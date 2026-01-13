יום שלישי, 13.01.2026 שעה 17:22
3714-3016הפועל ת"א1
3317-3816מכבי חיפה2
3216-3816מכבי ת"א3
3225-4516מכבי נתניה4
3021-3116מכבי פ"ת5
3019-2816הפועל ב"ש6
2827-2916בית"ר ירושלים7
2618-2516בני יהודה8
2626-3216הפועל פ"ת9
2124-2216מ.ס. אשדוד10
1934-2117עירוני ק"ש11
1825-2616הפועל כפ"ס12
1835-1917מכבי הרצליה13
1730-2716הפועל רעננה14
1533-2016הפועל ראשל"צ15
1045-2816הפועל רמה"ש16
1039-1516הפועל חיפה17
444-1816הפועל עכו18

דקה 66: מכבי פ"ת - מכבי ת"א 2:1

ליגת העל לנוער, מחזור 17: לאחר החמישיות בגביע, בן סימון וחוניו מובילים את רומן ושחקניו, מידן צימק. עוד כעת: חיפה - עכו 1:0, רמה"ש - ב"ש 2:0

ליאם עצמי מנסה לחטוף (שחר גרוס)
ליאם עצמי מנסה לחטוף (שחר גרוס)

אחרי הפסקה קצרה לטובת גביע המדינה, ליגת העל לנוער שבה לפעילות עם מחזור אמצע השבוע כשבמוקד שלושה משחקים מרכזיים. מכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה מארחת את הפועל עכו והפועל ניר רמת השרון מארחת את הפועל באר שבע.

מכבי פתח תקווה – מכבי תל אביב 2:1

קרב צמרת באצטדיון בלוד בין השלישית לחמישית, כאשר הצהובים עם 32 נקודות והמלאבסים עם 30 נקודות, שניהם לא רחוקים מהפועל ת”א שבפסגה עם 37 נקודות. החבורה של תמיר לוזון העפילה בסוף השבוע האחרון לשלב הבא בגביע אחרי 0:5 על גדנ”ע תל אביב, וכעת היא רוצה לנצח תל אביבית אחרת. חניכיו של דן רומן רשמו חמישייה גם בעצמם במפעל המשני עם הפועל עפולה.

לוטם אסרס מוסר (שחר גרוס)לוטם אסרס מוסר (שחר גרוס)
לוטם אסרס וליאם עצמי במאבק על הכדור (שחר גרוס)לוטם אסרס וליאם עצמי במאבק על הכדור (שחר גרוס)
יניב פרץ עם הכדור (שחר גרוס)יניב פרץ עם הכדור (שחר גרוס)
לוטם אסרס עם הכדור (שחר גרוס)לוטם אסרס עם הכדור (שחר גרוס)
לירוי אבריבאייה מנסה לחטוף (שחר גרוס)לירוי אבריבאייה מנסה לחטוף (שחר גרוס)
דן רומן (שחר גרוס)דן רומן (שחר גרוס)
תמיר לוזון (שחר גרוס)תמיר לוזון (שחר גרוס)
לירוי אבריבאייה עם הכדור (שחר גרוס)לירוי אבריבאייה עם הכדור (שחר גרוס)
קשת בענן בלוד (שחר גרוס)קשת בענן בלוד (שחר גרוס)
דן רומן (שחר גרוס)דן רומן (שחר גרוס)
תמיר לוזון בגשם (שחר גרוס)תמיר לוזון בגשם (שחר גרוס)

דקה 48, שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון 0:1: יואב חוניו מסר כדור עומק יפה ליהונתן שאול קוצר שהעביר רוחב נפלא לעילאי בן סימון שבעט אל הרשת.

דקה 53, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: איתי זפרני קיבל את הכדור ברחבה והוא העביר אותו ליואב חוניו שמצא את עצמו פנוי ברחבה, הוא ניצל זאת על מנת לכבוש ולהכפיל את היתרון של האורחת.

דקה 60, שער! מכבי פתח תקווה צימקה ל-2:1: מאור דימרי ביצע מהלך נהדר, הוא פרץ טוב באגף הימני והרים מדויק לגיל מידן, שדחק מקרוב אל הרשת.

מכבי חיפה – הפועל עכו 1:0

אמרנו שמכבי תל אביב שלישית והפועל תל אביב ראשונה, אז יש קבוצה אחת שעומדת באמצע וזו הקבוצה מהכרמל. הירוקים ינסו להלחיץ את המוליכה האדומה עם שלוש נקודות שיצמידו אותם עד כדי נקודה מהפסגה, כאשר הם ניצחו 0:3 את הפועל ירושלים בגביע במשחק האחרון שלהם. מנגד, עכו הודחה מהמפעל המשני אחרי דו קרב פנדלים נגד בני סכנין, והיא עמוק במקום האחרון בליגת העל לנוער עם ניצחון אחד בלבד, תיקו אחד בלבד ו-14 הפסדים, בדרך לירידת ליגה.

דקה 51, שער! הפועל עכו עלתה ליתרון 0:1: יונתן בן שמעון השתלט נהדר על הכדור ושיגר בעיטה אדירה מחוץ הרחבה, אל הרשת. 

הפועל ניר רמת השרון – הפועל באר שבע 2:0

גם הדרומיים יכולים עדיין לחלום על אליפות העונה, כאשר הפער בינם לבין הפועל תל אביב המוליכה הוא רק שבע נקודות, כאשר לאדומים מהמרכז 37 כאלו ולאדומים מבירת הנגב 30 כאלו. חניכיו של ניר דנון חגגו בגביע עם 1:6 על הכח עמידר רמת גן בדרך לשלב הבא, וכעת הם ינסו לצבור מומנטום גם בליגה. מהצד השני, החבורה מהשרון הודחה מהגביע אחרי 1:0 נגד הפועל רעננה והיא במקום ה-16 מתוך 18 קבוצות בליגה, כשלמזלה יש את הפועל עכו כדי למנוע ממנה להילחם באמת על ירידה.

דקה 24, שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון 0:1: הדרומיים ביצעו התקפת מעבר נהדרת. המהלך התחיל עם מסירת עומק טובה, המשיך בכדור רוחב והסתיים בבעיטה של איליי משה סקורי שכבש מול שער חשוף.

דקה 30, שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:2: איליי משה סקורי שהבקיע את הראשון, ביצע פעולה נהדרת באגף השמאלי ולבסוף הוא בישל כשמסר כדור רוחב נפלא, ניב וקנין בעט טוב ומצא את הרשת.

