רשמית: יונייטד הודיעה על המינוי של מייקל קאריק

מנצ’סטר יונייטד הודיעה רשמית על מינויו של מייקל קאריק למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. קאריק יחל את תפקידו באופן מיידי ויעמוד על הקווים כבר במשחק הקרוב, לאחר שהמועדון השלים את כל פרטי ההסכם עם המאמן וצוותו המקצועי.

קאריק מחליף את רובן אמורים, שפוטר מתפקידו בעקבות התקופה המאכזבת של הקבוצה והיכולת הלא יציבה בליגה, בנוסף לאמירות שלו נגד ההנהלה. במועדון קיבלו את ההחלטה לפנות לפתרון פנימי בדמותו של קאריק, מתוך רצון לייצר יציבות מיידית ולהבטיח המשכיות מקצועית עד לסיום העונה.

קאריק נחשב לאחת האגדות הגדולות של מנצ’סטר יונייטד. הקשר האנגלי שיחק במועדון בין השנים 2006 ל-2018 ורשם 464 הופעות בכל המסגרות. במהלך תקופתו ביונייטד זכה בחמישה תארי פרמייר ליג, בליגת האלופות, בגביע האנגלי, בשלושה גביעי ליגה, בגביע העולם למועדונים ובמגן הקהילה.

שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

לאחר פרישתו ממשחק פעיל ב-2018 הצטרף קאריק לצוות המקצועי של יונייטד, צבר ניסיון כמאמן ועבד תחת ז'וזה מוריניו ואולה גונאר סולשיאר. לאחר עזיבתו של סולשיאר, קאריק הוביל את המועדון בהצטיינות בתפקידו כמאמן זמני. שחקן נבחרת אנגליה לשעבר היה המאמן הראשי במידלסברו במשך שנתיים וחצי החל מאוקטובר 2022.

כעת הוא מקבל את ההזדמנות להוביל קבוצה גדולה כמאמן ראשי, בתקופה מאתגרת במיוחד, כשהמטרה המרכזית היא לייצב את הקבוצה ולהחזיר את האמון והביטחון עד תום העונה.

אולה גונאר סולשיאר ומייקל קאריק (רויטרס)

מייקל קאריק אמר: "האחריות להוביל את מנצ'סטר יונייטד היא כבוד עבורי, אני יודע מה נדרש כדי להצליח כאן. המיקוד שלי הוא כעת לעזור לשחקנים להגיע לסטנדרטים שאנחנו מצפים להם במועדון המדהים הזה, שאנחנו יודעים שהקבוצה הזו מסוגלת לייצר בצורה יוצאת דופן”.

“עבדתי עם מספר שחקנים כבר וכמובן שהמשכתי לעקוב מקרוב אחר הקבוצה בשנים האחרונות. יש לי אמונה מלאה בכישרונותיהם, במסירותם וביכולת שלהם להצליח כאן. עדיין יש הרבה על מה להילחם העונה, אנחנו מוכנים לאחד את כולם ולתת לאוהדים את ההופעות שמגיעות להם ולתמיכה הנאמנה שלהם”, הוסיף.