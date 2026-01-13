יום שלישי, 13.01.2026 שעה 11:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג׳ על
לוח תוצאות

רשמית: חלוץ חדש לנערים ג' של הפועל תל אביב

עבדאללה מרדאוי, שחקן באקה אל גרבייה בשנתיים האחרונות, מצטרף לקבוצת נערים ג' ממתחם וולפסון. העונה, התכבד כבר ב-8 שערים בליגת נערים ג' שרון

|
עבדאללה מרדאוי במדי הפועל תל אביב (פרטי)
עבדאללה מרדאוי במדי הפועל תל אביב (פרטי)

יש חלוץ חדש בהפועל תל אביב ויש האומרים כי כדאי לזכור את השם עבדאללה מרדאוי, בשנתון 2011, שמגיע לקבוצת נערים ג' של האדומים ממתחם וולפסון. הוא משחק כדורגל, תחת שרביטה של ההתאחדות לכדורגל, מזה שנתיים בלבד, וכבר בגיל 14 נוחת באחד מהמועדונים המפוארים בארץ. חתימתו בוצעה באמצעות נציגיו, שלומי בן עזרא והאשומי חאטאב.

בקרבתו ובהפועל ע. באקה אל גרבייה, זו שקלתה אותו אליה באוקטובר 2024, מספרים על נער צעיר הניחן בכישרון טבעי, עם יכולות מהירות, נער חזק ואיתן וכזה שחד אל מול השער. "שחקן מאוד פיזי עם גוף מאוד חזק. ליטוש קל בדבר הסיומת שלו אל מול השער", מציינים בבאקה אל גרבייה, "יהיה חלוץ שכולם עוד ידברו עליו. מאחלים לו הצלחה רבה בהפועל תל אביב", סיכמו.

מספר מועדונים חיזרו אחריו, אלא שהחליט לבחור דווקא בהפועל תל אביב, כי אוהד הוא הקבוצה ואוהב את הלך הרוח במועדון, שיודע לגדל דור עתיד. יש לציין כי במשך חודשיים התאמן במודרנה ובבולוניה, אלא שפיפ"א לא אישרה העברתו לשם נוכח גילו הצעיר של הנער. העונה, בליגת נערים ג' שרון, התכבד כבר בשמונה שערים.

מאחוריו 37 הופעות במחלקת הנוער של הפועל ע. באקה אל גרבייה. בעונת 2024/25, הראשונה שלו על כר הדשא, התכבד בלא פחות מ-46 שערים, כלומר 1.24 שערים פר משחק. כבר בעונתו הראשונה כשחקן כדורגל תחת רישומי ההתאחדות, שיחק הן בקבוצת האם שלו (ילדים א') והן בקבוצת גיל הגדולה ממנו בשנה – נערים ג'. נתוניו ומספריו מלמדים על חלוץ מסקרן במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */