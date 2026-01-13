היחסים ב-Winner להפועל ב"ש נגד הפועל י-ם

תמיד כיף שיש ספורט באמצע השבוע, והפעם בישראל אכן יש כשגם בכדורגל שלב שמינית הגמר ייצא לדרך היום (שלישי) בגביע, ובכדורסל גם כן יש משחק כאשר הפועל תל אביב תנעל את הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל לעונה זו במפגש נגד גליל עליון.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

הפועל באר שבע תארח את הפועל ירושלים ועל פי המומחים היא פייבוריטית גדולה, עם יחס של פי 1.25 לניצחון ב-90 דקות. היחס על ניצחון של הקבוצה מהבירה בטרנר ב-90 דקות הוא פי 8.50, כאשר היחס על הארכה עומד על פי 5.20.

רן קוז'וק מתדרך (מרטין גוטדאמק)

מכבי נתניה גם כן עדיפה מאוד לפי המומחים, כאשר היא תפגוש את מכבי יפו מהלאומית. בני לם בבכורה מחודשת על הקווים זוכה ליחס של פי 1.25 לניצחון שלו ב-90 דקות, כאשר האורחת הצנועה עם פי 6.30 לניצחון שלה ב-90 דקות. היחס על הארכה הוא פי 4.60.

בני לם (דיגיטל מכבי נתניה)

במשחק נוסף, הפועל פתח תקווה תשחק נגד ריינה בקרב על טהרת ליגת העל, כאשר עומר פרץ וחניכיו עם יחס של פי 1.45 לניצחון שלהם ב-90 דקות. נועלת הטבלה בליגה אנדרוג עם יחס גדול של פי 5.80 לניצחון שלה ב-90 דקות, והיחס על הארכה הוא פי 4.

עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

בני יהודה תארח את מכבי הרצליה לקרב על טהרת הליגה הלאומית, כאשר לפי המומחים אין עדיפה כאן. היחס על בני יהודה לניצחון ב-90 דקות הוא פי 2.45, בדיוק כמו היחס לניצחון ב-90 דקות של מכבי הרצליה. היחס על תוצאת תיקו ב-90 דקות שמשמעותה הארכה הוא פי 2.80.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

לסיום ובכדור הכתום. הפועל תל אביב תארח את גליל עליון בהיכל מנורה מבטחים, כאשר היחס לניצחון של דימיטריס איטודיס ושחקניו ב-21 נקודות ומעלה עומד על פי 1.80. היחס לניצחון כלשהו של הצפוניים, או הפסד עד 19 נקודות, או הארכה, עומד על פי 1.80, והיחס לניצחון של הפועל ת”א בדיוק ב-20 עומד על פי 9.