ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"זידאן החדש": התרגשות ממינוי אלברו ארבלואה

במדריד נערכים: "ריאל ידעה כבר זמן רב שיש לה 'זידאן' במחלקת הנוער, השיג ב-5 חודשים מה שראול לא השיג ב-6 שנים". וגם: המאזן והרזומה שלו כמאמן

זידאן וארבלואה (IMAGO)
זידאן וארבלואה (IMAGO)

“ריאל מדריד ידעה כבר מזה זמן מה שיש לה זידאן חדש במחלקת הנוער”, כתבו בהתרגשות ב’מארקה’ בעקבות מינויו של אלברו ארבלואה. “מאמן שבו ניתן לתת אמון מוחלט, ושאפשר להפקיד בידיו את ספסל הקבוצה הראשונה בביטחון מלא”. במועדון ובקרב פלורנטינו פרס ראו בו את מה שלא ראו לגמרי בראול. עד כדי כך, שארבלואה השיג בחמישה חודשים את מה שהחלוץ האגדי לא הצליח להשיג בשש השנים שבהן עמד בראש קבוצת המילואים: להתמנות למאמן הקבוצה הראשונה. זה לא מקרי.

באופן טבעי, התוכנית עם ארבלואה הייתה ארוכת טווח. למעשה, לקח למועדון יותר זמן מכפי שהיה רוצה כדי לקדם אותו לקאסטייה ולאפשר לו לעבוד בסמיכות לקבוצה הראשונה. ראול שימש מחסום בפני קידום שהמועדון היה מעדיף לבצע מוקדם יותר, במטרה להמשיך לפתח מאמן שעורר בו התלהבות רבה. ארבלואה עשה את הקפיצה לקבוצת המילואים בעונה הנוכחית, ומיד עמד בציפיות הגבוהות שתלו בו. בפועל, הוא קודם לקבוצה הראשונה כאשר קאסטייה הייתה בעמדות העלייה. ההופעה המיידית והמרשימה שלו עם קבוצת המילואים הייתה המבחן האחרון שהוא עבר כדי לאשר סופית את אותן ציפיות.

שש עונות של הצלחות

ארבלואה ערך את הופעת הבכורה שלו כמאמן במחלקת הנוער של ריאל בעונת 2020/21, כאשר עמד בראש קבוצת אינפנטיל א'. העונה הראשונה שלו הושפעה ממגפת הקורונה, והקבוצה שיחקה רק 17 משחקים, שבהם רשמה 15 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, נתון שהספיק לזכייה באליפות. זו הייתה עונת פתיחה מוצלחת, שבמהלכה החל המאמן להטביע את חותמו על הספסל ולפתח את הכישרונות הצעירים הראשונים שלו: אלברו גונסאלס, דני יאנייס, פול דוראן, פאולו איאגו ואחרים. בעונתו השנייה (2021/22) קודם בתוך וקיבל לידיו את קבוצת קאדטים א': הוא הוסיף 23 ניצחונות נוספים ב-30 משחקים, עם שני הפסדים בלבד, וסיים כסגן אלוף הליגה.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

עונת 2023/24 הייתה זו שביססה סופית את מעמדו כמאמן מצליח. בזמן שארבלואה כבר עורר עניין במסדרונות הנהלת ריאל, הטרבל המרשים שהשיג עם קבוצת חובניל א' הקפיץ את הציפיות ליכולותיו על הקווים וחיזק את מועמדותו להחליף את ראול כמאמן קאסטייה. הקבוצה רשמה הפסד אחד בלבד מתוך 47 משחקים בארבע מסגרות שונות, והשיגה לא פחות מ-41 ניצחונות.

הקידום 

בעונתו הרביעית כמאמן חזר ארבלואה לעמוד בראש חובניל א' ובנה שוב מכונת ניצחונות. בעונה זו הגיע ל-100 ניצחונות לאחר שניצח את לייפציג בשמינית גמר ליגת האלופות לנוער ב-28 בפברואר 2024. ציון הדרך המרשים הושג בזמן שיא, לאחר 124 משחקים בלבד, עם מאזן של 16 תוצאות תיקו ושמונה הפסדים בלבד. בעונת 2023/24 סיימה חובניל א' של ארבלואה עם 29 ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושישה הפסדים.

לאחר עונה שלישית עם חובניל א', שבה זכה שוב באליפות ורשם 31 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ושמונה הפסדים, קיבל ארבלואה את ההזדמנות שלה חיכה: לעמוד בראש קאסטייה. ההרפתקה הזו, עם זאת, התבררה כקצרה לאחר כל כך הרבה ציפייה. חמישה חודשים בלבד לאחר מכן, ארבלואה קיבל על עצמו את האתגר שתמיד חלם עליו, והתמנה למאמן ריאל מדריד, אחרי 200 משחקים במחלקת הנוער, עם מאזן של 151 ניצחונות, 24 תוצאות תיקו ו-25 הפסדים.

