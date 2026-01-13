רבע 2, 01:06: הפועל ת"א - גליל עליון 40:42

הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל נחתם לו בשעה זו עם משחק מסקרן במיוחד בהיכל מנורה מבטחים, שם הפועל תל אביב מארחת את הפועל גליל עליון, במטרה לסיים את הסיבוב בשוויון במאזן שלה נגד מכבי תל אביב ולעלות אל הפסגה.

הצהובים עם 12 ניצחונות והפסד אחד, האדומים עם 11 ניצחונות והפסד אחד וניצחון שלהם על האורחת ישווה את המאזן, אבל יעלה את דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו אל המקום הראשון, בעקבות כך שהקבוצה ניצחה בדרבי בליגה במפגש בין היריבות העירוניות.

מחזיקת היורוקאפ ומוליכת היורוליג ברצף של שני ניצחונות, אחרי שעצרה רצף של שני הפסדים עם ניצחון על דובאי וניצחון על מכבי עירוני רמת גן, במפגש שבו וסיליה מיציץ’ ערך בכורה בליגה. בכל מקרה, הפועל תל אביב תרצה לנצח לפני שתשוב למפעל האירופי, למפגש בחוץ נגד וילרבאן ביום שישי הקרוב.

מהצד השני, הפועל גליל עליון תנסה אולי להפתיע, אבל בוודאות לא להתבזות תחת אבישי גורדון, כשהוא כנראה יחפש ניצחון בכורה במקום אחר. בכל מקרה, הצפוניים ירדו למקום האחרון אחרי הניצחון של נתניה אמש, ואם ינצחו דווקא במנורה הם ירשמו ניצחון שלישי העונה, כדי לעקוף שוב את הקבוצה מהשרון.

רבע ראשון: 18:24 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: טאי אודיאסה, תומר גינת, ים מדר, בר טימור וגיא פלטין.

חמישיית הפועל גליל עליון: סם אלג’יקי, טוני דגלאס, רז אדם, די ג’יי קנדי וסיריל לנג’וויין.

# 10:00-5:00: טאי אודיאסה שם את הנקודות הראשונות במשחק עבור המארחת וככלל פתח נהדר כשהוסיף גם הטבעה יפה. האדומים התחילו עם 6 מ-6 מהשדה ואבישי גורדון לקח פסק זמן.

תומר גינת (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הפועל עלתה ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, אך אז הקבוצה הצפונית התעוררה והצליחה לצמצם את הפער במעט. בירידה מהרבע הפער בין הקבוצות עמד על שש נקודות בלבד.

די ג'יי קנדי מול גיא פלטין (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני:

# 10:00-5:00: האורחת המשיכה להתעקש, כשהצליחה להוריד את הפער ל-3 נקודות בלבד, ג’ונתן מוטלי הגיב עם דאנק מרהיב. גליל לא אמרה נואש, כשצמצמה שוב, הפעם למרחק 2 נקודות מהאדומים, שלקחו צ’אלנג’ לא מוצלח.