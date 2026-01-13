רשמית: חלוץ חדש לנערים ג' של הפועל תל אביב

יש חלוץ חדש בהפועל תל אביב ויש האומרים כי כדאי לזכור את השם עבדאללה מרדאוי, בשנתון 2011, שמגיע לקבוצת נערים ג' של האדומים ממתחם וולפסון. הוא משחק כדורגל, תחת שרביטה של ההתאחדות לכדורגל, מזה שנתיים בלבד, וכבר בגיל 14 נוחת באחד מהמועדונים המפוארים בארץ. חתימתו בוצעה באמצעות נציגיו, שלומי בן עזרא והאשומי חאטאב.

בקרבתו ובהפועל ע. באקה אל גרבייה, זו שקלתה אותו אליה באוקטובר 2024, מספרים על נער צעיר הניחן בכישרון טבעי, עם יכולות מהירות, נער חזק ואיתן וכזה שחד אל מול השער. "שחקן מאוד פיזי עם גוף מאוד חזק. ליטוש קל בדבר הסיומת שלו אל מול השער", מציינים בבאקה אל גרבייה, "יהיה חלוץ שכולם עוד ידברו עליו. מאחלים לו הצלחה רבה בהפועל תל אביב", סיכמו.

מספר מועדונים חיזרו אחריו, אלא שהחליט לבחור דווקא בהפועל תל אביב, כי אוהד הוא הקבוצה ואוהב את הלך הרוח במועדון, שיודע לגדל דור עתיד. יש לציין כי במשך חודשיים התאמן במודרנה ובבולוניה, אלא שפיפ"א לא אישרה העברתו לשם נוכח גילו הצעיר של הנער. העונה, בליגת נערים ג' שרון, התכבד כבר בשמונה שערים.

מאחוריו 37 הופעות במחלקת הנוער של הפועל ע. באקה אל גרבייה. בעונת 2024/25, הראשונה שלו על כר הדשא, התכבד בלא פחות מ-46 שערים, כלומר 1.24 שערים פר משחק. כבר בעונתו הראשונה כשחקן כדורגל תחת רישומי ההתאחדות, שיחק הן בקבוצת האם שלו (ילדים א') והן בקבוצת גיל הגדולה ממנו בשנה – נערים ג'. נתוניו ומספריו מלמדים על חלוץ מסקרן במיוחד.