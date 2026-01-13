רבע 4, 06:00: הפועל ת"א - גליל עליון 58:79

הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל נחתם לו בשעה זו עם משחק מסקרן במיוחד בהיכל מנורה מבטחים, שם הפועל תל אביב מארחת את הפועל גליל עליון, במטרה לסיים את הסיבוב בשוויון במאזן שלה נגד מכבי תל אביב ולעלות אל הפסגה.

הצהובים עם 12 ניצחונות והפסד אחד, האדומים עם 11 ניצחונות והפסד אחד וניצחון שלהם על האורחת ישווה את המאזן, אבל יעלה את דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו אל המקום הראשון, בעקבות כך שהקבוצה ניצחה בדרבי בליגה במפגש בין היריבות העירוניות.

מחזיקת היורוקאפ ומוליכת היורוליג ברצף של שני ניצחונות, אחרי שעצרה רצף של שני הפסדים עם ניצחון על דובאי וניצחון על מכבי עירוני רמת גן, במפגש שבו וסיליה מיציץ’ ערך בכורה בליגה. בכל מקרה, הפועל תל אביב תרצה לנצח לפני שתשוב למפעל האירופי, למפגש בחוץ נגד וילרבאן ביום שישי הקרוב.

מהצד השני, הפועל גליל עליון תנסה אולי להפתיע, אבל בוודאות לא להתבזות תחת אבישי גורדון, כשהוא כנראה יחפש ניצחון בכורה במקום אחר. בכל מקרה, הצפוניים ירדו למקום האחרון אחרי הניצחון של נתניה אמש, ואם ינצחו דווקא במנורה הם ירשמו ניצחון שלישי העונה, כדי לעקוף שוב את הקבוצה מהשרון.

רבע ראשון: 18:24 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: טאי אודיאסה, תומר גינת, ים מדר, בר טימור וגיא פלטין.

חמישיית הפועל גליל עליון: סם אלג’יקי, טוני דגלאס, רז אדם, די ג’יי קנדי וסיריל לנג’וויין.

1875 אוהדים בלבד הגיעו למנורה. שיא שלילי (לילך וויס-רוזנברג)

# 10:00-5:00: טאי אודיאסה שם את הנקודות הראשונות במשחק עבור המארחת וככלל פתח נהדר כשהוסיף גם הטבעה יפה. האדומים התחילו עם 6 מ-6 מהשדה ואבישי גורדון לקח פסק זמן.

תומר גינת (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הפועל עלתה ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, אך אז הקבוצה הצפונית התעוררה והצליחה לצמצם את הפער במעט. בירידה מהרבע הפער בין הקבוצות עמד על שש נקודות בלבד.

די ג'יי קנדי מול גיא פלטין (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 40:42 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: האורחת המשיכה להתעקש, כשהצליחה להוריד את הפער ל-3 נקודות בלבד, ג’ונתן מוטלי הגיב עם דאנק מרהיב. גליל לא אמרה נואש, כשצמצמה שוב, הפעם למרחק 2 נקודות מהאדומים, שלקחו צ’אלנג’ לא מוצלח.

דימיטריס איטודיס (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: שלשה של איש וויינריט נענתה בקליעה מחוץ לקשת של די ג’יי קנדי, אך הראשון היה חם וצלף שוב 3 נקודות. האחוזים של שתי הקבוצות המשיכו להשתפר מרחוק, כשגליל עליון המשיכה לשחק באינטנסיביות וירדה להפסקה במרחק 2 נקודות בלבד מהאדומים.

כריס ג'ונס מול שחר עמיר (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שלישי: 51:71 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: הפועל תל אביב עלתה בלי רחמים, כשיצאה לריצת 0:10 מהירה שהכריחה את האורחים לקחת עוד פסק זמן. גליל עליון ניסתה לחזור לעניינים, אך האדומים עלו עם רעל בעיניים והשאירו להם אבק.

טאי אודיאסה (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הרבע השלישי המשיך להיות במעמד צד אחד, כשהחבורה של דימיטריס איטודיס לא הורידה את הרגל מהגז והצליחה לעלות ל-20 הפרש, כשהאורחת כבר מתקשה לעמוד בקצב.

ים מדר חוגג עם גיא פלטין (לילך וויס-רוזנברג)

רבע רביעי: