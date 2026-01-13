יום שלישי, 13.01.2026 שעה 11:56
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

סוף לסאגה: סוכמה עסקת בזיע למכבי פתח תקווה

שחקן כפר קאסם יעבור לאחר המפגש בין הקבוצות ויחתום לעונה וחצי, קבוצתו תקבל 4 שחקנים בהשאלה עם אופציה כולל אלטורי. וגם: העצבים אחרי רמת גן

|
נואף בזיע (ודיע גבארין)
נואף בזיע (ודיע גבארין)

אחרי סאגה ארוכה שנמשכה למעלה מחודש, עסקת נואף בזיע למכבי פתח תקווה סוכמה וקשרה ההתקפי של מ.ס כפר קאסם בדרך להשלים את מעברו למוליכת הטבלה בליגה הלאומית בכדורגל.

למעשה, בזיע יחתום לשנה וחצי במדי המלאבסים, עם אופציה לעונה נוספת (הוא מסיים את חוזהו במ.ס כפר קאסם בתום העונה), כאשר לאור המפגש בין הקבוצות ביום שני הקרוב הוחלט שהמעבר יתבצע לאחר מכן ובזיע ככל הנראה לא ישותף במשחק. סוכנו אדם קידן אישר את הסיכום.

לאחר דין ודברים הוחלט שמספר שחקנים ממכבי פ"ת יושאלו לכפר קאסם, לה שיתוף פעולה מצוין עם פ"ת. מדובר באיליי צעירי, ליאם שחר וככל הנראה גם שחקן הנוער אנס סרסור, כאשר גם אמיר אלטורי, שהיה אחד השחקנים היותר מדוברים בעסקה, קיבל אישור מפ"ת למעבר ומה שנותר הוא שיסכם את תנאיו מול המנהל המקצועי רועי כהן והבעלים.

שוהם: "פנצ'ר, לוקח את האחריות עליי"

יש לציין שגם השחקנים עצמם לא ייקחו חלק במשחק בין הקבוצות, כאשר לאור היחסים הטובים סוכם גם כי אם כפר קאסם תרצה לשאול את השחקנים לעונה נוספת, פ"ת לא תעמוד בדרכה (לשחקנים חוזים לעונות נוספות בפ"ת). בנושא אחר, איבוד היתרון הכפול של פ"ת אמש (שני) מול הפועל ר"ג גרם לתחושות קשות בקרב המועדון: למרות הפער הגדול בצמרת, הפנים בחדר ההלבשה והשקט הגדול אמרו הכל, כשעוד לפני כן שחקני פ"ת הפגינו לא מעט עצבים.

גם הבלם הדר פוקס, שלא זוכה ליותר מדי דקות העונה והיה מצוין מול הפועל כפ"ס בשבוע שעבר, יצא מאוכזב לאחר שנכנס כמחליף וכבש שער עצמי, כאשר ההרגשה הייתה שבפ"ת מאשימים אותו: "למה תמיד הביקורת היא עליי?", אמר הבלם המאוכזב שנפגע ומיהר לעזוב את האצטדיון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */