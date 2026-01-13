דקה 66: מכבי פ"ת - מכבי ת"א 2:1

אחרי הפסקה קצרה לטובת גביע המדינה, ליגת העל לנוער שבה לפעילות עם מחזור אמצע השבוע כשבמוקד שלושה משחקים מרכזיים. מכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה מארחת את הפועל עכו והפועל ניר רמת השרון מארחת את הפועל באר שבע.

מכבי פתח תקווה – מכבי תל אביב 2:1

קרב צמרת באצטדיון בלוד בין השלישית לחמישית, כאשר הצהובים עם 32 נקודות והמלאבסים עם 30 נקודות, שניהם לא רחוקים מהפועל ת”א שבפסגה עם 37 נקודות. החבורה של תמיר לוזון העפילה בסוף השבוע האחרון לשלב הבא בגביע אחרי 0:5 על גדנ”ע תל אביב, וכעת היא רוצה לנצח תל אביבית אחרת. חניכיו של דן רומן רשמו חמישייה גם בעצמם במפעל המשני עם הפועל עפולה.

דקה 48, שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון 0:1: יואב חוניו מסר כדור עומק יפה ליהונתן שאול קוצר שהעביר רוחב נפלא לעילאי בן סימון שבעט אל הרשת.

דקה 53, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: איתי זפרני קיבל את הכדור ברחבה והוא העביר אותו ליואב חוניו שמצא את עצמו פנוי ברחבה, הוא ניצל זאת על מנת לכבוש ולהכפיל את היתרון של האורחת.

דקה 60, שער! מכבי פתח תקווה צימקה ל-2:1: מאור דימרי ביצע מהלך נהדר, הוא פרץ טוב באגף הימני והרים מדויק לגיל מידן, שדחק מקרוב אל הרשת.

מכבי חיפה – הפועל עכו 1:0

אמרנו שמכבי תל אביב שלישית והפועל תל אביב ראשונה, אז יש קבוצה אחת שעומדת באמצע וזו הקבוצה מהכרמל. הירוקים ינסו להלחיץ את המוליכה האדומה עם שלוש נקודות שיצמידו אותם עד כדי נקודה מהפסגה, כאשר הם ניצחו 0:3 את הפועל ירושלים בגביע במשחק האחרון שלהם. מנגד, עכו הודחה מהמפעל המשני אחרי דו קרב פנדלים נגד בני סכנין, והיא עמוק במקום האחרון בליגת העל לנוער עם ניצחון אחד בלבד, תיקו אחד בלבד ו-14 הפסדים, בדרך לירידת ליגה.

דקה 51, שער! הפועל עכו עלתה ליתרון 0:1: יונתן בן שמעון השתלט נהדר על הכדור ושיגר בעיטה אדירה מחוץ הרחבה, אל הרשת.

הפועל ניר רמת השרון – הפועל באר שבע 2:0

גם הדרומיים יכולים עדיין לחלום על אליפות העונה, כאשר הפער בינם לבין הפועל תל אביב המוליכה הוא רק שבע נקודות, כאשר לאדומים מהמרכז 37 כאלו ולאדומים מבירת הנגב 30 כאלו. חניכיו של ניר דנון חגגו בגביע עם 1:6 על הכח עמידר רמת גן בדרך לשלב הבא, וכעת הם ינסו לצבור מומנטום גם בליגה. מהצד השני, החבורה מהשרון הודחה מהגביע אחרי 1:0 נגד הפועל רעננה והיא במקום ה-16 מתוך 18 קבוצות בליגה, כשלמזלה יש את הפועל עכו כדי למנוע ממנה להילחם באמת על ירידה.

דקה 24, שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון 0:1: הדרומיים ביצעו התקפת מעבר נהדרת. המהלך התחיל עם מסירת עומק טובה, המשיך בכדור רוחב והסתיים בבעיטה של איליי משה סקורי שכבש מול שער חשוף.

דקה 30, שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:2: איליי משה סקורי שהבקיע את הראשון, ביצע פעולה נהדרת באגף השמאלי ולבסוף הוא בישל כשמסר כדור רוחב נפלא, ניב וקנין בעט טוב ומצא את הרשת.