יום שלישי, 13.01.2026 שעה 11:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191182-116313עירוני קריית אתא
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
13902-78512הפועל גליל עליון

כריס ג'ונס ומוטלי בסגל של הפועל ת"א נגד הגליל

איטודיס בחר את חמשת הזרים, האדומים ינסו לחתום סיבוב ראשון בפסגה בהיכל מנורה ב-20:40: גם מלקולם ואיש בסגל. קבוקלו יעבור לדובאי, גם זיו יעזוב?

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

הפועל תל אביב ידעה שיש לה שלושה משחקים השבוע ובכולם היא רוצה לנצח. הראשון היה נגד מכבי עירוני רמת גן ואכן האדומים ניצחו, השלישי יהיה ביום שישי ביורוליג נגד וילרבאן והשני יהיה הערב (שלישי, 20:40) נגד הפועל גליל עליון בהיכל מנורה מבטחים, במפגש שנועל את הסיבוב הראשון בליגה.

מוליכת היורוליג נקלעה לשני הפסדים רצופים, אך התאוששה מהאירוע עם שני ניצחונות רצופים על דובאי ועל מכבי עירוני רמת גן בזיסמן. הערב חניכיו של דימיטריס איטודיס ינסו להמשיך במומנטום, במטרה לסגור את הסיבוב הראשון במקום הראשון, כשניצחון אכן יבטיח זאת.

במשחק הקודם איטודיס בחר לרשום את וסיליה מיציץ’ ובכך הוא חתם את עשרת הרישומים שמותרים לו בעונה בליגת ווינר סל, כשמי שלא יירשם כבר וגם יעזוב את הקבוצה הוא ברונו קבוקלו. הברזילאי ייפרד מהקבוצה אחרי שנה וחצי ויעבור לדובאי, לאחר שהעסקה סוכמה לחלוטין.

איטודיס: "המטרות שלנו שונות משל רמת גן"

בנושא אחר, יפתח זיו קיבל פנייה מהפועל חיפה ושוקל אותה, כאשר הוא ממעט לשחק בליגה ולא משחק בכלל ביורוליג. לאחרונה הוצע לשחקן לעבור למכבי ראשון לציון בשכר דומה, אך הוא סירב לזה ויהיה מעניין לראות אם דווקא לקבוצה מהלאומית הוא כן ירצה לעבור, או שיעדיף כבר להישאר בהפועל ת”א.

בחזרה למשחק, אלו חמשת הזרים אותם בחר לרשום דימיטריס איטודיס: ג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס, קולין מלקולם, טאי אודיאסי ואיש וויינרייט. היווני לקראת המפגש: “ישנה חשיבות רבה מאוד להמשיך ולהתחרות ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו נבצע רוטציה מסוימת בסגל כדי לשמור על כולם רעננים, גם בהתחשב בכך שיש לנו כמה פציעות קלות. אנחנו ניגשים למשחק נגד גליל עליון במלוא הרצינות, בדיוק כפי שעשינו עד עכשיו”.

