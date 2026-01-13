ניקולס לב מסיים את תפקידו כמנכ"ל המנהלת

ניקולס לב, מנכ"ל מנהלת הליגות, יסיים בסוף החודש את תפקידו, כך נודע לראשונה ל-ONE. לב שנכנס לתפקיד ב-2017 הודיע לאחר כשמונה וחצי שנים על החלטתו לצאת לדרך חדשה, לאחר שקיבל הצעת עבודה מחוץ לענף.

ניקולס לב נפרד: "לפני שמונה שנים הגשמתי את חלומו של כל ילד - לעבוד בתחביב שעליו גדלתי ובכך להפוך אותו למקצוע. במהלך כל התקופה ניסיתי לעשות ככל שניתן על מנת לשרת את הקבוצות, האוהדים ולקדם את ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל”.

“במבט לאחור, אני מלא סיפוק וגאווה על ההישגים שכללו גיוס ספונסרים בסכומים חסרי תקדים, הטמעת מערכת הואר, פעילות קהילתית ענפה ושלל חידושים טכנולוגיים עבור הקבוצות שעזרו להעלות את רמת הכדורגל. אני עוזב את התפקיד, אבל לא עוזב את הכדורגל, פשוט חוזר לאהוד מהיציע", הוסיף לב.

ניקולס לב (יונתן בלום)

ארז כלפון, יו”ר המנהלת, אמר: "אני מודה לניקולס לב על תרומתו הרבה לכדורגל הישראלי ב8 השנים האחרונות. ניקולס הקדיש את מלוא מרצו והתמודד באתגרים בלתי אפשריים שניקרו בדרכו של הכדורגל שלנו בשנים אלו".

לב שימש כמנהל חטיבת הלקוחות הפרטיים בחברת צ’ק פוינט ולפני כן שימש במספר תפקידים ניהוליים בכירים: סמנכ”ל הפעילות הבין-לאומית של חברת ויזה כאל, מנכ”ל חברת Convertonet וסמנכ”ל מכירות בחברה הבין-לאומית 888.

בנוסף, לב מחזיק בתואר שני במנהל עסקים מ-INSEAD ותואר ראשון בהצטיינות במנהל עסקים מהמכללה למנהל. עד שירותו הצבאי לב שיחק בהפועל רעננה כשוער ואף רשם הופעה אחת בקבוצת הבוגרים של המועדון. מי שמינה אותו בזמנו לתפקיד היה יו”ר המנהלת בעבר, אורן חסון. לב היה פעיל בכדורגל הישראלי לאורך כל השנים האחרונות. במנהלת יצטרכו להחליט מי יחליף אותו בתפקיד מנכ"ל המנהלת בכדורגל, כאשר גורמים שונים מנסים לדחוף לתפקיד את אבי יחיאל, מנכ”ל הפועל פתח תקווה.