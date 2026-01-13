יום שלישי, 13.01.2026 שעה 11:54
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

היחסים ב-Winner להפועל ב"ש נגד הפועל י-ם

הדרומיים עדיפים לפי המומחים עם פי 1.25 לניצחון ב-90 דק', האורחת עם פי 8.50 והארכה פי 5.20. וגם: שאר משחקי הגביע היום והפועל תל אביב בכדורסל

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

תמיד כיף שיש ספורט באמצע השבוע, והפעם בישראל אכן יש כשגם בכדורגל שלב שמינית הגמר ייצא לדרך היום (שלישי) בגביע, ובכדורסל גם כן יש משחק כאשר הפועל תל אביב תנעל את הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל לעונה זו במפגש נגד גליל עליון.

הפועל באר שבע תארח את הפועל ירושלים ועל פי המומחים היא פייבוריטית גדולה, עם יחס של פי 1.25 לניצחון ב-90 דקות. היחס על ניצחון של הקבוצה מהבירה בטרנר ב-90 דקות הוא פי 8.50, כאשר היחס על הארכה עומד על פי 5.20.

רן קוזרן קוז'וק מתדרך (מרטין גוטדאמק)

מכבי נתניה גם כן עדיפה מאוד לפי המומחים, כאשר היא תפגוש את מכבי יפו מהלאומית. בני לם בבכורה מחודשת על הקווים זוכה ליחס של פי 1.25 לניצחון שלו ב-90 דקות, כאשר האורחת הצנועה עם פי 6.30 לניצחון שלה ב-90 דקות. היחס על הארכה הוא פי 4.60.

בני לם (דיגיטל מכבי נתניה)בני לם (דיגיטל מכבי נתניה)

במשחק נוסף, הפועל פתח תקווה תשחק נגד ריינה בקרב על טהרת ליגת העל, כאשר עומר פרץ וחניכיו עם יחס של פי 1.45 לניצחון שלהם ב-90 דקות. נועלת הטבלה בליגה אנדרוג עם יחס גדול של פי 5.80 לניצחון שלה ב-90 דקות, והיחס על הארכה הוא פי 4.

עומר פרץ (חגעומר פרץ (חג'אג' רחאל)

בני יהודה תארח את מכבי הרצליה לקרב על טהרת הליגה הלאומית, כאשר לפי המומחים אין עדיפה כאן. היחס על בני יהודה לניצחון ב-90 דקות הוא פי 2.45, בדיוק כמו היחס לניצחון ב-90 דקות של מכבי הרצליה. היחס על תוצאת תיקו ב-90 דקות שמשמעותה הארכה הוא פי 2.80.

אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)

לסיום ובכדור הכתום. הפועל תל אביב תארח את גליל עליון בהיכל מנורה מבטחים, כאשר היחס לניצחון של דימיטריס איטודיס ושחקניו ב-21 נקודות ומעלה עומד על פי 1.80. היחס לניצחון כלשהו של הצפוניים, או הפסד עד 19 נקודות, או הארכה, עומד על פי 1.80, והיחס לניצחון של הפועל ת”א בדיוק ב-20 עומד על פי 9.

