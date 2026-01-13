סוף לסאגה: סוכמה עסקת בזיע למכבי פתח תקווה

אחרי סאגה ארוכה שנמשכה למעלה מחודש, עסקת נואף בזיע למכבי פתח תקווה סוכמה וקשרה ההתקפי של מ.ס כפר קאסם בדרך להשלים את מעברו למוליכת הטבלה בליגה הלאומית בכדורגל.

למעשה, בזיע יחתום לשנה וחצי במדי המלאבסים, עם אופציה לעונה נוספת (הוא מסיים את חוזהו במ.ס כפר קאסם בתום העונה), כאשר לאור המפגש בין הקבוצות ביום שני הקרוב הוחלט שהמעבר יתבצע לאחר מכן ובזיע ככל הנראה לא ישותף במשחק. סוכנו אדם קידן אישר את הסיכום.

לאחר דין ודברים הוחלט שמספר שחקנים ממכבי פ"ת יושאלו לכפר קאסם, לה שיתוף פעולה מצוין עם פ"ת. מדובר באיליי צעירי, ליאם שחר וככל הנראה גם שחקן הנוער אנס סרסור, כאשר גם אמיר אלטורי, שהיה אחד השחקנים היותר מדוברים בעסקה, קיבל אישור מפ"ת למעבר ומה שנותר הוא שיסכם את תנאיו מול המנהל המקצועי רועי כהן והבעלים.

שוהם: "פנצ'ר, לוקח את האחריות עליי"

יש לציין שגם השחקנים עצמם לא ייקחו חלק במשחק בין הקבוצות, כאשר לאור היחסים הטובים סוכם גם כי אם כפר קאסם תרצה לשאול את השחקנים לעונה נוספת, פ"ת לא תעמוד בדרכה (לשחקנים חוזים לעונות נוספות בפ"ת). בנושא אחר, איבוד היתרון הכפול של פ"ת אמש (שני) מול הפועל ר"ג גרם לתחושות קשות בקרב המועדון: למרות הפער הגדול בצמרת, הפנים בחדר ההלבשה והשקט הגדול אמרו הכל, כשעוד לפני כן שחקני פ"ת הפגינו לא מעט עצבים.

גם הבלם הדר פוקס, שלא זוכה ליותר מדי דקות העונה והיה מצוין מול הפועל כפ"ס בשבוע שעבר, יצא מאוכזב לאחר שנכנס כמחליף וכבש שער עצמי, כאשר ההרגשה הייתה שבפ"ת מאשימים אותו: "למה תמיד הביקורת היא עליי?", אמר הבלם המאוכזב שנפגע ומיהר לעזוב את האצטדיון.