חיובי, לאחר שנתיים קשות. ההצלחה מחזירה את הקהל למגרשים, עם חלום על עלייה לליגה הלאומית.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

במסגרת גביע המדינה בכדורגל, מכבי אחי נצרת הגיעה לשלב סיבוב ח', אך הפסידה 8:1 למכבי חיפה מהליגה העליונה. בגביע האזורים, הקבוצה הפסידה 6:5 בבעיטות עונשין להפועל אום אל פאחם.

תשעה שחקנים אחראים על 30 השערים של הקבוצה עד כה. עלי ח'טיב מוביל עם שבעה שערים, ח'אלד סלימאן וחמזה מוואסי עם שישה שערים כל אחד. אברהים אבו אחמד הבקיע ארבעה שערים, יאסר אבו נאסר הבקיע שני שערים, ואחמד עאבד, אמג'אד סלימאן, נסים אבו יונס ותאופיק דבאבסה הבקיעו שער אחד כל אחד.

שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

אחרי שנתיים קשות, מכבי אחי נצרת מסיימת את הסיבוב הראשון במקום הראשון והמכובד בליגה א' צפון.

"היו שנתיים מאוד קשות עבור המועדון. מכבי אחי נצרת הייתה בהליכי פירוק ונמצאה תחת נאמן, מה שהקשה על המועדון לשאוף לצמרת. אני שמח שהשנה הצלחנו לצאת לדרך חדשה תחת הבעלים מאהר חאמד. הקבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואני מקווה שנמשיך כך."

אתה בן 36, גדלת במועדון הזה, אימנת את מחלקת הנוער, והעונה קיבלת את ההזדמנות להוביל את הקבוצה. חשבת שתהיה במקום הראשון אחרי 15 מחזורים?

"אחי נצרת זה הבית שלי. אני במועדון כבר המון שנים. התחלתי מגיל 16 כשחקן, ואני מאמן במחלקת הנוער כבר 15 שנה. אני מודה למאהר חאמד על ההזדמנות לאמן את הקבוצה. אני שואף גבוה ומאמין שהכל בהישג יד."

"בתחילת העונה המטרה הייתה לבנות קבוצה מאוזנת וחזקה שתיתן כל משחק את 100%. במשחקי האימון ראינו שיש בקבוצה משהו מיוחד, וכרגע המקום הראשון הוא תוצאה של עבודה קשה של כל המועדון. אבל אנחנו יודעים שבינואר המקום הראשון לא מבטיח כלום. מה שחשוב הוא שבסיום העונה נהיה במקום הראשון. עלינו להמשיך לעבוד קשה ולהיות צנועים."

אוהדי מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

אתם הקבוצה שכובשת הכי הרבה שערים בליגה וסופגת הכי מעט שערים במסגרת הסיבוב הראשון.

"זה אומר הרבה על הכדורגל שאנחנו מציגים. אנחנו מגיעים לכל משחק מרוכזים וממושמעים מבחינה טקטית, מנסים לשלוט בכדור ולשחק התקפי, ואני שמח שזה מצליח לנו. בעזרת השם נמשיך כך."

הדרך להנפת צלחת האליפות ארוכה וקשה. יש קבוצות שרודפות אחריכם בצמרת. ממי אתה הכי חושש היום?

"הליגה השנה מאוד שוויונית וקשה. כל קבוצה יכולה לנצח את השנייה. הדרך להנפת הצלחת מאוד ארוכה וקשה. הקבוצה שתהיה מרוכזת לאורך כל הסיבוב השני, אני מאמין שבסוף היא זו שתסיים במקום הראשון. אני מקווה שזו תהיה אחי נצרת. אנחנו מתמקדים בעצמנו ומכינים את עצמנו לכל משחק כאילו זה גמר גביע."

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (עמרי שטיין)

הקבוצה מצליחה, הקהל חוזר למגרשים. לאחי נצרת יש לא מעט קהל וגם ראינו את זה במשחק הגביע מול מכבי חיפה. עד כמה תרומתו משמעותית העונה?

"אני שמח מאוד שאנחנו מצליחים להחזיר את הקהל למגרשים. לקהל שלנו יש השפעה גדולה מאוד על הקבוצה והשנה אנו רואים את זה. הם בשבילנו השחקן מספר 12. אני מפה מודה להם על העידוד שלהם בכל המשחקים ואני מאמין שעוד אוהדים יחזרו בזמן הקרוב כי הקהל שלנו מאוד גדול".

סגל איכותי יש לך. אין ספק. אתה חושב שבינואר עוד תתחזקו? או שמה שיש זה מה שיהיה עד סוף העונה?

"אני מאוד מרוצה מהסגל שלנו. אם נחשוב שיש שחקן שיכול לעזור לנו ויהיה מבחינתנו שובר שוויון, אז נתחזק, אבל אנחנו לא בלחץ, כי הסגל שלנו מספיק חזק ועוצמתי".

עלאא סאיג חוגג (חג'אג' רחאל)

הדבר הכי חיובי שאתה לוקח מהסיבוב הראשון בקבוצה?

"זה שאנחנו בכל משחק נותנים את ה-100%, משחקים כדורגל התקפי ובמיוחד הוכחנו לעצמנו שאנחנו בנויים מאופי מאוד חזק ורציניים עד הסוף".

מה יש עוד לשפר? בכל זאת, אין מושלם.

"נכון, יש לנו המון דברים שאנחנו צריכים לשפר. הסבלנות שלנו במשחק, לדעת להתמודד מול קבוצות שבאות ומסתגרות מולנו, לשפר את ניצול המצבים שלנו ולהמשיך ולשפר את משחק ההגנה שלנו כקבוצה".